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На пенсии уйду в деревню: Лукашенко отмечает 70-летие

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко исполнилось 70 лет

Александр Лукашенко родился 30 августа 1954 года в городском поселке Копысь на территории советской Белоруссии. По словам политика, с детства он много работал по хозяйству, в том числе в поле, о чем у него на всю жизнь осталось два самых ярких воспоминания: «Первое, когда я сам водил коня... Было 12 часов дня, жара неимоверная, оводы, мухи. А потом уже я сам окучивал картошку, это второе впечатление».

В то же время Лукашенко называл советское детство беззаботным и счастливым временем, хотя и «не сказал бы, что мы много веселились». Дни рождения в его семье было отмечать не принято, и президент до сих пор не особенно любит этот праздник.

«Все это знают и меня никогда не поздравляют. Чтобы прийти в день рождения, выстроиться в очередь, как это обычно бывает, вечеринка какая-то — у меня этого нет. Я иногда в этот день даже специально уезжаю и работаю более напряженно, чем обычно... Это для меня самый паршивый день в жизни, потому что, к сожалению, в этот день ты становишься на год старше», — признавался белорусский лидер.

Близкие люди поздравляют Лукашенко 31 августа — в этот день родился его сын Николай, и эта же дата считается днем рождения политика по официальной биографии (в 2010 году установили, что мать президента привезли в роддом вечером 30 августа, но родился он после полуночи).

Говоря о своей пенсии, Лукашенко надеялся стать преподавателем или уехать обратно в деревню.

«Вот уйду, где-нибудь в деревне буду жить с вами рядом, приеду, и вы будете вспоминать и благодарить, что хуже не стало», — шутил президент в разговоре с белорусами.

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