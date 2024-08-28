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Помидорное месиво: как прошел фестиваль «Томатина» в Испании

В Испании провели ежегодный фестиваль битвы томатов La Tomatina

В небольшом испанском городе Буньоле каждый год в последнюю среду августа проходит грандиозная битва томатами La Tomatina.

Она начинается с того, что на главной площади устанавливают смазанный маслом шест с привязанной ветчиной на верхушке. Как только кто-то из собравшихся добирается до ветчины, стартует помидорная битва. Целый час туристы и местные жители бросаются друг в друга помидорами, тонны которых подвозят толпе в грузовиках (эти томаты выращивают в Испании специально для праздника, они дешевые и непригодны для пищи). По правилам, перед броском помидор надо сначала раздавить, чтобы он не мог навредить окружающим.

После битвы все моются из шлангов и помогают убрать улицы. Последним реки томатного сока никак не вредят, а наоборот — содержащая в помидорах кислота дезинфицирует поверхности.

La Tomatina существует в Буньоле с 50-х годов. По легенде, бросаться томатами придумали некоторые местные, а власти сперва пытались помешать празднику, но потом разрешили его и сами стали следить за организацией. С 2013 года для участия надо купить билет, количество которых не превышает 22 тыс. Сейчас La Tomatina является одним из самых популярных праздников Испании, фестиваль даже попал в несколько художественных фильмов.

«Ничего подобного в жизни не видели! ... Такого безудержного веселья и позитива в одном месте я не встречал нигде... Люди, получая порцию томатной жижи на голову, смеялись и благодарили «обидчиков», — описывают праздник российские туристы.

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