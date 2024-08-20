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Первое суперлуние-2024: как выглядит «осетровая» и «голубая» Луна

«Газета.Ru» опубликовала фотографии «осетровой» и «голубой» Луны

Суперлуние — это явление, при котором полнолуние, или новолуние, совпадает с моментом, когда Луна находится ближе всего к Земле. Этот термин был введен в оборот в 1979 году в американском журнале гороскопов Dell Horoscope. Хотя слово «суперлуние» не имеет официального астрономического значения, астролог Ричард Нолл использует расстояние 368,6 тыс. км как критерий для этого явления. Другие источники могут использовать диапазон от 358 до 360 тыс. км.

Суперлуние началось 19 августа 2024 года в 21:26 мск. Это явление считается особенно редким, так как совпадет с «Голубой Луной». Это первое из четырех суперлуний, ожидаемых в этом году. Остальные три будут в следующие даты: 17 сентября, 17 октября и 15 ноября, сообщает НАСА.

Существует несколько типов суперлуний. Осетровая Луна — это первое полнолуние августа, которое индейцы Северной Америки связывают с идеальным временем для ловли осетра на Великих озерах. Громовое полнолуние (или оленье полнолуние) — это полнолуние, происходящее в июле. Красное полнолуние (или кровавое полнолуние) — происходит во время полного лунного затмения, когда Луна приобретает красноватый оттенок. И, наконец, Голубая Луна — это второе полнолуние в одном календарном месяце. Это редкое явление стало основой английского выражения «однажды в голубую Луну», что означает нечто редкое.

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