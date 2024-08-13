Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Фото

Что показали на форуме «Армия-2024»

На форуме «Армия-2024» показали вооружения, создаваемыее с учетом опыта СВО

Международный форум «Армия-2024» проводят с 12 по 14 августа в подмосковном парке «Патриот». В нем участвуют делегации 83 стран, из них 39 прислали министров обороны и начальников генштабов. В этом году выставка проходит в десятый раз.

Текущий форум сделали «более деловым» и ориентированным на СВО, отмечается в описании мероприятия.

«В прошлые годы в глазах российских и иностранных военных... легко читалась ирония - мол, для войсковых условий это [показанное на выставке] слишком дорого, сложно в эксплуатации, ненадежно, хрупко. И действительно, некоторые яркие новинки появлялись в экспозиции лишь однажды, чтобы затем исчезнуть навсегда... Теперь ситуация круто изменилась», — отмечает «Российская газета».

Среди экспонатов обновленные версии вооружения, которое уже применяют в боях СВО. Больше, чем прежде, образцов дронов и роботов. А также вариантов защиты от них. Есть стрелковые новинки от легендарного концерна «Калашников». Кроме того, впервые так широко представлены модели не крупных предприятий, а «народного ОПК», то есть продукция народных умельцев. Кроме российской техники, на выставке показывают трофейную — из зоны СВО.

Что показали на форуме «Армия-2024» — в фотогалерее «Газеты.Ru»

Комментарии
Что думаешь?
Картина дня
«Удар превзойдет все, что было раньше». Чем Россия ответит на операцию ВСУ в Курской области
Полковник Ходаренок: ВС РФ нанесут контрудар в Курской области в ближайшее время
В России считают, что у Киева есть «грязная бомба». Военная операция, день 902-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 902-й день
«Из тех, кто в городе остался, 90% — за Россию». Репортаж из Мариуполя
Как восстанавливают разрушенный в ходе боевых действий Мариуполь
Ученые нашли прообраз легендарной Атлантиды у берегов Канарских островов
США предрекли резкий рост цен на электричество из-за ИИ
ООН просит доступ в Курскую область для проверки данных о нарушении прав человека
Сибиряк пошел в магазин за пивом, разбил 20 бутылок и напал на продавщиц
Новости и материалы
«Википедию» снова оштрафовали за отказ удалить запрещенную в РФ информацию
Чепа прокомментировал заявления Зеленского об атаке на Курскую область
В России создан детектор для удаленной оценки радиоактивных загрязнений
Певица Ханна опубликовала фото в бикини в Турции
«Факел» объявил имя нового главного тренера
Отряд кораблей Тихоокеанского флота зашел в Малаккский пролив
«Раскрыта глубина раскола»: эксперты объяснили желание Трампа поладить с Путиным
Украинская теннисистка похвасталась фигурой, прокатившись на водном мотоцикле
Стало известно о неготовности США к ядерному конфликту с Китаем
Мошенники с помощью уязвимости в смартфонах могут создавать схемы чужих домов
Слуцкий объяснил желание США сменить Зеленского
Задержан бывший вице-премьер правительства Дагестана
Жена участника СВО устроила скандал и разбила аквариум в баре из-за уроженцев ДНР
Чемпион ОИ-2024 заявил, что у него облезла золотая медаль
В Москве в массовой аварии на МКАД пострадали дети
Стало известно об уничтожении большей части зашедших на территорию РФ сил ВСУ
Стало известно, какие китайские авто наиболее популярны в России
Магнитная буря на Земле закончилась
Все новости
Путин — жесткий и умный, а Байден — овощ. Что Трамп сказал Маску в скандальном интервью
Трамп рассказал Маску об отношениях с Путиным и развитии Китая в ядерной сфере
Найдены двое пропавших в Судже сотрудников украинского «Нафтогаза»
Адвокат пока не нашел полковника Квачкова, ставшего паломником
Ларису Долину развели мошенники на 100 млн рублей
Мария Башмакова
Почему россияне не умеют вести себя на сайтах знакомств
«Первые изменения начинаются в 22 года». Почему люди слепнут после сорока
Офтальмолог Махкамова: к 40 годам хрусталик глаза начинает терять свои функции
В Москве прошел финал «Миссис Россия» — как это было
Повлияет ли замедление YouTube на смартфоны и телевизоры на Android?
Аналитик Муртазин: аналоги GoodByeDPI для ускорения YouTube могут обрушить RuTubе
Депрессия и раскол личности. Дарью Трепову экстренно доставили в тюремную больницу Мордовии
Mash: осужденную за теракт Дарью Трепову доставили в тюремную больницу Мордовии
«Благодарны за решительные действия». Зеленский подтвердил операцию ВСУ в Курской области
Зеленский впервые подтвердил операцию ВС Украины в Курской области
Дрон за дроном. Какие беспилотники показали на «Армии — 2024»
На форуме «Армия — 2024» представлены новые беспилотные системы
Спатифиллум или «женское счастье»: как ухаживать за цветком и почему его так называют
Спатифиллум или «женское счастье»: правила ухода в домашних условиях
«Главная задача — выбить противника». Путин провел совещание по ситуации в приграничье
Путин на совещании потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами