До свидания, Париж! Игры-2024 завершились

На парижском стадионе «Стад де Франс» прошла церемония закрытия XXXIII летних Олимпийских игр.

По традиции состоялся парад флагов стран-участниц, шествие атлетов, награждение победителей финальных соревнований, спуск олимпийского флага и передача его следующим хозяевам летних Олимпийских игр — 2028, которые пройдут в Лос-Анджелесе (США).

Финальное шоу организаторы назвали «Рекорды». По задумке, номера должны были перенести зрителей в прошлое, к истокам Олимпиады, а также в будущее, в бесконечную Вселенную. Шоу также должно было показать хрупкость человечества.

«Я разработал шоу, в котором Олимпийские игры снова исчезают, а затем кто-то появляется и основывает их. Это очень визуальное, хореографическое и акробатическое шоу с уклоном в оперу. Оно создаст великолепную визуальную атмосферу и попрощается со спортсменами со всего мира», — говорил до начала церемонии ее режиссер Том Жолли.

Как прошла церемония закрытия Олимпиады-2024 — в фотогалерее «Газеты.Ru».