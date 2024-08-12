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До свидания, Париж! Игры-2024 завершились

В столице Франции состоялась церемония закрытия Олимпийских игр

На парижском стадионе «Стад де Франс» прошла церемония закрытия XXXIII летних Олимпийских игр.

По традиции состоялся парад флагов стран-участниц, шествие атлетов, награждение победителей финальных соревнований, спуск олимпийского флага и передача его следующим хозяевам летних Олимпийских игр — 2028, которые пройдут в Лос-Анджелесе (США).

Финальное шоу организаторы назвали «Рекорды». По задумке, номера должны были перенести зрителей в прошлое, к истокам Олимпиады, а также в будущее, в бесконечную Вселенную. Шоу также должно было показать хрупкость человечества.

«Я разработал шоу, в котором Олимпийские игры снова исчезают, а затем кто-то появляется и основывает их. Это очень визуальное, хореографическое и акробатическое шоу с уклоном в оперу. Оно создаст великолепную визуальную атмосферу и попрощается со спортсменами со всего мира», — говорил до начала церемонии ее режиссер Том Жолли.

Как прошла церемония закрытия Олимпиады-2024 — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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