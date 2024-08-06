Дочь иммигранта и офицер армии: кто стал «Мисс США – 2024»

Представительница Мичигана, офицер армии США Альма Купер стала обладательницей титула «Мисс США».

«Как дочь рабочего-мигранта, гордая афролатиноамериканка и офицер армии США, я живу американской мечтой. Если есть что-то, чему меня научили моя жизнь и моя мать, так это то, что обстоятельства никогда не определяют твою судьбу: ты можешь сделать успех достижимым, требуя совершенства», — сказала Купер во время сессии вопросов и ответов в финале конкурса.

22-летняя Альма Купер — младший лейтенант армии США, она закончила Военную академию США в Вест-Пойнте и сейчас учится в магистратуре Стэнфордского университета.

Коннор Перри из Кентукки и Даника Кристоферсон из Оклахомы были названы первой и второй вице-мисс соответственно. В пятерку лучших также вошли представительницы Огайо и Теннесси Мэйси Хадсон и Кристелл Фут.

Ежегодный конкурс красоты «Мисс США» состоялся в Лос-Анджелесе в 73-й раз, всего в нем участвовала 51 девушка. Победительнице предстоит представлять свою страну на конкурсе «Мисс Вселенная», который пройдет в Мексике в ноябре.