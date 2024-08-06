Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Фото

Дочь иммигранта и офицер армии: кто стал «Мисс США – 2024»

Офицер американской армии Альма Купер выиграла конкурс «Мисс США»

Представительница Мичигана, офицер армии США Альма Купер стала обладательницей титула «Мисс США».

«Как дочь рабочего-мигранта, гордая афролатиноамериканка и офицер армии США, я живу американской мечтой. Если есть что-то, чему меня научили моя жизнь и моя мать, так это то, что обстоятельства никогда не определяют твою судьбу: ты можешь сделать успех достижимым, требуя совершенства», — сказала Купер во время сессии вопросов и ответов в финале конкурса.

22-летняя Альма Купер — младший лейтенант армии США, она закончила Военную академию США в Вест-Пойнте и сейчас учится в магистратуре Стэнфордского университета.

Коннор Перри из Кентукки и Даника Кристоферсон из Оклахомы были названы первой и второй вице-мисс соответственно. В пятерку лучших также вошли представительницы Огайо и Теннесси Мэйси Хадсон и Кристелл Фут.

Ежегодный конкурс красоты «Мисс США» состоялся в Лос-Анджелесе в 73-й раз, всего в нем участвовала 51 девушка. Победительнице предстоит представлять свою страну на конкурсе «Мисс Вселенная», который пройдет в Мексике в ноябре.

Комментарии
Что думаешь?
Картина дня
ВСУ попытались прорвать границу в Курской области
Военная операция на Украине, день 895-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 895-й день
В Москве произошел взрыв
В Китае заявили, что украинские летчики еще не освоили управление F-16
Пятеро пострадавших при крушении поезда под Волгоградом остаются в больницах
Ученые выяснили, у каких людей больше шансов на здоровое старение
Путин поручил выделить средства на научные центры мирового уровня
Новости и материалы
Стало известно, сколько получил российский бюджет от налогов за полгода
Задержана жена блогера Трансформатора
Жена Маликова показала фигуру в откровенном купальнике с вырезами на груди
Путин поручил разработать проект для продвижения традиционных ценностей России за рубежом
Пугачева ответила на слухи о концерте в России: «Лишнего билетика не будет?»
Операторы могут получить льготы на создание сетей 5G в крупных городах России
Ученые рассказали, с чем нужно есть йогурт для оздоровления кишечника
В России проанализируют влияние семейной ипотеки на рынок
В Приморье выжившую после сплава на сап-бордах девочку вертолетом доставили во Владивосток
Движение «Другая Украина» предупредило о риске глобального конфликта
В Москве задержали итальянца, запустившего дрон
Врач рассказала, может ли маммография быть опасной для здоровья
Врач Будик: маммография может повышать риск развития рака груди по двум причинам
Анна Нетребко появилась на публике в откровенном платье с разрезом до бедра
ВСУ атаковали Брянскую область с помощью дрона-камикадзе
На Украине заявили, что снятым с учета может прийти повестка в военкомат
Илон Маск обвинил OpenAI и Сэма Альтмана в рэкете
Глава Генштаба вручил награды военным в зоне СВО
Политолог раскрыл тайную стратегию США в конфликте Израиля и Ирана
Все новости
«Проглядели неисправность». Трое газовиков задержаны по делу о взрыве в доме в Нижнем Тагиле
Мастер и два слесаря задержаны по делу о взрыве газа в доме в Нижнем Тагиле
Директор «Патриота» не признает вину в хищении
ФСБ задержала в Челябинске главврача центра ядерной медицины
Производство пива в России достигло максимума за 11 лет
Николай Лукашенко ушел в отставку
Европа резко увеличила закупки трубопроводного газа у России
Протесты в Бангладеш: как премьера выгнали из «страны бенгальцев»
Галкин о концерте Пугачевой в России: «Выдумки от начала до конца»
Россияне пробились в полуфинал на каноэ и сразятся за медали: Олимпиада-2024, день 11. LIVE
Олимпиада-2024. 11-й день. ОНЛАЙН
«Историческая победа для американского народа». Власти США выиграли суд у Google
Суд в США признал Google монополистом на рынке поиска и рекламы
«Израиль рвется в бой»: ждать ли большой войны на Ближнем Востоке
Мир ждет широкомасштабного удара Ирана по Израилю
Охрана знала о мужчине с дальномером: в России отметили странности при покушении на Трампа
Захарова: детали покушения на Трампа становятся все более сенсационными
«Дом дракона»: каким вышел второй сезон приквела «Игры престолов» (без спойлеров!)
Вышла финальная серия второго сезона «Дома дракона»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами