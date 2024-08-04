04 августа 2024, 13:17
Фото
«Летящий» серфингист, Ким под дождем и исторический обмен: 14 главных фото недели
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Бразильский серфер Габриэль Медина во время победы на соревнованиях по серфингу на Олимпийских играх, 29 июля 2024 года
Женщина во время протестов против победы Николаса Мадуро в президентских выборах в Венесуэле, Пуэрто-Ла-Крус, 29 июля 2024 года
Лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдает за спасательными работами в затопленных районах в результате тропического шторма Гэми на границе с Китаем, 29 июля 2024 года
Рабочие ремонтной службы на месте схода с рельсов пассажирского состава Казань-Адлер в Котельниковском районе Волгоградской области, 29 июля 2024 года
Американская гимнастка Симона Байлз перед соревнованиями на Олимпийских играх в Париже, 30 июля 2024 года
Во время протестов против нелегальной иммиграции в Лидсе, Великобритания, 3 августа 2024 года
Похоронная процессия убитого лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, Иран, 1 августа 2024 года
Освобожденный в результате обмена заключенными американский журналист Эван Гершкович обнимается с коллегой, 1 августа 2024 года
Пожарный спит в машине после того, как дождь замедлил распространение лесного пожара, Калифорния, США, 2 августа 2024 года
Сербский теннисист Новак Джокович во время матча на Олимпийских играх в Париже, 2 августа 2024 года
Освобожденные в результате обмена российские заключенные Илья Яшин (признан в РФ иностранным агентом), Андрей Пивоваров и Владимир Кара-Мурза (признан в РФ иностранным агентом) (слева направо) перед пресс-конференцией в Бонне, Германия, 2 августа 2024 года
Последствия частичного обрушения жилого дома в результате взрыва газового баллона в Нижнем Тагиле, 1 августа 2024 года
Южнокорейская лучница Лим Си Хен и пчела во время соревнований на Олимпийских играх в Париже, 3 августа 2024 года
Местный житель спасает домашнюю птицу из дома, разрушенного после авиаудара в Покровске, Украина, 3 августа 2024 года
Сход с рельсов пассажирского состава Казань-Адлер, исторический обмен заключенными между РФ и Западом, Олимпиада, похороны лидера ХАМАС, а также протесты в Венесуэле и Британии — главные кадры прошедшей недели в нашей фотогалерее.