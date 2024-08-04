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«Летящий» серфингист, Ким под дождем и исторический обмен: 14 главных фото недели

Газета.Ru» представляет самые яркие кадры прошедшей недели

Сход с рельсов пассажирского состава Казань-Адлер, исторический обмен заключенными между РФ и Западом, Олимпиада, похороны лидера ХАМАС, а также протесты в Венесуэле и Британии — главные кадры прошедшей недели в нашей фотогалерее.

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