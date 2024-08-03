Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Фото

Пивная бутылка, новогодняя елка и женщина-кошка: как прошел заплыв «Фонтанка SUP»

В Санкт-Петербурге прошел девятый ежегодный заплыв в костюмах «Фонтанка SUP»

В Санкт-Петербурге 3 августа прошел крупнейший в Восточной Европе фестиваль SUP-серфинга «Фонтанка SUP». Он проводится в девятый раз. Участники наряжают себя, свой сапборд и плывут по Мойке, Фонтанке и Крюкову каналу в общей сложности восемь километров, проходя под 28 мостами.

В этом году в заплыве приняли участие более 10 тысяч человек из 12 стран, в том числе из Эстонии, Франции, Боливии, Южной Кореи, Австралии и Египта. Более того, на финише представители Книги рекордов России зарегистрировали самый массовый заплыв на многоместном сапборде — команда «Газпром нефти» из 61 человека соорудила 15-метровый сапборд и проплыла на нем всю дистанцию.

Фестиваль был посвящен 225-летию со дня рождения Александра Пушкина, поэтому некоторые участники преобразились в героев его произведений. Так, победу в этой номинации одержала команда из «Пушкина», русалки и их лабрадора в образе ученого кота.

В этом году вместе с людьми в заплыве участвовали собаки, кошки и даже попугай. Музыканты брали с собой инструменты и преображались в известных артистов. Самой запоминающейся стала пародия на группу KISS.

Другие яркие образы участников фестиваля смотрите в фотогалерее «Газеты.Ru».

Комментарии
Что думаешь?
Картина дня
Терроризм в чистом виде: Захарова связала угрозы уничтожения Крымского моста с выборами в США
Захарова считает, что угроза атаковать Крымский мост связана с выборами в США
Военная операция на Украине, день 892-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 892-й день
YouTube перестал работать почти во всех браузерах в РФ
Стало известно, захватят ли китайские шины рынок в РФ
Футболист Глушенков о матче с «Ростовом»: изи катка
Мужчине пришлось удалить часть ребра из-за сильного кашля
ПВО сбила еще один украинский дрон над Белгородской областью
Новости и материалы
В Мьянме повстанцы совершили теракт с помощью дронов
Зеленский заявил об эвакуации украинцев из Ливана
Великобритания и США призвали граждан покинуть Ливан первым же рейсом
Ученые открыли новый вид пингвинов, живших 24 млн лет назад
Бывший футболист Радимов раскритиковал «Спартак» за продажу Глушенкова в 2022 году
Ученые протестировали пересадку кала на пациентах с болезнью Паркинсона
Вернувшийся в РФ Селезнев планирует помогать Родине
В Севастополе прошли учения ВМФ
Пережившие рак рассказали о плюсах заболевания
Дзюдоист, который был тяжелее соперника на 62 кг, стал пятикратным олимпийским чемпионом
Суд в Саратове пересмотрит приговор по делу Фургала
В Бурятии ограничено движение по федеральной трассе «Байкал»
Ракетную опасность объявили в Белгородской области
«Зенит» разгромил «Ростов» в матче РПЛ
В Британии сообщили о нападении на судно возле порта Аден
В украинском Хмельницком потребовали назвать сроки возвращения мобилизованных домой
В Ленинградской области сгорел рейсовый автобус
Повысить либидо женщины могут кремы с тестостероном, рассказали эксперты
Все новости
Бомба ждала в комнате два месяца: появились подробности убийства главы политбюро ХАМАС Хании
WSJ: Иран хочет жестко отомстить Израилю за убийство главы политбюро ХАМАС Хании
Армия Израиля поразила центр управления ХАМАС на севере сектора Газа
Глава Пентагона передумал помиловать троих участников теракта 11 сентября
Выросло число пострадавших в ДТП с автобусом в Красноярском крае
«Боюсь проснуться и быть в камере»: освобожденные в ходе обмена РФ и Запада рассказали о заключении
WP: обмен заключенными между Россией и Западом заставил Киев насторожиться
Крест на спорте и операция: чемпион России по боксу заступился за ребенка и лишился глаза в драке
В Феодосии толпа избила чемпиона России и Европы по боксу Двали
Автомеханик, стюардесса и писательница: Эванджелин Лилли — 45
«В Турции иммигрантам не рады». История россиянина, переехавшего жить в Стамбул
Россиянин Искандер Каримов заявил, что турки к русским относятся с любопытством
Дроны — больше не разведчики, тумана войны больше нет: зачем России самокатные войска
Полковник Ходаренок усомнился, что в ВС РФ появятся самокатные войска
Генпрокуратура требует изъять имущество замглавы МЧС Кубани. В деле о коррупции замешана его семья
У замглавы МЧС Кубани обнаружили 250 млн рублей и более 50 объектов недвижимости
20 лучших сериалов 2024 года: «Дом Дракона», «Фоллаут», «Сегун» и другие премьеры
Подборка лучших новых сериалов с высоким рейтингом и захватывающим сюжетом
«Оскорбил весь народ». Артемию Лебедеву грозят судом из-за интервью Дудю
«Совет осетин» обратился в ГП из-за слов дизайнера Лебедева о теракте в Беслане
Коммунистические катера атаковали «мирный» эсминец: что заставило США начать Вьетнамскую войну?
Инцидент в Тонкинском заливе, приведший к войне во Вьетнаме, произошел 60 лет назад
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами