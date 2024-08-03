Пивная бутылка, новогодняя елка и женщина-кошка: как прошел заплыв «Фонтанка SUP»

В Санкт-Петербурге 3 августа прошел крупнейший в Восточной Европе фестиваль SUP-серфинга «Фонтанка SUP». Он проводится в девятый раз. Участники наряжают себя, свой сапборд и плывут по Мойке, Фонтанке и Крюкову каналу в общей сложности восемь километров, проходя под 28 мостами.

В этом году в заплыве приняли участие более 10 тысяч человек из 12 стран, в том числе из Эстонии, Франции, Боливии, Южной Кореи, Австралии и Египта. Более того, на финише представители Книги рекордов России зарегистрировали самый массовый заплыв на многоместном сапборде — команда «Газпром нефти» из 61 человека соорудила 15-метровый сапборд и проплыла на нем всю дистанцию.

Фестиваль был посвящен 225-летию со дня рождения Александра Пушкина, поэтому некоторые участники преобразились в героев его произведений. Так, победу в этой номинации одержала команда из «Пушкина», русалки и их лабрадора в образе ученого кота.

В этом году вместе с людьми в заплыве участвовали собаки, кошки и даже попугай. Музыканты брали с собой инструменты и преображались в известных артистов. Самой запоминающейся стала пародия на группу KISS.

Другие яркие образы участников фестиваля смотрите в фотогалерее «Газеты.Ru».