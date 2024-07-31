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Лучшие научные фотографии года

Канал «Наука» назвал лучшие научные фотографии 2024 года

На восьмой сезон ежегодного конкурса «Снимай науку!» поступило более 1,6 тыс. фотографий — уникальные кадры, показывающие красоту науки. Работы принимались в восьми номинациях: «Люди в науке», «Микроизображения», «Нефото», «Серии», «Природа», «Наука вокруг», «Космос», «Загадки недр». Снимки, попавшие в число победителей, выполнены как с применением специального оборудования, технологий макро- и микросъемки, так и c помощью камеры смартфона.

«Наш конкурс — это канал научной коммуникации, миссия которого — развивать интерес к науке, к исследованиям ученых, а также вносить вклад в решение задач Десятилетия науки и технологий, вовлекая молодежь, повышая доступность информации о достижениях науки. Важно, что в конкурсе могут принять люди самых разных возрастов, разного уровня подготовки», — сказал главный редактор канала «Наука» Алексей Резепкин.

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