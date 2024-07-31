Лучшие научные фотографии года
close
Номинация: Природа. 1 место
«Любопытный ворон»
На фотографии «Любопытный ворон» любопытный ворон внимательно разглядывает купающегося камчатского бурого медведя. Удивительно, но факт, камчатский медведь, являясь «знатным задирой», тем не менее не возмущен присутствием ворона. Учеными доказано, что «цепляться» бурый камчатский медведь будет только к себе подобным. И связан этот феномен с рыбной диетой, чем больше животное ест мясо, тем оно агрессивнее
Камчатский край, Россия
Номинация: Природа. 2 место
«Шаманка»
Водоросли, находящиеся на дне Байкала выделяют газы, которые застывают красивыми узорами на поверхности льда. Закат на мысе Бухан возле скалы Шаманка на острове Ольхон - крупнейшем острове Малого моря Байкала
Озеро Байкал, Иркутская область, Россия
Номинация: Природа. 3 место
«Воздушный»
На фото изображён зонтик одуванчика на фоне неба с каплей воды в центре. Фото снято на улице на Nikon D5100 с советским объективом индустар 61, переходное кольцо без чипа и макрокольцо среднего размера
Спецноминация: Загадки недр. 1 место
«Извержение вулкана»
Извержение вулкана Эбеко, находящегося на Северных Курильских островах. Вулкан Эбеко представляет особый интерес для изучения так как характер его извержений является достаточно нетипичными, в то же время вулкан крайне интересен для туристов, так как позволяет вблизи наблюдать уникальное явление природы.
Северные Курильские острова, Сахалинская область, Россия.
Спецноминация: Загадки недр. 2 место
«Папоротник»
Выходы меловых пород, обточенные водой и ветром за миллионы лет с высоты напоминают лист папоротника.
Урочище Тузбаир, п-ов Мангышлак, Казахстан.
Спецноминация: Загадки недр. 3 место
«Симметрия»
Первая (и на данный момент единственная) на территории России находка филипсбергита состоялась в 2023 году на Мурзинском месторождении. На фотографии запечатлены поперечные сколы сферолитов филипсбергита, демонстрирующие их зональность.
Филипсбергит. Мурзинское месторождение, Алтайский край, Россия.
Номинация: Космос. 1 место
«Приморская ночь»
Зимняя ночь в бухте Средняя, Приморский край. В ней можно встретить такие вот необычные скалы. Хоть фотография снята в начале января, но это была теплая безветренная ночь. Созвездие Ориона в тот момент медленно поднималось из-за горизонта. Благодаря отличной прозрачности неба, а также тому, что камера была модифицирована для астросъемки, так хорошо видны красные области ионизированного водорода.
Бухта Средняя, Приморский край, Россия
Номинация: Космос. 2 место
«Полярное сияние в тундре»
Полярное сияние - красивейшее действо. Мне повезло любоваться им в тундре Ямала, когда я несколько дней гостила у местных кочевников-оленеводов и наблюдала их быт.
Полуостров Ямал, Ямало-Ненеций автономный округ, Россия.
Номинация: Космос. 3 место
«Ночь на реке Бия. Вековые кедры»
Фотография сделана ночью на реке Бия. Над вековыми кедрами возвышается Большая медведица.
Река Бия, Алтай, Россия.
Номинация: Наука вокруг. 1 место
«Сгоревшая эпоха (Последняя вспышка)»
Фотография символизирует переход от ламп накаливания к более экономичным источникам света.
На фотографии представлен процесс горения вольфрамовой нити лампы накаливания в воздухе. Процесс сопровождается выделением энергии в виде яркой вспышки (нить разогревается до температуры плавления), с образованием оксида вольфрама в виде дыма, который осаждается на внутренней стенке колбы
Номинация: Наука вокруг. 2 место
«Древняя неустойчивость Кельвина –Гельмгольца ( 39 млн лет)?»
Внутри янтаря возрастом 39 млн лет обнаружен объект, который можно идентифицировать, как неустойчивость Кельвина –Гельмгольца , что позволяет получить новые данные о процессах формирования янтаря.
«Неустойчивость Кельвина –Гельмгольца (в честь лорда Кельвина и Германа фон Гельмгольца) - это нестабильность жидкости, возникающая при сдвиге скорости в одной сплошной жидкости или разности скоростей на границе раздела двух жидкостей. Нестабильности Кельвина-Гельмгольца видны в атмосферах планет и спутников, например, в облачных образованиях на Земле или в Красном пятне на Юпитере, а также в атмосферах Солнца и других звезд.»
Фото сделано по уникальной технологии съемки инклюзов в янтаре, с реальной цветопередачей и высокой детализацией.
Номинация: Наука вокруг. 3 место
«Крыло пчелы-плотника»
Крыло пчелы-плотника (лат. Xylocopa sp.) обладает заметным сине-фиолетовым блеском, обусловленным интерференцией в тонких плёнках - явлением, возникающим в результате разделения луча света при отражении от верхней и нижней границ тонкой плёнки (или крыла насекомого). Снято на смартфон с помощью макролинзы.
Номинация: Люди в науке. 1 место
«Свет науки »
Фотография сделана во время раскопок на верхнемеловом местонахождении динозавров в городе Благовещенск. Во время ливней работать приходилось под плотным навесом, блокирующим почти весь солнечный свет. На фото палеонтолог Иван Кузьмин при помощи незаменимого в подобных условиях налобного фонарика очищает кость утконосого динозавра.
Благовещенск, Амурская область, Россия
Номинация: Люди в науке. 2 место
«Человек и Стихия »
Вулканолог Малик Наталия Александровна изучает вулкан Кизимен на Камчатке, осуществляет работы по отбору проб газов и измерению температур фумарол.
Вулкан Кизимен, Камчатский край, Россия
Номинация: Люди в науке. 3 место
«Вулканологи у фумаролы »
Вулканологи производят замеры у фумаролы, находящейся на вершине Авачинского вулкана (ближайшего активного вулкана к Петропавловску-Камчатскому).
Авачинская Сопка, Камчатский край, Россия
Номинация: Серии. 1 место
«Снежинки»
Снежинки – чудо природы! Говорят, что каждая из них уникальна, и нельзя найти две одинаковой формы. Это правда – полностью идентичные кристаллы действительно едва ли можно обнаружить, но всё же некоторые закономерности структурообразования существуют. Чтобы их продемонстрировать, химик-исследователь провёл микросъёмку снежинок под открытым небом при различных минусовых температурах.
Большинство из них имеет классическую шестилучевую симметрию: в природных условиях Земли лёд кристаллизуется в гексагональной сингонии, что обусловливает соответствующую форму снежинок. Однако бывают и исключения. Так, иногда встречаются кристаллики с большим числом лучей. На третьей фотографии в представленной серии вы можете видеть двенадцатилучевую снежинку. Столь необычная структура легко объясняется процессом образования такой снежинки: изначально это были два шестиугольных маленьких кристалла, которые слиплись и продолжили расти как один.
На серии фотографий запечатлены снежинки, выпавшие при температуре -10…-150С. Для съёмки использовался оптический микроскоп, кадры получены при увеличении 100 – 200 х. Снежинки помещались на предметное стекло с помощью специальной кисти, после чего рассматривались в проходящем свете. Исследования показали, что наибольшее разнообразие форм снежинок наблюдается именно при -10…-150С, в связи с чем и был выбран этот температурный диапазон. При более высоких температурах съёмка затруднена в связи с таянием кристалликов. При температурах выпадения снежинок -15…-200С разнообразие форм резко уменьшается, снежинки преимущественно похожи одна на другую и имеют классическую ветвистую шестилучевую форму
Номинация: Серии. 1 место
«Снежинки»
Снежинки – чудо природы! Говорят, что каждая из них уникальна, и нельзя найти две одинаковой формы. Это правда – полностью идентичные кристаллы действительно едва ли можно обнаружить, но всё же некоторые закономерности структурообразования существуют. Чтобы их продемонстрировать, химик-исследователь провёл микросъёмку снежинок под открытым небом при различных минусовых температурах.
Большинство из них имеет классическую шестилучевую симметрию: в природных условиях Земли лёд кристаллизуется в гексагональной сингонии, что обусловливает соответствующую форму снежинок. Однако бывают и исключения. Так, иногда встречаются кристаллики с большим числом лучей. На третьей фотографии в представленной серии вы можете видеть двенадцатилучевую снежинку. Столь необычная структура легко объясняется процессом образования такой снежинки: изначально это были два шестиугольных маленьких кристалла, которые слиплись и продолжили расти как один.
На серии фотографий запечатлены снежинки, выпавшие при температуре -10…-150С. Для съёмки использовался оптический микроскоп, кадры получены при увеличении 100 – 200 х. Снежинки помещались на предметное стекло с помощью специальной кисти, после чего рассматривались в проходящем свете. Исследования показали, что наибольшее разнообразие форм снежинок наблюдается именно при -10…-150С, в связи с чем и был выбран этот температурный диапазон. При более высоких температурах съёмка затруднена в связи с таянием кристалликов. При температурах выпадения снежинок -15…-200С разнообразие форм резко уменьшается, снежинки преимущественно похожи одна на другую и имеют классическую ветвистую шестилучевую форму
Номинация: Серии. 2 место
«Культура перитубулярных миоидных клеток семенников крысы»
Работы №1-5 показывают красоту ядер (окрашивание флуорофором Hoechst) и актиновых филаментов (окрашивание флуорофором phalloidin) цитоскелета перитубулярных миоидных клеток семенников крысы.
Соавтор работ микрофотографий №1-5, сделанных с помощью конфокального микроскопа, Артем Минин.
Номинация: Серии. 2 место
«Культура перитубулярных миоидных клеток семенников крысы»
Работы №1-5 показывают красоту ядер (окрашивание флуорофором Hoechst) и актиновых филаментов (окрашивание флуорофором phalloidin) цитоскелета перитубулярных миоидных клеток семенников крысы.
Соавтор работ микрофотографий №1-5, сделанных с помощью конфокального микроскопа, Артем Минин.
Номинация: Серии. 2 место
«Культура перитубулярных миоидных клеток семенников крысы»
Работы №1-5 показывают красоту ядер (окрашивание флуорофором Hoechst) и актиновых филаментов (окрашивание флуорофором phalloidin) цитоскелета перитубулярных миоидных клеток семенников крысы.
Соавтор работ микрофотографий №1-5, сделанных с помощью конфокального микроскопа, Артем Минин.
Номинация: Серии. 2 место
«Культура перитубулярных миоидных клеток семенников крысы»
Работы №1-5 показывают красоту ядер (окрашивание флуорофором Hoechst) и актиновых филаментов (окрашивание флуорофором phalloidin) цитоскелета перитубулярных миоидных клеток семенников крысы.
Соавтор работ микрофотографий №1-5, сделанных с помощью конфокального микроскопа, Артем Минин.
Номинация: Серии. 2 место
«Культура перитубулярных миоидных клеток семенников крысы»
Работы №1-5 показывают красоту ядер (окрашивание флуорофором Hoechst) и актиновых филаментов (окрашивание флуорофором phalloidin) цитоскелета перитубулярных миоидных клеток семенников крысы.
Соавтор работ микрофотографий №1-5, сделанных с помощью конфокального микроскопа, Артем Минин.
Номинация: Серии. 2 место
«Культура перитубулярных миоидных клеток семенников крысы»
Микрофотография №6 - это живые перитубулярные миоидные клетки, снятые с помощью световой микроскопии, в культуре in vitro, без окрашивания клеток.
Номинация: Серии. 2 место
«Культура перитубулярных миоидных клеток семенников крысы»
Микрофотографии 7, 8 и 9, полученные с помощью инвертированного микроскопа, указывают на отличительный признак перитубулярных миоидных клеток - альфа-актин (идентификация ПМК производится по их маркеру – актину, с применением иммуноцитохимического метода с использованием моноклональных антител к alpha-smooth muscle actin).
Номинация: Серии. 2 место
«Культура перитубулярных миоидных клеток семенников крысы»
Микрофотографии 7, 8 и 9, полученные с помощью инвертированного микроскопа, указывают на отличительный признак перитубулярных миоидных клеток - альфа-актин (идентификация ПМК производится по их маркеру – актину, с применением иммуноцитохимического метода с использованием моноклональных антител к alpha-smooth muscle actin).
Номинация: Серии. 2 место
«Культура перитубулярных миоидных клеток семенников крысы»
Микрофотографии 7, 8 и 9, полученные с помощью инвертированного микроскопа, указывают на отличительный признак перитубулярных миоидных клеток - альфа-актин (идентификация ПМК производится по их маркеру – актину, с применением иммуноцитохимического метода с использованием моноклональных антител к alpha-smooth muscle actin).
Номинация: Серии. 3 место
«Многоликие растения»
Поперечные срезы растительных побегов, напоминающие лицо или мордочку
Проводящие пучки Юкки сизой
Номинация: Серии. 3 место
«Многоликие растения»
Поперечные срезы растительных побегов, напоминающие лицо или мордочку
Проводящие пучки Юкки сизой
Номинация: Серии. 3 место
«Многоликие растения»
Поперечные срезы растительных побегов, напоминающие лицо или мордочку
Поперечный срез побега пиона
Номинация: Серии. 3 место
«Многоликие растения»
Поперечные срезы растительных побегов, напоминающие лицо или мордочку
Поперечный срез рахиса папоротника
Номинация: Серии. 3 место
«Многоликие растения»
Поперечные срезы растительных побегов, напоминающие лицо или мордочку
Поперечный срез черешка пиона (флуоресценция)
Номинация: Серии. 3 место
«Многоликие растения»
Поперечные срезы растительных побегов, напоминающие лицо или мордочку
Проводящий пучок побега хамедореи
Номинация: Микроизображения. 1 место
«Ископаемая спора Diatomozonotriletes от таинственного папоротниковидного растения (346 млн. лет, каменноугольный период)»
Ископаемая биополимерная оболочка от споры вымершего папоротниковидного растения, произраставшего в тропическом лесу каменноугольного периода на территории Центральной России. На поверхности оболочки видна трехлучевая щель разверзания, которая напоминает знак «Merсedes». Когда-то очень давно через такую щель клетка споры могла прорасти в зеленый заросток, или гаметофит (половое поколение), как это происходит у современных споровых растений.
Изображенная ископаемая спора или миоспора Diatomozontriletes cervicornutus (Staplin, 1960) Playford, 1963 извлекалась из горной породы (аргиллит) в химической лаборатории. Затем отдельное зерно было помещено на алюминиевый столик с помощью самодельного микроманипулятора – ресницы, приклеенной к кончику иголки. Далее миоспора напылялись тонким слоем золота (50 нм) для съемки в сканирующем электронном микроскопе Tescan Vega 3 при увеличении в 14 300 раз.
Номинация: Микроизображения. 2 место
«Звезда родилась (Астроцит человека)»
Астроциты (от греч. ?????? – звезда и ????? – клетка) – это основные клетки нейроглии, которые играют важную роль в поддержании гомеостаза мозга. Они обладают многочисленными короткими и длинными отростками, которые имеют радиальное расположение и позволяет им образовывать плотную сеть, обеспечивая опору, питание и регуляцию работы нервных клеток.
На фотографии – флуоресцентная микроскопия астроцита, синим окрашено ядро клетки, а розовым – цитоплазма (внутреннее содержание) клетки.
Номинация: Микроизображения. 3 место
«Микробные ассоцианты влияют на морфогенез патогенного гриба Candida albicans»
Запечатлен уникальный случай бактериально-грибкового симбиоза, демонстрирующий три явления: коадгезия микроорганизмов различных царств, полиморфизм грибов и способность бактерий запускать переход между грибными формами. На фото представлен симбиоз между Candida albicans и Enterococcus faecium, выделенные из женского репродуктивного тракта. Так как вирулентность Candida albicans напрямую зависит от морфологии (гифы опасны), то наблюдаемый эффект важен для понимания патогенеза микозов и разработки стратегии эффективного лечения. В данном случае мишенью терапии должен быть не только гриб, но и его бактериальный ассоциант
Номинация: Нефото. 1 место
«Модель искривления пространства в сильных полях»
При проведении экспериментов по авторской магнитной технологии в электронном микроскопе обнаружен эффект при котором в область магнитного поля некоторых образцов происходит втягивание электронов по сложным траекториям ,за счет этого происходит искажение вида окружающего пространства в зависимости от намагниченности образцов.
Номинация: Нефото. 2 место
«Магнитные полюса кольца»
Магнитные полюса кольца для магнитной муфты, которые видны только в электронном микроскопе.
Номинация: Нефото. 3 место
«Хаотические колебания шарика»
Анимационная динамическая модель ускорения электронов в электромагнитных полях (шарик прыгающий на вибрирующем столе).
На восьмой сезон ежегодного конкурса «Снимай науку!» поступило более 1,6 тыс. фотографий — уникальные кадры, показывающие красоту науки. Работы принимались в восьми номинациях: «Люди в науке», «Микроизображения», «Нефото», «Серии», «Природа», «Наука вокруг», «Космос», «Загадки недр». Снимки, попавшие в число победителей, выполнены как с применением специального оборудования, технологий макро- и микросъемки, так и c помощью камеры смартфона.
«Наш конкурс — это канал научной коммуникации, миссия которого — развивать интерес к науке, к исследованиям ученых, а также вносить вклад в решение задач Десятилетия науки и технологий, вовлекая молодежь, повышая доступность информации о достижениях науки. Важно, что в конкурсе могут принять люди самых разных возрастов, разного уровня подготовки», — сказал главный редактор канала «Наука» Алексей Резепкин.