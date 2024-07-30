Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Фото

Стрельба, поджоги и массовые протесты. Как Венесуэла отреагировала на победу Мадуро

Девять стран Латинской Америки призвали пересмотреть выборы в Венесуэле

После того как Центризбирком Венесуэлы в ночь на понедельник провозгласил Николаса Мадуро победителем президентских выборов, тысячи его противников вышли на улицы Каракаса и других городов. Протесты привели к столкновениям с полицией и военными.

Силовики, заблокировавшие улицы вокруг президентского дворца, открыли огонь по протестующим пластиковыми пулями и применили слезоточивый газ. В ответ демонстранты начали забрасывать их камнями и бутылками с горючей смесью.

В ходе беспорядков пострадали 23 военных, некоторые из них получили огнестрельные ранения, сообщил министр обороны Владимир Падрино.

Девять стран Латинской Америки не признали итоги венесуэльских выборов. Власти Аргентины, Коста-Рики, Эквадора, Гватемалы, Панамы, Парагвая, Перу, Доминиканской Республики и Уругвая потребовали немедленного созыва постоянного совета Организации американских государств (ОАГ). Заседание состоится в среду в Вашингтоне.

Комментарии
Что думаешь?
Картина дня
Спасатели завершили работы на месте схода поезда Казань — Адлер. Что известно о пострадавших?
МЧС завершило поисково-спасательные работы на месте схода поезда под Волгоградом
Над Курской областью сбили четыре ракеты ВСУ
Миграционный скандал в Одинцово. Как халатность властей провоцирует общественное недовольство?
Следком возбудил уголовное дело о халатности после жалоб на мигрантов в Одинцово
Эксперт оценил потери Европы после отказа от нефти РФ
В России начали продаваться новые смартфоны Honor
Во Владивостоке раскрыли схему кражи денег у детдомовцев с помощью соцсетей
Российский наблюдатель рассказал о спаде протестного движения в столице Венесуэлы
Новости и материалы
Синоптик предупредил о продолжительных магнитных бурях на Земле
Пленный: на Украине побывавших в плену отправляют на штурмы после проверки
В Республиканской партии США раскритиковали миграционную политику Харрис
Соревнования по триатлону на Олимпиаде перенесли из-за плохого качества воды в Сене
Военный эксперт рассказал об уничтожении украинского расчета FPV-дронов в ЛНР
Пленный заявил, что украинцы хуже относятся к бойцам ВСУ из-за пьянства в отпусках
ВСУ активизировали сброс замаскированных мин с беспилотников в ЛНР
Оппозиция в Венесуэле заявила о доказательствах фальсификации выборов
Российские штурмовики заняли позицию ВСУ в Запорожской области после атаки дронов
В России пожаловались на антирусский нацизм на Западе
Около столицы Венесуэлы протестующие сожгли статую Уго Чавеса
Москвичам рассказали о погоде на вторник
США обвинили в «сжигании колоссальных средств» в топке украинского конфликта
«Уровень новичка»: Маск отреагировал на новость о сотне детей Дурова
В Британии выступили с требованием к Шольцу
Педагог объяснила, в чем причина зависимости от компьютерных игр
Онкоуролог рассказал об эффективных методах диагностики рака простаты
Дрон-камикадзе атаковал Горловку в ДНР
Все новости
ФСИН опровергла слухи об установке члену банды «Цапков» виниров за 800 тыс. рублей
Трамп даст показания ФБР о попытке покушения на него
В Австрии заявили о необходимости сохранить каналы диалога с Россией
Суд в Приморье отложил второе дело «крабового короля» Кана
Госдума предложила увеличить квоты на поставки бензина и продажу на бирже
Россия заняла первое место по количеству слитых в даркнет баз данных
Крушение поезда под Волгоградом. Первые кадры
В контакте с деньгами. Почему опасно привязывать банковские карты к соцсетям
ИБ-эксперт Шмигирилова: в соцсети можно добавлять только пустые банковские карты
Двухлетняя служба в армии: Госдума готовит новый законопроект для мигрантов
В Госдуме обсудят увеличение срока службы в армии до двух лет для новых граждан
Как создать дизайн квартиры онлайн? Бесплатные сервисы и пошаговое руководство
Удобные онлайн-сервисы для дизайна квартиры, самостоятельной планировки помещений и оформления интерьера
«Верните жену в семью»: Тимати вслед за Кадыровым заявил о «захвате» Wildberries
Рэпер Тимати потребовал вернуть в семью основательницу Wildberries Бакальчук
Поезд протаранил «КамАЗ» в Волгоградской области. Пострадали десятки людей
РЖД: водитель выехавшего на рельсы «КамАЗа» грубо нарушил ПДД, выехав на переезд
Колонну «вагнеровцев» разгромили в Мали. За кого они там воюют?
ГУР Украины признало передачу туарегам данных для атаки на бойцов ЧВК «Вагнер»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами