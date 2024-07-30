Стрельба, поджоги и массовые протесты. Как Венесуэла отреагировала на победу Мадуро

После того как Центризбирком Венесуэлы в ночь на понедельник провозгласил Николаса Мадуро победителем президентских выборов, тысячи его противников вышли на улицы Каракаса и других городов. Протесты привели к столкновениям с полицией и военными.

Силовики, заблокировавшие улицы вокруг президентского дворца, открыли огонь по протестующим пластиковыми пулями и применили слезоточивый газ. В ответ демонстранты начали забрасывать их камнями и бутылками с горючей смесью.

В ходе беспорядков пострадали 23 военных, некоторые из них получили огнестрельные ранения, сообщил министр обороны Владимир Падрино.

Девять стран Латинской Америки не признали итоги венесуэльских выборов. Власти Аргентины, Коста-Рики, Эквадора, Гватемалы, Панамы, Парагвая, Перу, Доминиканской Республики и Уругвая потребовали немедленного созыва постоянного совета Организации американских государств (ОАГ). Заседание состоится в среду в Вашингтоне.