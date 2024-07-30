Стрельба, поджоги и массовые протесты. Как Венесуэла отреагировала на победу Мадуро
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Протестующий против официальных результатов выборов президента, объявляющих о переизбрании президента Николаса Мадуро. Каракас, Венесуэла. 29 июля 2024 года
Протестующие проводят демонстрацию против официальных результатов выборов, объявляющих о переизбрании президента Николаса Мадуро. Каракас, Венесуэла. 29 июля 2024 года
Протестующий против официальных результатов выборов президента. Каракас, Венесуэла. 29 июля 2024 года
Сторонники венесуэльской оппозиции с национальными флагами протестуют после объявления о победе президента Венесуэлы Николаса Мадуро на президентских выборах. Каракас, Венесуэла. 29 июля 2024 года
Оппозиционеры воздвигают баррикады из мусорных контейнеров во время демонстраций против официальных результатов выборов, объявляющих о переизбрании президента Николаса Мадуро. Каракас, Венесуэла. 29 июля 2024 года
Столкновения протестующих с полицией во время демонстраций против официальных результатов выборов, объявляющих о переизбрании президента Николаса Мадуро. Каракас, Венесуэла. 29 июля 2024 года
Протестующие бегут мимо полицейского мотоцикла, подожженного во время демонстраций против официальных результатов выборов, объявляющих о переизбрании президента Николаса Мадуро. Каракас, Венесуэла. 29 июля 2024 года
Женщина стучит по кастрюле, выражая протест против официальных результатов выборов, объявляющих о переизбрании президента Николаса Мадуро. Каракас, Венесуэла. 29 июля 2024 года
Мужчина с национальным флагом идет в сторону силовиков во время демонстрации против официальных результатов выборов, объявляющих о переизбрании президента Николаса Мадуро. Каракас, Венесуэла. 29 июля 2024 года
Демонстрант во время протеста против результатов выборов, объявляющих о переизбрании президента Николаса Мадуро. Каракас, Венесуэла. 29 июля 2024 года
Столкновение протестующих с полицией во время демонстраций против официальных результатов выборов, объявляющих о переизбрании президента Николаса Мадуро. Каракас, Венесуэла. 29 июля 2024 года
Местный житель бросает бутылку с горючей смесью в сторону полиции во время протеста против официальных результатов президентских выборов. Каракас, Венесуэла. 29 июля 2024 года
Женщина бежит мимо полицейского ограждения во время столкновения протестующих против официальных результатов выборов, объявляющих о переизбрании президента Николаса Мадуро. Каракас, Венесуэла. 29 июля 2024 года
Силовики Венесуэлы во время столкновений с протестующими против официальных результатов выборов, объявляющих о переизбрании президента Николаса Мадуро. Каракас, Венесуэла. 29 июля 2024 года
Демонстранты пытаются перекрыть дорогу национальной гвардии во время протеста против официальных результатов выборов, объявляющих о переизбрании президента Николаса Мадуро. Каракас, Венесуэла. 29 июля 2024 года
Протестующие проводят демонстрацию против официальных результатов выборов, объявляющих о переизбрании президента Николаса Мадуро. Каракас, Венесуэла. 29 июля 2024 года
Полицейский мотоцикл горит во время акции протеста оппозиции против официальных результатов выборов, объявляющих о переизбрании президента Николаса Мадуро. Каракас, Венесуэла. 29 июля 2024 года
Женщины стучат по кастрюлям, выражая протест против официальных результатов выборов, объявляющих о переизбрании президента Николаса Мадуро. Каракас, Венесуэла. 29 июля 2024 года
Мужчина выкрикивает лозунги во время протеста против официальных результатов выборов, объявляющих о переизбрании президента Николаса Мадуро. Каракас, Венесуэла. 29 июля 2024 года
Задержанный спецназом Венесуэлы демонстрант во время столкновений с протестующими против официальных результатов выборов, объявляющих о переизбрании президента Николаса Мадуро. Каракас, Венесуэла. 29 июля 2024 года
Люди протестуют против официальных результатов выборов, объявляющих о переизбрании президента Николаса Мадуро. Каракас, Венесуэла. 29 июля 2024 года
Протестующие на мотоциклах с флагами Венесуэлы участвуют в протесте против официальных результатов выборов, объявляющих о переизбрании президента Николаса Мадуро. Каракас, Венесуэла. 29 июля 2024 года
Протестующие на мотоциклах с флагами Венесуэлы участвуют в протесте против официальных результатов выборов, объявляющих о переизбрании президента Николаса Мадуро. Каракас, Венесуэла. 29 июля 2024 года
Оппозиционер выражает протест против официальных результатов выборов, объявляющих о переизбрании президента Николаса Мадуро. Каракас, Венесуэла. 29 июля 2024 года
Женщина с флагом Венесуэлы участвует в демонстрации против официальных результатов выборов, объявляющих о переизбрании президента Николаса Мадуро. Каракас, Венесуэла. 29 июля 2024 года
Сторонники венесуэльской оппозиции проводят демонстрацию после объявления Национальным избирательным советом о победе президента Венесуэлы Николаса Мадуро на президентских выборах. Каракас, Венесуэла. 29 июля 2024 года
Столкновение протестующих с полицией во время демонстраций против официальных результатов выборов, объявляющих о переизбрании президента Николаса Мадуро. Каракас, Венесуэла. 29 июля 2024 года
Сторонники венесуэльской оппозиции протестуют после объявления Национальным избирательным советом о победе президента Венесуэлы Николаса Мадуро на президентских выборах. Каракас, Венесуэла. 29 июля 2024 года
Демонстранты топчут предвыборный плакат президента Венесуэлы Николаса Мадуро, протестуя против результатов выборов, объявляющих о его переизбрании. Каракас, Венесуэла. 29 июля 2024 года
Военнослужащие Национальной гвардии применяют слезоточивый газ во время столкновений с протестующими против официальных результатов выборов, объявляющих о переизбрании президента Николаса Мадуро. Каракас, Венесуэла. 29 июля 2024 года
Женщина стучит по кастрюле, выражая протест против официальных результатов выборов, объявляющих о переизбрании президента Николаса Мадуро. Каракас, Венесуэла. 29 июля 2024 года
Столкновение протестующих с полицией во время демонстраций против официальных результатов выборов, объявляющих о переизбрании президента Николаса Мадуро. Каракас, Венесуэла. 29 июля 2024 года
Демонстранты рядом с горящим блокпостом во время протестов против результатов выборов, объявляющих о переизбрании президента Николаса Мадуро. Каракас, Венесуэла. 29 июля 2024 года
Сторонники венесуэльской оппозиции протестуют после объявления Национальным избирательным советом о победе президента Венесуэлы Николаса Мадуро на президентских выборах. Каракас, Венесуэла. 29 июля 2024 года
Демонстранты поджигают покрышки во время протестов против результатов выборов, объявляющих о переизбрании президента Николаса Мадуро. Каракас, Венесуэла. 29 июля 2024 года
Сторонники венесуэльской оппозиции держат в руках камни и бутылки с зажигательной смесью во время демонстраций против официальных результатов выборов, объявляющих о переизбрании президента Николаса Мадуро. Каракас, Венесуэла. 29 июля 2024 года
Оппозиционер бежит с коктейлем Молотова во время столкновений полиции с протестующими против официальных результатов выборов, объявляющих о переизбрании президента Николаса Мадуро. Каракас, Венесуэла. 29 июля 2024 года
Демонстрант бежит с национальным флагом Венесуэлы между горящими блокпостами во время протеста против результатов выборов, объявляющих о переизбрании президента Николаса Мадуро. Каракас, Венесуэла. 29 июля 2024 года
Сторонники венесуэльской оппозиции протестуют после объявления Национальным избирательным советом о победе президента Венесуэлы Николаса Мадуро на президентских выборах. Каракас, Венесуэла. 29 июля 2024 года
Сторонники венесуэльской оппозиции с национальными флагами протестуют после объявления о победе президента Венесуэлы Николаса Мадуро на президентских выборах. Каракас, Венесуэла. 29 июля 2024 года
Демонстрант проходит мимо горящих покрышек - сторонники венесуэльской оппозиции протестуют против объявления Национальным избирательным советом о победе президента Венесуэлы Николаса Мадуро на президентских выборах. Каракас, Венесуэла. 29 июля 2024 года
Мужчина держит национальный флаг во время демонстраций против официальных результатов выборов, объявляющих о переизбрании президента Николаса Мадуро. Каракас, Венесуэла. 29 июля 2024 года
Сторонники венесуэльской оппозиции бьют металлическими палками по кастрюлям во время демонстраций против официальных результатов выборов, объявляющих о переизбрании президента Николаса Мадуро. Каракас, Венесуэла. 29 июля 2024 года
Полиция применяет газовые баллоны в столкновении с протестующими против официальных результатов выборов, объявляющих о переизбрании президента Николаса Мадуро. Каракас, Венесуэла. 29 июля 2024 года
Демонстранты спасаются от слезоточивого газа во время протеста против официальных результатов выборов, объявляющих о переизбрании президента Николаса Мадуро. Каракас, Венесуэла. 29 июля 2024 года
Национальная гвардия Венесуэлы расчищает щитами остатки баррикады во время столкновений с протестующими против официальных результатов выборов, объявляющих о переизбрании президента Николаса Мадуро. Каракас, Венесуэла. 29 июля 2024 года
Местный житель проходит мимо горящего полицейского мотоцикла во время столкновений полиции с протестующими против официальных результатов выборов, объявляющих о переизбрании президента Николаса Мадуро. Каракас, Венесуэла. 29 июля 2024 года
Сторонники венесуэльской оппозиции во время демонстраций против официальных результатов выборов, объявляющих о переизбрании президента Николаса Мадуро. Каракас, Венесуэла. 29 июля 2024 года
Силовики Венесуэлы разбирают баррикаду во время столкновений с протестующими против официальных результатов выборов, объявляющих о переизбрании президента Николаса Мадуро. Каракас, Венесуэла. 29 июля 2024 года
Сторонники венесуэльской оппозиции с национальными флагами протестуют после объявления о победе президента Венесуэлы Николаса Мадуро на президентских выборах. Каракас, Венесуэла. 29 июля 2024 года
Сторонники венесуэльской оппозиции с национальными флагами протестуют после объявления о победе президента Венесуэлы Николаса Мадуро на президентских выборах. Каракас, Венесуэла. 29 июля 2024 года
После того как Центризбирком Венесуэлы в ночь на понедельник провозгласил Николаса Мадуро победителем президентских выборов, тысячи его противников вышли на улицы Каракаса и других городов. Протесты привели к столкновениям с полицией и военными.
Силовики, заблокировавшие улицы вокруг президентского дворца, открыли огонь по протестующим пластиковыми пулями и применили слезоточивый газ. В ответ демонстранты начали забрасывать их камнями и бутылками с горючей смесью.
В ходе беспорядков пострадали 23 военных, некоторые из них получили огнестрельные ранения, сообщил министр обороны Владимир Падрино.
Девять стран Латинской Америки не признали итоги венесуэльских выборов. Власти Аргентины, Коста-Рики, Эквадора, Гватемалы, Панамы, Парагвая, Перу, Доминиканской Республики и Уругвая потребовали немедленного созыва постоянного совета Организации американских государств (ОАГ). Заседание состоится в среду в Вашингтоне.