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Костры, пионеры и птичья колокольня: яркие кадры «Архстояния — 2024»

В парке «Никола-Ленивец» прошел фестиваль ландшафтных объектов «Архстояние»

С 26 по 28 июля в арт-парке «Никола-Ленивец» проходил Международный фестиваль ландшафтных объектов «Архстояние». Тема этого года — «Мы».

«Мы — источник изменений. Только нам решать, в каких пространствах находиться, кого слушать и куда направлять свой пытливый взгляд», — объяснили организаторы фестиваля.

Художники со всей страны представили свои работы, вписанные в ландшафт парка. Среди них — «Дома Земли» Андрея Сяйлева, башни «Инсекто-фаланстер», «Птичья колокольня» и «Театр природы», а также многие другие арт-объекты. Основатель парка художник Николай Полисский представил «Баня-форум» — павильон из орешника, который был одновременно лекторием и настоящей парной. Слушать лекции приходили в купальниках и полотенцах. На пяти сценах фестиваля выступили десятки музыкантов, в том числе Хадн дадн, Zoloto, Наадя, Mirèle. Как прошел фестиваль «Архстояние» — в галерее «Газеты.Ru».

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