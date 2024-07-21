Как прошел открытый кастинг «Мисс Россия 2024»
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Участницы кастинга конкурса «Мисс Россия 2024» в ТРЦ «Ривьера», Москва, 21 июля 2024 года
Участница кастинга конкурса «Мисс Россия 2024» в ТРЦ «Ривьера», Москва, 21 июля 2024 года
Участницы кастинга конкурса «Мисс Россия 2024» в ТРЦ «Ривьера», Москва, 21 июля 2024 года
Участницы кастинга конкурса «Мисс Россия 2024» в ТРЦ «Ривьера», Москва, 21 июля 2024 года
Участницы кастинга конкурса «Мисс Россия 2024» в ТРЦ «Ривьера», Москва, 21 июля 2024 года
Обладательница титула «Мисс Россия - 2023» Маргарита Голубева во время кастинга конкурса «Мисс Россия 2024» в ТРЦ «Ривьера», Москва, 21 июля 2024 года
Участница кастинга конкурса «Мисс Россия 2024» в ТРЦ «Ривьера», Москва, 21 июля 2024 года
Участницы кастинга конкурса «Мисс Россия 2024» в ТРЦ «Ривьера», Москва, 21 июля 2024 года
Участницы кастинга конкурса «Мисс Россия 2024» в ТРЦ «Ривьера», Москва, 21 июля 2024 года
Участницы кастинга конкурса «Мисс Россия 2024» в ТРЦ «Ривьера», Москва, 21 июля 2024 года
Участницы кастинга конкурса «Мисс Россия 2024» в ТРЦ «Ривьера», Москва, 21 июля 2024 года
Участница кастинга конкурса «Мисс Россия 2024» в ТРЦ «Ривьера», Москва, 21 июля 2024 года
Участницы кастинга конкурса «Мисс Россия 2024» в ТРЦ «Ривьера», Москва, 21 июля 2024 года
Участница во время кастинга конкурса «Мисс Россия 2024» в ТРЦ «Ривьера», Москва, 21 июля 2024 года
Участницы кастинга конкурса «Мисс Россия 2024» в ТРЦ «Ривьера», Москва, 21 июля 2024 года
Участницы кастинга конкурса «Мисс Россия 2024» в ТРЦ «Ривьера», Москва, 21 июля 2024 года
Члены жюри: Ирина Шарипова, Анастасия Беляк, Маргарита Голубева и Ксения Любавина (слева направо) во время кастинга конкурса «Мисс Россия 2024» в ТРЦ «Ривьера», Москва, 21 июля 2024 года
Участницы кастинга конкурса «Мисс Россия 2024» в ТРЦ «Ривьера», Москва, 21 июля 2024 года
Финалистки кастинга конкурса «Мисс Россия 2024» в ТРЦ «Ривьера», Москва, 21 июля 2024 года
21 июля в Москве прошел открытый кастинг на конкурс «Мисс Россия 2024», в котором приняли участие сотни девушек из разных городов и регионов страны. По условиям конкурса, рост красавиц — от 173 см, а возраст — от 18 до 23 лет.
Перед выходом девушек готовили профессиональные стилисты и визажисты, а по итогу дефиле жюри выбрали 10 конкурсанток, которые и будут принимать участие в финальном кастинге «Мисс Россия 2024». Победительница «Мисс Россия» поедет представлять страну на международном конкурсе «Мисс Вселенная».
Как прошло мероприятие — в нашей галерее.