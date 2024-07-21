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Как прошел открытый кастинг «Мисс Россия 2024»

В Москве состоялся открытый кастинг конкурса «Мисс Россия 2024»

21 июля в Москве прошел открытый кастинг на конкурс «Мисс Россия 2024», в котором приняли участие сотни девушек из разных городов и регионов страны. По условиям конкурса, рост красавиц — от 173 см, а возраст — от 18 до 23 лет.

Перед выходом девушек готовили профессиональные стилисты и визажисты, а по итогу дефиле жюри выбрали 10 конкурсанток, которые и будут принимать участие в финальном кастинге «Мисс Россия 2024». Победительница «Мисс Россия» поедет представлять страну на международном конкурсе «Мисс Вселенная».

Как прошло мероприятие — в нашей галерее.

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