20 июля 2024, 16:18 Фото Мэр Парижа в Сене и глобальный сбой Windows: 12 главных фото недели «Газета.Ru» представляет самые яркие кадры прошедшей недели Даша Воронцова close Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп с женой Меланией Трамп во время Национального съезда Республиканской партии на форуме Fiserv в Милуоки, штат Висконсин, США, 18 июля 2024 года Колумбийский болельщик смотрит трансляцию финального футбольного матча Кубка Америки между сборными Колумбии и Арегентины в Боготе, Колумбия, 15 июля 2024 года Обрушившийся минарет мечети Абдуллы Аззама после израильского авиаудара на фоне конфликта между Израилем и ХАМАС, в лагере беженцев Нусейрат в центре сектора Газа, 17 июля 2024 года Мэр Парижа Анн Идальго во время купания в Сене, 17 июля 2024 года Столкновения между протестующими против квот на трудоустройство участников войны и полицией в Дакке, Бангладеш, 18 июля 2024 года Арт-объекты на территории базы «застава имени Валентина» в Улаганском районе Республики Алтай, 15 июля 2024 года Урсула фон дер Ляйен после переизбрания президентом Европейской комиссии на второй срок в Европейском парламенте в Страсбурге, Франция, 18 июля 2024 года Девушки моются в душе после купания в бассейне «Лето в парке» во время жары в Москве, 16 июля 2024 года Сотрудники United Airlines у монитора вылетов, на котором отображается «синий экран смерти» во время глобального сбоя систем Windows в международном аэропорту Ньюарка, штат Нью-Джерси, США, 19 июля 2024 года Эван Гершкович во время вынесения приговора в зале суда в Екатеринбурге, 19 июля 2024 года Рестлер Халк Хоган во время Национального съезда Республиканской партии на форуме Fiserv в Милуоки, штат Висконсин, США, 18 июля 2024 года Человек плавает в бассейне Embassy Gardens Sky Pool, подвешенном между двумя зданиями в Лондоне, Великобритания, 19 июля 2024 года Как выглядит Париж накануне Олимпиады Покушение на Трампа. Кадры с места «Я еще не закончила жить»: Шеннен Доэрти умерла от рака Одноглазый шахматист, Павлик из «Иронии судьбы» и другие роли Александра Ширвиндта Дональд Трамп после покушения, суд над Эваном Гершковичем, финал Кубка Америки по футболу, жара в Москве и другие главные кадры недели — в нашей фотогалерее. Комментарии Что думаешь?