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Как прошел митинг-концерт Shaman у посольства США в Москве

У посольства США в Москве прошел митинг-концерт Shaman против блокировки на YouTube

19 июля у посольства США в Москве прошел митинг против блокировки российских пользователей YouTube. К мероприятию начали готовиться заранее. Еще днем напротив посольства установили сцену и экран. К вечеру у здания собралась толпа с плакатами, флагами и георгиевскими лентами. По оценкам ТАСС, на митинг пришли тысячи человек.

Shaman появился на мероприятии после десяти часов вечера. Певец исполнил несколько своих хитов, в том числе композицию «Я русский», а также представил свою новую песню «Душа на распашку» и клип на нее. На здание посольства спроецировали российский триколор.

После выступления Shaman выпил шампанское прямо из бутылки и разливал его зрителям, стоящим у сцены. Журналистам он заявил, концерт провел в ответ на блокировку артистов на YouTube. По словам певца, его сердце испытывало «трепет и волнение», потому что митинг у посольства США — это «исторический момент».

«Мы сегодня здесь делаем так, чтобы все, что здесь происходит, увидел и услышал весь мир», — сказал Shaman.

Певец также ответил на вопрос об аналоге видеохостинга в России, заявив, что «никто не знает, что такое YouTube», и его не существует.

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