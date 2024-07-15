Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Фото

Трамп, Фицо и Кеннеди: самые громкие покушения на мировых лидеров

Дональду Трампу предрекли победу на выборах после покушения

13 июля мир облетели кадры покушения на экс-президента США и участника президентской гонки — 2024 Дональда Трампа. Республиканец произносил речь на митинге в Пенсильвании, когда по нему открыл огонь из автоматической винтовки AR-15 20-летний Томас Мэтью Крукс. Но Трампа убить он не смог — политик с окровавленным ухом ушел со сцены, вскинув кулак в салюте и призывая американцев бороться.

Новость о покушении убедила многих экспертов в том, что грядущие президентские выборы Трамп уже выиграл. Пережившие покушение популярные политики редко проигрывают — уж очень сильно их начинают любить в народе. Политические убийства и покушения — часть нашей истории со времен фараонов и цезарей. В России жертвами убийц пали десятки политиков, например, царь Александр II или премьер-министр Петр Иванович Столыпин, застреленный террористом в театре.

В США же жертвами покушений стали четыре президента — Линкольн, Гарфилд, Мак-Кинли и Кеннеди. И множество кандидатов на пост первого лица, например, брат Джона Кеннеди сенатор Роберт Кеннеди. «Газета.Ru» рассказывает о самых громких покушениях на мировых лидеров разных стран и эпох.

Комментарии
Что думаешь?
Картина дня
«Благодаря Богу я все еще здесь». Трамп рассказал, как он выжил на митинге в Пенсильвании
WP: в доме стрелявшего в Трампа Крукса нашли еще одно подозрительное устройство
Военная операция на Украине, день 873-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 873-й день
Генерала Попова перевели под домашний арест
Звезда «Слова пацана» сыграет главную роль в фантэзи-блокбастере по «Руслану и Людмиле»
Ямаля и Уильямса назвали звездами мирового футбола
Звезда эротической драмы о куртизанках снялась в крошечном бикини
В Рязани не подтвердили участие уроженки региона в охране Трампа
Новости и материалы
Иностранка пыталась незаконно вывезти в Таджикистан двоих детей
Зеленский: Россия должна быть на второй мирной конференции
Пожар в крымском СНТ достиг площади в 15 гектаров
Зеленский рассказал, когда Украина получит приглашение в НАТО
Радимов объяснил замену капитана сборной Испании в финале Евро-2024
Появилось видео уничтожения британской САУ АС-90 в зоне СВО
Индия изучает способы увеличения поставок в Россию
Зеленский озвучил планы подготовки второй конференции по Украине
«Накинулись всемером»: россиянка рассказала, как они с мужем отбились от толпы подростков
Влияние Месси на игроков сборной Аргентины назвали огромным
У Капитолия в Вашингтоне усилили меры безопасности
Стал известен мотив убийства пермячкой девятилетнего сына
Продюсер «Брата 3» едва не родила в застрявшем лифте роддома
Аршавин назвал имя лучшего игрока Евро-2024
Лесной пожар у хутора Дюрсо удалось локализовать
Волож вернется к управлению Yandex N.V.
Тодоренко отпустила пятилетнего сына плавать с акулами в открытом океане
Стали известны планы Трусовой после возвращения к полноценным тренировкам
Все новости
Эстония предложила России совместно измерить дно Нарвы
В Анталье полиция задержала россиянина на яхте, шедшей под флагом Украины
Умер актер из сериала «Дальнобойщики»
В сети сообщили, что закрывшая Трампа при покушении девушка родилась в России
«Испания показала футбол будущего»: рекорды Евро-2024
Сборная Испании стала первым четырехкратным чемпионом Европы
Есть ли сознание у животных? Интервью с нейрофизиологом Александром Капланом
Нейрофизиолог Каплан — о конференции в Катманду, посвященной сознанию у животных
«Гни свою линию»: Александру Васильеву — 55
Почему на нашем такси мы далеко не уедем?
Как отрегулировать рынок перевозок
Лучшие стоки для дизайнеров. Топ-18 сервисов с бесплатным контентом
Лучшие бесплатные фотостоки: подборка сайтов для поиска фотографий для дизайнеров
«Снизить градус». Байден в связи с покушением на Трампа призывает всех успокоиться
Байден на фоне покушения на Трампа призвал «снизить градус» в политической жизни
«Главком ВСУ не верит в победу»: почему в Раде сомневаются в Сырском
RS: Киев допускает возможность начала мирных переговоров с РФ
На что теперь похож отдых в Абхазии
Как отдохнуть в Абхазии в 2024 году
«Я — мамочка, которая плачет на концертах дочери». Глюк'oZа — о новом шоу, детях и своей книге
Певица Глюк'oZа анонсировала выход нового альбома
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами