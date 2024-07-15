Трамп, Фицо и Кеннеди: самые громкие покушения на мировых лидеров

13 июля мир облетели кадры покушения на экс-президента США и участника президентской гонки — 2024 Дональда Трампа. Республиканец произносил речь на митинге в Пенсильвании, когда по нему открыл огонь из автоматической винтовки AR-15 20-летний Томас Мэтью Крукс. Но Трампа убить он не смог — политик с окровавленным ухом ушел со сцены, вскинув кулак в салюте и призывая американцев бороться.

Новость о покушении убедила многих экспертов в том, что грядущие президентские выборы Трамп уже выиграл. Пережившие покушение популярные политики редко проигрывают — уж очень сильно их начинают любить в народе. Политические убийства и покушения — часть нашей истории со времен фараонов и цезарей. В России жертвами убийц пали десятки политиков, например, царь Александр II или премьер-министр Петр Иванович Столыпин, застреленный террористом в театре.

В США же жертвами покушений стали четыре президента — Линкольн, Гарфилд, Мак-Кинли и Кеннеди. И множество кандидатов на пост первого лица, например, брат Джона Кеннеди сенатор Роберт Кеннеди. «Газета.Ru» рассказывает о самых громких покушениях на мировых лидеров разных стран и эпох.