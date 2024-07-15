Трамп, Фицо и Кеннеди: самые громкие покушения на мировых лидеров
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Самое ранее задокументированное политическое убийство было совершено в 586 году до нашей эры и описано в Библии пророком Иеремией. Однако убийство вавилонского наместника Иудеи Гедалии не идет ни в какое сравнение по известности с совершенным в 44 году до нашей эры покушением на Гая Юлия Цезаря. Установленное им единовластное правление пугало нобилей, которые решили во что бы то ни стало не допустить наречения Цезаря царем. Фраза «И ты, Брут?», по легенде сказанная Гаем Юлием его ближайшему сподвижнику Марку Юнию Бруту, участвовавшему в заговоре, плотно укоренилась в массовой культуре и хорошо известна каждому школьнику.
Знаковое убийство было совершено по другую сторону Тихого океана — в театре Форда в Вашингтоне был застрелен шестнадцатый президент США Авраам Линкольн. Убийство произошло спустя всего шесть дней после капитуляции основных сил Конфедерации и де-факто завершения Гражданской войны. Убийцей стал сторонник южан, актер Джон Уилск Бут.
На литографии слева направо: Генри Рэтбоун, Клара Харрис, Мэри Тодд Линкольн, Авраам Линкольн и Джон Уилкс Бут (1865)
Для России самое громкое политическое убийство — теракт, повлекший за собой гибель императора Александра II. Царь, отменивший крепостное право и ставший автором монументальных реформ судебной системы и земств, пережил 10 покушений на свою жизнь, но погиб от самодельной бомбы членов организации «Народная воля». Своей цели запустить революцию террористы не добились, а единственным результатом их поступка стал затяжной период контрреформ, проведенных преемником убитого императора
Еще одно знаковое для России политическое убийство, которое, к слову, также связано с театром, было совершено в Киеве 18 сентября 1911 года. Председатель Совета министров Российской империи Петр Столыпин был убит во время антракта на спектакле «Сказка о царе Салтане» секретным сотрудником Охранного отделения Дмитрием Богровым. По свидетельству очевидцев, величайший реформатор русской истории после покушения произнес фразу: «Счастлив умереть за царя»
28 июня 1914 года было совершено политическое убийство, последствия которого трудно переоценить. Сербские террористы во главе с гимназистом Гаврилой Принципом, надеясь добиться отделения славянских регионов от Австро-Венгрии, выстрелом из пистолета убили наследника австро-венгерского престола Франца Фердинанда. Сараевское убийство стало поводом для начала Первой мировой войны
Первый лидер Советской России Владимир Ленин пережил несколько покушений, но самое известное было совершено 30 августа 1918 года полуслепой эсеркой Фанни Каплан. Выступая на митинге у завода Михельсона (сейчас — Московский электромеханический Завод имени Владимира Ильича), Ленин завершил свою речь словами: «Умрем, или победим!». Когда он садился в автомобиль, к нему подошла женщина с жалобой на конфискацию хлеба, после чего сделала три выстрела из пистолета, завернутого платком. Результатом этого покушения стала не смерть Ленина, а начало красного террора
Борец за независимость Индии и самый известный пацифист XX века Махатма Ганди также стал жертвой политического убийства. Его смерть стала результатом уже третьего покушения, причем предпоследнее было совершено за 10 дней до убийства. Индийское правительство, встревоженное этим инцидентом, настаивало на усилении личной охраны Ганди, однако он категорически отказался, заявив: «Если мне суждено погибнуть от пули безумца, я сделаю это с улыбкой». Умирая от выстрелов индуистского фундаменталиста Натхурама Годзе, Ганди жестами показал, что прощает убийцу
За всю жизнь французского национального героя, основателя и первого президента Пятой республики Шарля де Голля, на него было совершенно 32 покушения, однако ни одно из них не увенчалось успехом. Причиной большинства покушений считается политика деколонизации, которую проводил де Голль, трансформирую французскую империю во франкфонное сообщество наций
Благодаря стараниям Голливуда убийство 36-го президента США Джона Кеннеди является одним из самых известных покушений на политиков в XX веке. Его совершил преступник-одиночка Ли Харви Освальд, мотивы которого остались неизвестными. Конспирологи подозревают в организации этого преступления всех, кого только возможно — от советских коммунистов и кубинских эмигрантов до мстящей за преследование мафии
Покушение на 40-го президента США Рональда Рейгана в первую очередь примечательно тем, что оно разрушило так называемое «проклятие Текумсе». Согласно легенде, оно было произнесено умирающим индейским вождем племени шауни Текумсе за нарушение белыми договора. Проклятие заключается в том, что каждый американский президент, избранный в год, без остатка делящийся на 20, умрет или будет убит до окончания срока президентских полномочий — именно это и произошло с Линкольном и Кеннеди. Рейгана же от смертельного пулевого ранения спасла современная медицина и оперативное вмешательство врачей
Убийство премьер-министра Улофа Пальме было совершено 28 февраля 1986 года на центральной улице Стокгольма Свеавеген в момент, когда глава правительства вместе с женой и без охраны возвращался из кинотеатра «Гранд». Пальме умер мгновенно, а личность преступника установили уже после его смерти, в 2000 году. Почему был убит шведский премьер до сих пор неизвестно — существуют версии об операции спецслужб, заговоре правых экстремистов и даже случайном убийстве
Одно из первых крупных политических убийств XXI века произошло в Сербии — 12 марта 2003 года в холле Дома правительства был застрелен двумя выстрелами из снайперской винтовки премьер-министр страны Зоран Джинджич. Исполнителем оказался подполковник сербской армии Звездан Йованович, который пытался отомстить премьеру за выдачу сербских деятелей и военных Международному трибуналу по бывшей Югославии
Одно из последних крупных политических убийств было совершено совсем недавно — 7 июля 2021 года в городе Петьонвиль на Гаити. Жертвой убийства стал президент республики Жовенель Моиз. Расследование убийства продолжается до сих пор, его совершила организованная группа наемников, но кто был заказчиком — пока не установлено
Покушение на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ совершил 40-летний Тэцуя Ямагами, бывший моряк, ранее он служил в силах самообороны. 8 июля 2022 года Ямагами дважды выстрелил в спину экс-премьера из самодельной двустволки. Задержанный заявил, что был «недоволен» политиком и «хотел его убить». Абэ скончался спустя несколько часов после покушения
15 мая 2024 года несколько пуль ранили премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Стрелявший — 71-летний Юрай Цинтула — был схвачен службой безопасности на месте.
Фицо стал премьером в четвертый раз за полгода до покушения. Цинтула был недоволен его политикой по борьбе с коррупцией и оправданием действий России на Украине. Фицо выступает против военной помощи Украине и регулярно критикует США.
В момент покушения премьер выступал на митинге с речью. Вдруг раздались звуки выстрелов, и политик упал навзничь. Один выстрел ранил Фицо в живот, другие — в голову и грудь. Врачи провели две операции и спасли ему жизнь. Словацкая полиция полагает, что Цинтула мог действовать не один.
На фото: первые минуты после покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо.
13 июля 2024 года в ходе предвыборного митинга в штате Пенсильвания в республиканца Дональда Трампа стреляли. Огонь вел некий Томас Мэтью Крукс, убитый спецслужбами вскоре после покушения при попытке задержания.
Он промахнулся — пуля задела только ухо Трампа. Но один из зрителей его выступления был убит из-за случайного попадания.
Сотрудники Секретной службы повалили Трампа на сцену, прикрывая его своими телами. Но перед уходом со сцены он поднял в салюте свой кулак и призвал американцев «бороться».
Свидетели покушения описали звуки выстрелов как «хлопки», после которых у Трампа закровоточило ухо. Один из фотографов на спортивной выдержке смог заснять даже пулю, подлетающую к голове экс-президента.
Неизвестно, было ли покушение на Трампа результатом заговора. Вероятно, стрелок действовал в одиночку.
13 июля мир облетели кадры покушения на экс-президента США и участника президентской гонки — 2024 Дональда Трампа. Республиканец произносил речь на митинге в Пенсильвании, когда по нему открыл огонь из автоматической винтовки AR-15 20-летний Томас Мэтью Крукс. Но Трампа убить он не смог — политик с окровавленным ухом ушел со сцены, вскинув кулак в салюте и призывая американцев бороться.
Новость о покушении убедила многих экспертов в том, что грядущие президентские выборы Трамп уже выиграл. Пережившие покушение популярные политики редко проигрывают — уж очень сильно их начинают любить в народе. Политические убийства и покушения — часть нашей истории со времен фараонов и цезарей. В России жертвами убийц пали десятки политиков, например, царь Александр II или премьер-министр Петр Иванович Столыпин, застреленный террористом в театре.
В США же жертвами покушений стали четыре президента — Линкольн, Гарфилд, Мак-Кинли и Кеннеди. И множество кандидатов на пост первого лица, например, брат Джона Кеннеди сенатор Роберт Кеннеди. «Газета.Ru» рассказывает о самых громких покушениях на мировых лидеров разных стран и эпох.