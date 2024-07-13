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Редкий панголин и скрипка Новака Джоковича: 14 главных фото недели

«Газета.Ru» представляет самые яркие кадры прошедшей недели

Чемпионат Европы по футболу, суд над актером Алеком Болдуином, крушение самолета «Суперджет-100» в Московской области и другие главные кадры недели — в нашей фотогалерее.

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