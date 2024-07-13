13 июля 2024, 21:07 Фото Редкий панголин и скрипка Новака Джоковича: 14 главных фото недели «Газета.Ru» представляет самые яркие кадры прошедшей недели Даша Воронцова close Новорожденного детеныша китайского панголина взвешивают в Пражском зоопарке, Чешская Республика, 10 июля 2024 года Французский футболист Антуан Гризманн после поражения в матче со сборной Испании в полуфинале чемпионата Европы по футболу, Мюнхен, Германия, 9 июля 2024 года Мальчик купается в воде возле дома после урагана Берил в Розенберге, штат Техас, США, 8 июля 2024 года Актер Алек Болдуин со своей женой Хиларией Болдуин в первый день суда по делу о непредумышленном убийстве в окружном суде Санта-Фе, штат Нью-Мексико, США, 10 июля 2024 года 13 июля суд в США закрыл дело в отношении актера, обвиняемого в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс во время съемок фильма «Ржавчина» Участники фестиваля Сан-Фермин во время бега быков (энсьерро) в Памплоне, Испания, 11 июля 2024 года Отдыхающие в Солнечногорске, Московская область, 8 июля 2024 года Палестинский мальчик стоит среди обломков дома на фоне вооруженного конфликта между Израилем и ХАМАС, Газа, 12 июля 2024 года Президент США Джо Байден и премьер-министр Италии Джорджия Мелони на саммите, посвященном 75-летию НАТО, Вашингтон, США, 10 июля 2024 года Сербский теннисист Новак Джокович после победы в полуфинале Уимблдона над итальянцем Лоренцо Музетти, Лондон, Великобритания, 12 июля 2024 года Последствия ракетного удара в Киеве, Украина, 8 июля 2024 года Драматург Светлана Петрийчук и режиссер Евгения Беркович (слева направо) во время оглашения приговора во Втором западном окружном военном суде, Москва, 8 июля 2024 года Суд приговорил девушек к шести годам лишения свободы по делу об оправдании терроризма Тренер сборной Англии Гарет Саутгейт радуется победе в полуфинальном матче между Нидерландами и Англией на чемпионате Европы в Дортмунде, Германия, 10 июля 2024 года Обстановка на месте падения самолета «Суперджет-100» в Московской области, 12 июля 2024 года Теннисистка из Чехии Барбора Крейчикова после победы в финале Уимблдона над итальянкой Ясмин Паолини, 13 июля 2024 года Самые яркие болельщики на Евро-2024 50 лет со дня рождения Жанны Фриске Англия празднует выход в финал Евро-2024 10 идей Джорджо Армани, которые сделали его миллиардером Чемпионат Европы по футболу, суд над актером Алеком Болдуином, крушение самолета «Суперджет-100» в Московской области и другие главные кадры недели — в нашей фотогалерее. Комментарии Что думаешь?