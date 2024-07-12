Два гола за пять минут: женская сборная России по футболу проиграла Северной Корее
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Игроки в товарищеском матче между сборными России и КНДР, 12 июля 2024 года
Игроки сборной России и сборной КНДР перед началом товарищеского матча между сборными России и КНДР, 12 июля 2024 года
Женская сборная КНДР по футболу перед началом футбольного матча со сборной России, 12 июля 2024 года
Игроки в товарищеском матче между сборными России и КНДР, 12 июля 2024 года
Игроки в товарищеском матче между сборными России и КНДР, 12 июля 2024 года
Игроки в товарищеском матче между сборными России и КНДР, 12 июля 2024 года
Певица MIA BOYKA выступает перед началом футбольного матча со сборной России, 12 июля 2024 года
Игроки в товарищеском матче между сборными России и КНДР, 12 июля 2024 года
Игроки в товарищеском матче между сборными России и КНДР, 12 июля 2024 года
Товарищеский футбольный матч женских национальных сборных команд России и КНДР на стадионе «Москвич», 12 июля 2024 года
Игроки в товарищеском матче между сборными России и КНДР, 12 июля 2024 года
Вратарь сборной России в товарищеском матче между сборными России и КНДР, 12 июля 2024 года
Игроки сборной КНДР радуются забитому мячу в товарищеском матче между сборными России и КНДР, 12 июля 2024 года
Игроки в товарищеском матче между сборными России и КНДР, 12 июля 2024 года
Игроки сборной КНДР радуются забитому мячу в товарищеском матче между сборными России и КНДР, 12 июля 2024 года
Вратарь сборной России пропускает мяч в товарищеском матче между сборными России и КНДР, 12 июля 2024 года
Игроки в товарищеском матче между сборными России и КНДР, 12 июля 2024 года
Игроки в товарищеском матче между сборными России и КНДР, 12 июля 2024 года
Игроки в товарищеском матче между сборными России и КНДР, 12 июля 2024 года
Игроки сборной КНДР радуются забитому мячу в товарищеском матче между сборными России и КНДР, 12 июля 2024 года
Певица Любовь Успенская выступает перед началом товарищеского матча между сборными России и КНДР, 12 июля 2024 года
Товарищеский футбольный матч женских национальных сборных команд России и КНДР на стадионе «Москвич», 12 июля 2024 года
Женская сборная России по футболу уступила в товарищеском матче национальной команде КНДР – 0:3. Встреча прошла на стадионе «Москвич» в столице. Корейские футболистки усилиями Сон Ок Хон и Зин Хон Хан провели два мяча в первом тайме, а за пять минут до конца точку в игре поставила Су Рим Ким. Это была первая из двух запланированных встреч команд. Вторая игра пройдет там же 15 июля.
Как проходил товарищеский матч — в галерее «Газеты.Ru»