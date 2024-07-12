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Два гола за пять минут: женская сборная России по футболу проиграла Северной Корее

Женская сборная России проиграла в Москве команде КНДР со счетом 0:3

Женская сборная России по футболу уступила в товарищеском матче национальной команде КНДР – 0:3. Встреча прошла на стадионе «Москвич» в столице. Корейские футболистки усилиями Сон Ок Хон и Зин Хон Хан провели два мяча в первом тайме, а за пять минут до конца точку в игре поставила Су Рим Ким. Это была первая из двух запланированных встреч команд. Вторая игра пройдет там же 15 июля.

Как проходил товарищеский матч — в галерее «Газеты.Ru»

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