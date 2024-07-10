Ледник Малыш, небесный водопад и лисье семейство: лучшие фото российской природы 2024

Горные террасы Дагестана в звездную ночь, паровоз Деда Мороза в «Зеркальной сказке» Карелии, причудливые облака, и один из старейших и красивейших маяков России — все это оказалось в объективе финалистов конкурса «Планета Россия». В этом году были поданы сотни снимков, сделанных не только на профессиональные камеры, но и на смартфоны.

Телеканал «Моя планета» отобрал 28 победителей, чьи фотографии станут основой экспозиции «Планета Россия». Они запечатлели красоту российской природы в разных уголках нашей страны. «Газета.Ru» эксклюзивно публикует 12 снимков с конкурса.