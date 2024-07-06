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Затопленный храм и леса в огне: 12 главных фото недели

«Газета.Ru» представляет самые яркие кадры прошедшей недели

Чемпионат Европы по футболу, выборы президента в Иране и протесты в Израиле, наводнение в Китае и пожары в США, и другие главные кадры недели — в нашей фотогалерее.

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