06 июля 2024, 10:28 Фото Затопленный храм и леса в огне: 12 главных фото недели «Газета.Ru» представляет самые яркие кадры прошедшей недели Даша Воронцова close Тушение лесных пожаров в Калифорнии, 2 июля 2024 года Полиция разгоняет евреев-ультраортодоксов во время акции протеста против постановления Верховного суда о начале их призыва на военную службу, Иерусалим, 30 июня 2024 года Лидер партии либеральных демократов Великобритании Эд Дэйви участвует в предвыборной кампании в Харпендене, 3 июля 2024 года Мальчик на скейтборде в Музее современного искусства в Париже, Франция, 3 июля 2024 года Затопленный в результате сильных дождей храм и пагода на острове Луосиндун в провинции Цзянси, Китай, 4 июля 2024 года Женщины на руинах дома, разрушенного в результате израильского авиаудара в деревне Айта-аш-Шааб, Ливан, 30 июня 2024 года Пожарные и местные жители тушат лесной пожар в Кератее недалеко от Афин, Греция, 30 июня 2024 года Участница автомобильного фестиваля «Азовский дрифт» и робот-собака у Донецкого академического областного драматического театра, 30 июня 2024 года Сотрудницы фабрики мягких игрушек в Ляньюньгане, Китай, 3 июля 2024 года Полиция задерживает участника антиправительственной демонстрации в Найроби, Кения, 2 июля 2024 года Футболисты Флориан Виртц и Томас Мюллер после поражения в матче четвертьфинала Евро-2024 между сборными Германии и Испании, 5 июля 2024 года Во время второго тура президентских выборов в Иране, Тегеране, 5 июля 2024 года Маски-шоу, полуголые девушки и однорукие бандиты: казино в России в конце 90-х Корону попросили вернуть: в Москве выбрали королеву красоты Самогонщик, каратист и «плохой русский». 10 лучших ролей Алексея Серебрякова Плавился асфальт: как москвичи спасались от аномальной жары Чемпионат Европы по футболу, выборы президента в Иране и протесты в Израиле, наводнение в Китае и пожары в США, и другие главные кадры недели — в нашей фотогалерее. Комментарии Что думаешь?