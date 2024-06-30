Застолье панд, поклонение солнцу и Роналду на скамейке запасных: 12 главных фото недели
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Гигантские панды Шуаншуан, Чунчонг, Сикси и Цинцин за праздничным тортом из побегов бамбука и фруктов во время празднования своего пятого дня рождения в зоопарке Чунцина, Китай, 23 июня 2024 года
Сотрудник СК РФ у кафедрального собора Успения Пресвятой Богородицы после вооруженного нападения на храмы в Махачкале, 24 июня 2024 года
Тушение пожара на автомобильной свалке в Нью-Дели, Индия, 27 июня 2024 года
Криштиану Роналду на скамейке запасных во время матча Грузия — Португалия на Евро-2024 в Гельзенкирхене, Германия, 26 июня 2024 года
Президент РФ Владимир Путин общается с верующими в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре, 26 июня 2024 года
Сторонник президента Луиса Арсе размахивает боливийским флагом на площади Мурильо после неудачной попытки государственного переворота в Ла-Пасе, Боливия, 26 июня 2024 года
Уличное театральное шествие на Арбате в преддверии церемонии награждения лауреатов ХХХ Российской национальной театральной премии «Золотая маска» в театре имени Евгения Вахтангова в Москве, 24 июня 2024 года
Мигранты пересекает границу США в Руби, штат Аризона, 26 июня 2024 года
Солдат ЦАХАЛ на крыше танка на границе Израиля с сектором Газа, 23 июня 2024 года
Королева Великобритании Камилла и юные участники литературного фестиваля начальной школы Крайст-Черч в Лондоне, 26 июня 2024 года
Модель представляет творение дизайнеров Виктора Хорстинга и Рольфа Сноерена в рамках показа Haute Couture осень/зима 2024-2025 для модного дома Viktor & Rolf в Париже, Франция, 26 июня 2024 года
Жители Котакачи танцуют на празднике солнца Инти Райми, Эквадор, 24 июня 2024 года
Чемпионат Европы по футболу, нападения на церкви и синагоги в Дагестане, праздник солнца Инти Райми в Эквадоре, который отмечается в Андах как Новый год, и другие главные кадры последней недели июня — в нашей фотогалерее.