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Грузин, чье сердце бьется за Россию: Сосо Павлиашвили — 60

Певцу Сосо Павлиашвили исполнилось 60 лет

Иосиф (Сосо) Павлиашвили родился 29 июня 1964 года в Тбилиси в семье архитектора и технолога по тканям. С шести лет стал учиться играть на скрипке, а затем продолжил заниматься этим музыкальным инструментом в консерватории. Во время службы в Советской армии Павлиашвили начал выступать, а после демобилизации в 24 года запел. Около года артист работал в тбилисском вокально-инструментальном ансамбле «Иверия». Как вспоминал писатель-сатирик Лион Измайлов, именно тогда Сосо родился как вокалист: это произошло в канадском городе Калгари во время зимней Олимпиады 1988 года.

В 1989 году Павлиашвили получил Гран-при 4-го Всесоюзного телевизионного конкурса молодых исполнителей советской эстрадной песни в Юрмале за композицию «Самшобло». При этом первый заметный сольный альбом «Ждет тебя грузин» он выпустил только в 2001 году. Среди самых известных песен исполнителя «Небо на ладони», «Помолимся за родителей», «Радовать» и «Тост».

Хотя певец сам себя называл «неформатом», чьи композиции не крутят по радио, он продолжает выступать с концертами. До конца 2024 года у Павлиашвили запланированы выступления в Москве, Тюмени, Екатеринбурге, Челябинске, Казани и Калининграде. Исполнитель не раз выступал перед раненными на СВО военными РФ.

«Знаете, что я скажу, как старый седой грузин… Я уже немало повидал и пережил. Я полжизни провел в Советском Союзе. Потрясающая республика Грузия, с которой я привязан пуповиной, а мое сердце, сердце моих детей бьется в России, полжизни я в России. <…> Я эмоциональный на сцене с микрофоном, потому что я служу Богу, служу зрителю. А в жизни я также рационально смотрю, как и каждый из вас», — признавался исполнитель в интервью на радио kp.ru.

Павлиашвили был дважды женат. В первом браке в 1987 году у него родился сын Леван. В 2020 году певец обвенчался с Ириной Патлах, бывшей бэк-вокалисткой группы «Мирони». Она иногда выступает в качестве бэк-вокалистки на концертах мужа. У пары две дочери. Артист проживает и работает в Москве и Тбилиси.

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