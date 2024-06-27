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Грузия празднует выход в плей-офф Евро-2024

Как Грузия празднует выход в плей-офф на дебютном чемпионате Европы

Сборная Грузия вышла в плей-офф Евро-2024, который проходит в Германии. Для Грузии это первый чемпионат Европы по футболу.

В заключительный игровой день группового турнира сборная Грузии обыграла сборную Португалии со счетом 2:0 и вышла в 1/8 финала. В группе F Португалия набрала 6 очков и заняла первое место. На второй строчке расположилась Турция, набрав также 6 баллов. Грузия заняла третье место, набрав 4 очка. Последнее место заняла Чехия, набрав 1 балл, и вылетела из турнира.

30 июня сборная Грузии сыграет со сборной Испании.

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