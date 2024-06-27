Грузия празднует выход в плей-офф Евро-2024
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Болельщики радуются победе сборной футбольной команды Грузии над сборной Португалии, Стадион имени Михаила Месхи, Тбилиси, Грузия, 27 июня 2024 года
Болельщики радуются победе сборной футбольной команды Грузии над сборной Португалии, Стадион имени Михаила Месхи, Тбилиси, Грузия, 27 июня 2024 года
Болельщица с собакой празднует победу сборной футбольной команды Грузии над сборной Португалии. Команда победила со счетом 2:0 в третьем туре группового этапа чемпионата Европы, Тбилиси, Грузия, 27 июня 2024 года
Болельщики празднуют победу сборной футбольной команды Грузии над сборной Португалии, Тбилиси, Грузия, 27 июня 2024 года
Болельщики празднуют победу сборной футбольной команды Грузии над сборной Португалии, Тбилиси, Грузия, 27 июня 2024 года
Болельщики радуются победе сборной футбольной команды Грузии над сборной Португалии, Стадион имени Михаила Месхи, Тбилиси, Грузия, 27 июня 2024 года
Болельщики празднуют победу сборной футбольной команды Грузии над сборной Португалии, Тбилиси, Грузия, 27 июня 2024 года
Болельщики радуются победе сборной футбольной команды Грузии над сборной Португалии, Стадион имени Михаила Месхи, Тбилиси, Грузия, 27 июня 2024 года
Болельщики радуются победе сборной футбольной команды Грузии над сборной Португалии, Стадион имени Михаила Месхи, Тбилиси, Грузия, 27 июня 2024 года
Болельщики радуются победе сборной футбольной команды Грузии над сборной Португалии, Стадион имени Михаила Месхи, Тбилиси, Грузия, 27 июня 2024 года
Болельщики радуются победе сборной футбольной команды Грузии над сборной Португалии, Стадион имени Михаила Месхи, Тбилиси, Грузия, 27 июня 2024 года
Болельщики радуются победе сборной футбольной команды Грузии над сборной Португалии, Стадион имени Михаила Месхи, Тбилиси, Грузия, 27 июня 2024 года
Футбольные болельщики радуются победе сборной Грузии по футболу над сборной Португалии. «Арена АуфШальке», Гельзенкирхен, Германия, 27 июня 2024 года
Болельщики радуются победе сборной футбольной команды Грузии над сборной Португалии, Стадион имени Михаила Месхи, Тбилиси, Грузия, 27 июня 2024 года
Футбольные болельщики радуются победе сборной Грузии по футболу над сборной Португалии. «Арена АуфШальке», Гельзенкирхен, Германия, 27 июня 2024 года
Болельщики радуются победе сборной футбольной команды Грузии над сборной Португалии, Стадион имени Михаила Месхи, Тбилиси, Грузия, 27 июня 2024 года
Болельщики радуются победе сборной футбольной команды Грузии над сборной Португалии, Стадион имени Михаила Месхи, Тбилиси, Грузия, 27 июня 2024 года
Болельщики радуются победе сборной футбольной команды Грузии над сборной Португалии, Стадион имени Михаила Месхи, Тбилиси, Грузия, 27 июня 2024 года
Болельщица радуются победе сборной футбольной команды Грузии над сборной Португалии, Стадион имени Михаила Месхи, Тбилиси, Грузия, 27 июня 2024 года
Грузинский болельщик с сыном во время празднования победы Грузии над сборной Португалии, стадион имени Михаила Месхи, Тбилиси, Грузия, 27 июня 2024 года
Болельщики радуются победе сборной футбольной команды Грузии над сборной Португалии, Стадион имени Михаила Месхи, Тбилиси, Грузия, 27 июня 2024 года
Болельщики радуются победе сборной футбольной команды Грузии над сборной Португалии, Стадион имени Михаила Месхи, Тбилиси, Грузия, 27 июня 2024 года
Сборная Грузия вышла в плей-офф Евро-2024, который проходит в Германии. Для Грузии это первый чемпионат Европы по футболу.
В заключительный игровой день группового турнира сборная Грузии обыграла сборную Португалии со счетом 2:0 и вышла в 1/8 финала. В группе F Португалия набрала 6 очков и заняла первое место. На второй строчке расположилась Турция, набрав также 6 баллов. Грузия заняла третье место, набрав 4 очка. Последнее место заняла Чехия, набрав 1 балл, и вылетела из турнира.
30 июня сборная Грузии сыграет со сборной Испании.