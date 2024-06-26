Самые сексуальные болельщицы на Евро-2024
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Болельщицы сборной Португалии на матче чемпионата Европы по футболу, июнь 2024 года
Болельщица сборной Швейцарии на матче чемпионата Европы по футболу, июнь 2024 года
Болельщицы сборной Англии на матче чемпионата Европы по футболу, июнь 2024 года
Болельщица сборной Албании перед началом матча чемпионата Европы по футболу, июнь 2024 года
Болельщицы сборной Германии на матче чемпионата Европы по футболу, июнь 2024 года
Болельщица сборной Польши на матче чемпионата Европы по футболу, июнь 2024 года
Болельщица сборной Польши на матче чемпионата Европы по футболу, июнь 2024 года
Болельщица сборной Сербии на матче чемпионата Европы по футболу, июнь 2024 года
Болельщица сборной Швейцарии на матче чемпионата Европы по футболу, июнь 2024 года
Болельщицы сборной Албании на матче чемпионата Европы по футболу, июнь 2024 года
Болельщица сборной Португалии на матче чемпионата Европы по футболу, июнь 2024 года
Болельщица сборной Албании на матче чемпионата Европы по футболу, июнь 2024 года
Болельщица сборной Грузии на матче чемпионата Европы по футболу, июнь 2024 года
Болельщица сборной Португалии на матче чемпионата Европы по футболу, июнь 2024 года
Болельщицы сборной Украины на матче чемпионата Европы по футболу, июнь 2024 года
Болельщица сборной Сербии на матче чемпионата Европы по футболу, июнь 2024 года
Болельщицы сборной Польши на матче чемпионата Европы по футболу, июнь 2024 года
Болельщица сборной Албании на матче чемпионата Европы по футболу, июнь 2024 года
Болельщица сборной Словакии на матче чемпионата Европы по футболу, июнь 2024 года
Болельщицы сборной Австрии на матче чемпионата Европы по футболу, июнь 2024 года
Болельщица сборной Дании на матче чемпионата Европы по футболу, июнь 2024 года
Болельщица сборной Германии на матче чемпионата Европы по футболу, июнь 2024 года
Болельщицы сборной Австрии на матче чемпионата Европы по футболу, июнь 2024 года
Болельщица сборной Украины на матче чемпионата Европы по футболу, июнь 2024 года
Болельщица сборной Австрии на матче чемпионата Европы по футболу, июнь 2024 года
26 июня проходят заключительные игры группового этапа Евро-2024. В этом году чемпионат Европы по футболу принимает Германия. 24 команды играют матчи в 10 немецких городах. Впервые с 2000 года турнир проходит без России — национальная сборная не принимала участие в отборочном цикле из-за санкций.
Однако на Евро-2024 все равно есть на что посмотреть. В том числе на болельщиков и болельщиц, без которых этот праздник футбола был бы не таким ярким. «Газета.Ru» собрала снимки самых эффектных фанаток на ЧЕ-2024 в фоторепортаже.