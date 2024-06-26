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Самые сексуальные болельщицы на Евро-2024

«Газета.Ru» собрала фотографии самых ярких болельщиц на чемпионате Европы

26 июня проходят заключительные игры группового этапа Евро-2024. В этом году чемпионат Европы по футболу принимает Германия. 24 команды играют матчи в 10 немецких городах. Впервые с 2000 года турнир проходит без России — национальная сборная не принимала участие в отборочном цикле из-за санкций.

Однако на Евро-2024 все равно есть на что посмотреть. В том числе на болельщиков и болельщиц, без которых этот праздник футбола был бы не таким ярким. «Газета.Ru» собрала снимки самых эффектных фанаток на ЧЕ-2024 в фоторепортаже.

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