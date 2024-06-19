Дело в шляпке: самые яркие посетители королевских скачек в Аскоте

18 июня в Великобритании стартовали Royal Ascot 2024. Эти пятидневные скачки проводятся ежегодно в небольшом городе Аскот и традиционно начинаются во вторник. Считается, что свое начало они берут из 1711 года, когда королева Анна — последняя из династии Стюартов — основала самый известный в стране ипподром Ascot Racecourse. Первые четырехдневные скачки прошли в 1768-м.

Королевские скачки в Аскоте уже давно не просто спортивное соревнование, а целое светское мероприятие, на котором действует дресс-код. Самый строгий — в Королевской ложе, куда попасть можно только по рекомендации тех, кто уже смотрел скачки оттуда не менее четырех лет. Мужчины, приглашенные в Королевскую ложу, должны носить серые, темно-синие или черные костюмы и цилиндры. Неотъемлемая часть дресс-кода для женщин — шляпки.

Самая старинная и престижная гонка Royal Ascot проходит в третий день. Его на скачках также называют «женским», а обществе — «Днем шляпок». Именно в четверг на передний план выходит мода, а женщины состязаются в экстравагантности своих головных уборов. Победительницу этого неофициального соревнования всегда выбирает королева. Какими шляпками похвастались гостьи королевских скачек — в галерее «Газеты.Ru».