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Не только Тирион Ланнистер. Питеру Динклэйджу — 55

Актеру Питеру Динклэйджу исполнилось 55 лет

«Я никогда не был амбициозным и не представлял себя с «Оскаром» в руках и зачитывающим речь о мире во всём мире. Я потихоньку делал свою работу, играл в театре, снимался в небольших фильмах и вот неожиданно для самого себя оказался в таком масштабном проекте», — рассказывал Динклэйдж газете Metro о своей очередной роли — в фильме «Пиксели».

Сегодня на счету Динклэйджа более 50 ролей, из которых наиболее известна роль Тириона Ланнистера — карлика благородного происхождения, интригана, выживающего благодаря своему уму, а не могуществу. За роль Динклэйдж получил премию «Эмми» в 2011, 2015, 2018 и 2019 годах, что стало рекордом среди актеров второго плана, а также «Золотой глобус» в 2012 году.

«Мне очень нравится этот персонаж», — говорил Динклэйдж.

Актер выступает еще со школьных времен, когда посещал драматический кружок.

«Когда ты впервые выходишь на сцену сольно, это очень приятно», — признавался он журналу People.

Карьере не помешала одна из форм карликовости — ахондроплазия, при которой голова и туловище развиваются нормально, а конечности остаются короткими. Рост Динклэйджа составляет 135 см.

«В подростковом возрасте я был ожесточен и зол, и я определенно воздвиг эти стены. Но чем старше ты становишься, тем больше понимаешь, что у тебя просто должно быть чувство юмора. Ты просто знаешь, что это не твоя проблема. Это их проблема», — говорил Динклэйдж MSNBC.

С 2005 года Динклэйдж женат на театральном режиссере %%%Эрике Шмидт%%%, они воспитывают двоих детей.

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