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Фото

ПМЭФ и спасение заложников из Газы: 11 главных фото недели

«Газета.Ru» представляет самые яркие кадры прошедшей недели

Открытие Петербургского международного экономического форума, освобождение заложников из плена ХАМАС, гроза в Москве и другие главные кадры прошедшей недели — в нашей фотогалерее.

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