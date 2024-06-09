09 июня 2024, 09:08 Фото ПМЭФ и спасение заложников из Газы: 11 главных фото недели «Газета.Ru» представляет самые яркие кадры прошедшей недели Даша Воронцова close Католического священника подбрасывают в воздух возле Миланского собора после церемонии его рукоположения, Милан, Италия, 8 июня 2024 года Олимпийская символика на Эйфелевой башне, 7 июня 2024 года Стенд Московской области на XXVII Петербургском международном экономическом форуме, 5 июня 2024 года Канцлер Германии Олаф Шольц во время посещения Райхертсхофена после сильного наводнения, Германия, 3 июня 2024 года Женщина с оружием в пекарне в Тель-Авиве, Израиль, 4 июня 2024 года Андрей Козлов после освобождения из плена, Рамат-Ган, Израиль, 8 июня 2024 года Переправка лошадей через реку на ярмарке лошадей Эпплби, Англия, 6 июня 2024 года Разряд молнии над Москвой во время грозы, 5 июня 2024 года Вулкан Сварценги в Исландии после извержения, 3 июня 2024 года Во время протеста сторонников албанской оппозиции против правительства возле здания парламента в Тиране, Албания, 6 июня 2024 года Бараны забайкальской тонкорунной породы в загоне во время проведения второго этапа XXIV Российской выставки племенных овец и коз, 7 июня 2024 года Шойгу, Матвиенко, Лепс: кто пришел на прощание с Артуром Чилингаровым Курила и играла на последние деньги: 120 лет со дня рождения Татьяны Пельтцер Открытие ПМЭФ: гости, роботы и малиновая Lada "Полыхал лес, шпалы и люди": 35 лет после самой страшной ж/д катастрофы в СССР Открытие Петербургского международного экономического форума, освобождение заложников из плена ХАМАС, гроза в Москве и другие главные кадры прошедшей недели — в нашей фотогалерее. Комментарии Что думаешь?