«Я слышал, как работает мое сердце»: космонавту Леонову исполнилось бы 90 лет

Советский космонавт Алексей Леонов — первый человек, который смог выйти в открытый космос. Это случилось 18 марта 1965 года. Леонову тогда было 30 лет. За свои достижения он дважды признан Героем Советского Союза.

Родился будущий герой в селе Листвянка Кемеровской области, был восьмым ребенком в семье. Вначале собирался стать художником и в будущем так и не бросил это увлечение. За жизнь Леонов успел написать более 200 картин. Однако свою карьеру все же построил в авиации, став военным летчиком. Позже признавался, что «в душе был рад» тому, как повернулась судьба.

В 1960 году Леонов попал в первый отряд советских космонавтов. Свой легендарный полет в космос совершил в качестве второго пилота на корабле «Восход-2». Всего в открытом космосе он провел около 12 минут. Своим главным впечатлением назвал необыкновенную тишину.

«Никогда человек не слышит свое дыхание и как стучит его сердце. А я слышал, как работает мое сердце, и тишина, тишина. Я сказал слова, которых даже не помню, но их записали: «А Земля-то ведь круглая!» — описывал позже Леонов.

Тот полет на «Восходе-2» не был простым. На корабле случилось несколько аварий, в космосе скафандр Леонова непредвиденно раздуло так, что сначала он не мог вернуться. При спуске на Землю отказала автоматика, и пилотам пришлось сажать аппарат вручную. После чего они несколько суток провели посреди зимнего леса. Однако Леонов подчеркивал, что понимал, на что идет, соглашаясь на такую миссию.

«У меня постоянно возникает радость — то, что я сделал, не пошло в корзину, а пошло на совершенствование техники, которая обеспечивает безопасность людей», — указывал Леонов.

Умер космонавт в 2019 году в возрасте 85 лет. Уже на пенсии признавался журналистам, что скучает по небу и часто видит сны о полетах.