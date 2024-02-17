17 февраля 2024, 16:41 Фото 14 главных фото недели: Авдеевка, Зендая в доспехах и День святого Валентина «Газета.Ru» представляет самые яркие фотографии прошедшей недели Даша Воронцова close Люди празднуют армянский традиционный праздник Терендез у церкви Святой Рипсиме в Ялте, 13 февраля 2024 года Футболист команды «Канзас-Сити Чифс» Трэвис Келси целует певицу Тейлор Свифт после финального матча североамериканской Национальной футбольной лиги в Лас-Вегасе, 11 февраля 2024 года Автомобиль у здания, поврежденного в результате обстрела Белгорода на улице Плеханова, 15 февраля 2024 года Мужчина возлагает цветы к Соловецкому камню в память об Алексее Навальном после сообщения о его смерти в колонии, Санкт-Петербург, 16 февраля 2024 года Гора автомобилей, поврежденных после нападения боевиков ХАМАС из сектора Газа в октябре на поле недалеко от Нетивота на юге Израиля, 16 февраля 2024 года Вид на церковь, разрушенное здание и Авдеевку с территории ДНР, 14 февраля 2024 года Во время празднования карнавала на Самбадроме в Рио-де-Жанейро, Бразилия, 13 февраля 2024 года Пара смотрит на сердце, образованное включенным светом в гостиничных номерах во время Дня святого Валентина в Санкт-Петербурге, 14 февраля 2024 года Во время чемпионата мира по водным видам спорта в Дохе, Катар, 14 февраля 2024 года Актриса Зендая на премьере фильма Дени Вильнева «Дюна: Часть вторая» в Лондоне, Великобритания, 15 февраля 2024 года Бывший коммерческий директор холдинга Ксении Собчак «Осторожно медиа» Кирилл Суханов, бывший главный редактор Tatler Ариан Романовский и журналист Тамерлан Бигаев (слева направо), обвиняемые в вымогательстве, ожидают оглашения приговора в Хамовническом суде Москвы, 12 февраля 2024 года Председательница жюри актриса Люпита Нионго во время открытия Берлинского фестиваля, 15 февраля 2024 года Во время празднования Дня Марди Гра в Новом Орлеане, вторник, 13 февраля 2024 года Во время недели моды в Мадриде, Испания, 15 февраля 2024 года Карнавал в Рио: как бразильцы отрываются перед Великим постом 25 лет спустя: как сейчас выглядят звезды «Американского пирога» Эмили Уотсон, Люпита Нионго и Киллиан Мерфи: кто пришел на открытие Берлинского кинофестиваля Не только Рэйчел из "Друзей". Лучшие роли Дженнифер Энистон Последствия обстрела Белгорода, карнавал в Бразилии, открытие Берлинале и другие главные кадры прошедшей недели — в нашей фотогалерее. Что думаешь?