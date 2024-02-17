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14 главных фото недели: Авдеевка, Зендая в доспехах и День святого Валентина

«Газета.Ru» представляет самые яркие фотографии прошедшей недели

Последствия обстрела Белгорода, карнавал в Бразилии, открытие Берлинале и другие главные кадры прошедшей недели — в нашей фотогалерее.

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Картина дня
«Искусственный дефицит оружия»: Зеленский объяснил отступление ВСУ из Авдеевки
Генерал Тарнавский заявил, что бойцы ВСУ попали в плен при отходе из Авдеевки
Военная операция на Украине, день 724-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 724-й день
США передадут Эстонии конфискованные средства на восстановление Украины
ЕК планирует ужесточить меры против обхода санкций в отношении РФ
Глава ЕК призвала отказаться от «серых зон» в оценке украинского конфликта
Блинкен ушел от ответа на вопрос о ядерном статусе Украины
Ученые рассказали, почему не стоит выбрасывать в космос тела усопших
Новости и материалы
Названы семь признаков, указывающих на необходимость покупки нового телефона
Глава МИД Украины закурил в прямом эфире на фоне выхода ВСУ из Авдеевки
Жителей российских регионов предупредили об аномальных холодах
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В Петербурге задержали троих мужчин за сбыт похищенного из зоны СВО оружия
Лыжник Большунов объяснил победу на марафоне тем, что утеплил «опасные места»
На окраине Запорожской области поврежден инфраструктурный объект
Россиянин напал с ножом на полицейских, которых вызвала его супруга
В США признали отсутствие плана Б в вопросе поддержки Украины
Умеров объяснил отступление ВСУ из Авдеевки
Тату-мастера, работами которой были недовольны члены движения «Сорок сороков», задержали
Надеждин подал новый иск из-за отказа в регистрации кандидатом
Пьяный крымчанин вылил на сестру бензин и поджег ее
Пресняков о женщинах: «А девчонки — не люди»
На Украине назвали сложной задачей вывод войск из Авдеевки
Появились подробности о бюджетном смартфоне Samsung с защитой IP67
Фигурист Семененко побил рекорд России
Подруга Пугачевой рассказала о возвращении певицы в Россию
Все новости
Ахмату Кадырову вручили орден и назначили на новую должность
МИД назвал Абхазию опасной для россиянок. Все из-за насильника, который вышел на свободу
МИД назвал посещение Абхазии опасным для россиян из-за освобождения насильника
Оружие отчаяния: как первая боевая субмарина потопила корабль США в Гражданской войне
Первая в истории успешная атака подводной лодки была проведена 160 лет назад
Бананы возвращаются: Эквадор передумал отдавать военную технику США
Посол РФ Спринчан: Эквадор отказался поставлять российскую военную технику США
«Публику нельзя рассмешить намеренно». Анна Хилькевич о шоу «Это мы», «Универе» и материнстве
Актриса Хилькевич заявила, что мечтает сняться в драматической роли
Зинаида Лобанова
Когда уже наконец прекратится снег?!
Супергероиня из Marvel и любительница русского мата: чем известна Элизабет Олсен
«Преступления раскрывают не выходя из кабинета»
Как в России разгромили ОПГ 1990-х, победили терроризм и сделали жизнь миллионов людей безопаснее
«Для сохранения жизни и здоровья»: ВСУ отступают из Авдеевки
Новый главком ВСУ Сырский приказал своим войскам отступать из Авдеевки
Зеленский привез из Европы гарантии безопасности и деньги
Украина и Франция подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности
«Авдеевка станет не последней потерей». В США предупредили о последствиях остановки помощи Киеву
В Пентагоне назвали сдачу Авдеевки предвестником дальнейших поражений ВСУ
«У США началась истерика»: зачем Байдену понадобились переговоры с Россией
Политолог Дудаков связал с Украиной желание США пойти на переговоры с РФ
Центробанк сохранил ключевую ставку в 16%. Чего ждать дальше
ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых после пяти повышений подряд
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