10 февраля 2024, 22:34 Фото 16 главных фото недели: карнавал в Бразилии и Карлсон в Москве «Газета.Ru» представляет самые яркие фотографии прошедшей недели Даша Воронцова close Люди перед началом карнавального парада в Рио-де-Жанейро, Бразилия, 8 февраля 2024 года Король Великобритании Карл III и королева Камилла покидают Кларенс-хаус на следующий день после того, как у него был диагностирован рак, Лондон, Великобритания, 6 февраля 2024 года Протестующий перепрыгивает через горящие шин во время акции протеста против премьер-министра Гаити Ариэля Генри в Порт-о-Пренсе, Гаити, 5 февраля 2024 года. Борис Надеждин выступает на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России, 8 февраля 2024 года Индийский рабочий читает газету на рынке в Гувахати, Индия, 8 февраля 2024 года. Вулканическая лава течет по дороге, ведущей к Голубой лагуне, в Гриндавке, Исландия, 8 февраля 2024 года Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, 6 февраля 2024 года Фиби Бриджерс, Люси Дакус, Жюльен Бейкер из Boygenius и Тейлор Свифт позируют с наградами за лучший альбом альтернативной музыки, наградой за лучшую рок-песню и наградой за лучшее рок-исполнение на 66-й ежегодной церемонии вручения премии Грэмми в Лос-Анджелесе, Калифорния, США, 5 февраля 2024 года Во время празднования китайского Нового года Дракона в Москве, Россия, 10 февраля 2024 года Активисты Гринпис (организация признана в РФ нежелательной) держат плакат с надписью «Одежда быстрой моды — мусор!» во время акции протеста в первый день недели моды в Берлине против загрязнения окружающей среды перед Бранденбургскими воротами , Берлин, Германия, 5 февраля 2024 года Палестинцы, покинувшие свои дома из-за израильско-палестинского конфликта, в лагере для беженцев недалеко от границы с Египтом в Рафахе на юге сектора Газа, 6 февраля 2024 года Военнослужащие ВСУ и члены делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) пересекают линию боевого соприкосновения у реки Карачекрак, 7 февраля 2024 года Вместе с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси на станцию прибыла очередная группа наблюдателей, которая сменит своих коллег на Запорожской АЭС Президент Аргентины Хавьер Милей у Стены Плача, Иерусалим, 6 февраля 2024 года Испанские фермеры блокирую дорогу к порту Кастельон во время акции протеста против сельскохозяйственной политики Евросоюза, Кастельон, Испания, 7 февраля 2024 года Синхронистки из Колумбии во время выступления на чемпионате мира по водным видам спорта в Дохе, Катар, 8 февраля 2024 г. Священнослужитель во время обряда Дугжууба около буддийского храма Ринчин Дацан, 8 февраля 2024 года Дугжууба - обряд очищения перед Новым годом по лунному календарю (Сагаалганом), который российские буддисты будут встречать 10 февраля 2024 года «Джигит», «Спартак» и Tempest: что Запад и Россия показали на военной выставке Тейлор Свифт бьет рекорды, у Майли Сайрус — первая статуэтка: как прошла церемония «Грэмми» Перья, «голые платья» и костюм дерева: в чем пришли звезды на «Грэмми» Как Москву впервые украсили к китайскому Новому году Военная операция России на Украине, китайский Новый год в Москве, забастовка фермеров в ЕС и другие главные кадры прошешей недели — в нашей фотогалерее. Что думаешь?