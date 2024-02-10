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16 главных фото недели: карнавал в Бразилии и Карлсон в Москве

«Газета.Ru» представляет самые яркие фотографии прошедшей недели

Военная операция России на Украине, китайский Новый год в Москве, забастовка фермеров в ЕС и другие главные кадры прошешей недели — в нашей фотогалерее.

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