По итогам обработки 40% протоколов лидирует «Единая Россия» — 45,55%

В настоящее время подсчитано 40% протоколов на выборах в Госдуму, следует из данных Центризбиркома.

По результатам подсчетов, лидирует партия «Единая Россия», набирая 45,55%, на втором месте — КПРФ с 21,66%, ЛДПР предварительно имеет 8,622%, у партии «Справедливая Россия — За правду» — 7,57% голосов.

В воскресенье 19 сентября в России завершились выборы в Госдуму. Они проходили три дня — с 17 по 19 сентября, проголосовать на них можно на избирательном участке, в нескольких регионах — в режиме онлайн.

Параллельно с думскими выборами проходили прямые выборы глав девяти российских субъектов и 39 парламентов регионов. «Газета.Ru» рассказывает, как прошел в стране финальный день голосования.