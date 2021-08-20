В письме Стива Джобса обнаружили упоминание iPhone nano

В оказавшемся в руках представителей The Verge письме Стива Джобса от октября 2010 года было обнаружено упоминание смартфона iPhone nano.

В планах компании был выпуск nano-версии телефона, который мог стать уменьшенной и удешевленной версией iPhone 4 — последнего представленного Стивом Джобсом устройства. По неизвестным причинам выход гаджета не состоялся.

В модельном ряде устройств Apple только плеер iPod получал название nano. Выход последнего iPod nano состоялся в 2015 году. В 2017 году Apple убрала его из своего магазина, тем самым прекратив продажу и поддержку серии.

Сейчас уменьшенные версии устройств Apple получают к названию приставку mini, например, iPhone 12 mini или Apple HomePod mini.

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