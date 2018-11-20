Трамп помиловал индеек перед Днем благодарения

Президент США Дональд Трамп по американской традиции помиловал двух индеек перед Днем благодарения. Об этом сообщается на официальном сайте Белого дома.

Подчеркивается, что к мероприятию присоединилась первая леди США Меланья Трамп.

Как отмечается, церемония прошла в Розовом саду Белого дома.

Сообщается, что помилованных индеек зовут Горох и Морковь. Обе птицы родом с фермы недалеко от города Хьюрон в Южной Дакоте.

В прошлом году Трамп помиловал свою первую индейку.

Традицию помилования индеек основал 41-й президент США Джордж Буш, который в 1989 году впервые даровал свободу птице.