<div style="background-color:#fff;padding:10px;margin:0;display:table;"> <div style="border-bottom:1px solid #cccccc;"> <a href="https://www.gazeta.ru"><img src="https://static.gazeta.ru/nm2012/i/gazetaru_ljsend_logo.png" alt="Газета.Ru" style="width:177px;height:23px;border:0;" /></a> <p style="padding:10px 0 5px 0;margin:0;color:#939fa7;font-family:Arial;font-size:12px;">24.04.2013, 13:08</p> </div> <div style="padding:20px 0 0 0;"> <a href="https://www.gazeta.ru/money/2013/04/23_e_5277853.shtml"><img src="https://img.gazeta.ru//img.gazeta.ru//img.gazeta.ru/files3/165/5278165/1TASS_572357-pic148-148x98-82280.jpg" alt="Ðîññèÿ ïðîèãðûâàåò Óêðàèíå ïî óðîâíþ æèçíè" style="float:left;border:0;width:148px;height:98px;margin:0px 10px 10px 0;" /></a> <div style="width:100%;"> <h2 style="padding:0;margin:0 0 5px 0;"><a href="https://www.gazeta.ru/money/2013/04/23_e_5277853.shtml" style="font-family:Arial;font-size:19px;color:#671a1d;text-decoration:none;">Россия проигрывает Украине по уровню жизни</a></h2> <p style="padding:0;margin:0;"><a href="https://www.gazeta.ru/money/2013/04/23_e_5277853.shtml" style="font-family:Arial;font-size:13px;color:#000000;text-decoration:none;">В нескольких статьях была затронута тема прожиточного минимума и средних расходов в этих двух государствах. Сейчас можно...</a></p> <p><a href="https://www.gazeta.ru/money/2013/04/23_e_5277853.shtml" style="font-family:Arial;font-size:13px;color:#cccccc;text-decoration:underline;">https://www.gazeta.ru/money/2013/04/23_e_5277853.shtml</a></p> </div> </div> </div>

В нескольких статьях была затронута тема прожиточного минимума и средних расходов в этих двух государствах. Сейчас можно однозначно сказать, что в Украине уровень жизни выше, нежели в России, но с той лишь поправкой, что мы исключим Москву и С.-Петербург.

Эти два города, благодаря концентрации фин. ресурса, имеют особый статус в России. И, в целом, в России намного выражено вертикальное (то бишь социальное) и горизонтальное (то бишь территориальное) расслоение общества. К примеру, полицейский меньше 40 тыс рублей не получает, учитель от 8000 до 22 тыс руб, врач 15-20 тыс руб. медсестра – 9000 рублей.

От редакции. Мы публикуем отклик на «личный опыт» нашего читателя «Выживаю только благодаря Украине». Обращаем ваше внимание, что тексты, опубликованные в рубрике «Личный опыт», написаны читателями «Газеты.Ru». Редакция не всегда разделяет их точку зрения.

Итак, давайте начнём с России. Кратко о медицине и образовании.

Первая страховая, на полис обязательного медицинского страхования отчисляется 3% зарплаты, отказаться от него нельзя. Что он позволяет получить бесплатно: приём специалиста, вызов скорой помощи, элементарные анализы, срочное оперативное вмешательство для спасения жизни и оперативное вмешательство плановое (в порядке очереди, обычно надо ждать около года, некоторые не дожидаются).

Все благотворительные сайты/рубрики газет, бигборды увешаны просьбами помочь накопить денег на операцию – думаю выводы сделаете сами. Перебои с поставками жизненно важных лекарств такие же как и в Украине.

Люди просто умирают, не дождавшись необходимого препарата, который застрял на таможне,

потому что в минздраве бездари с купленными диссертациями. Ну, на этом поставим точку.

Образование. С 2013 уч. года половина предметов в средней школе будет платной, в числе таковых физика и химия. Зато религию попы бесплатно читают, промывая детям мозг с 1 класса. Высшее и средне-специальное пока бесплатные.

Пенсии в Москве 14-16 т руб, в остальных регионах 6000-9000 руб (не берём во внимание чиновников конечно же). Для удобства в доллары переведём – 200-300 баксов получается. За 2к хрущёвку квартплата составляет 100 долларов в среднем, никаких льгот для пенсионеров нет. Получается остаток 100-200 долларов.

Проезд в общественном транспорте, кроме М и СП, 50 центов, цена на ЖД на 20-30% выше украинских. Для нормального полноценного питания необходимо 200 дол/мес. Видно, что пенсионер на свою пенсию может себе позволить лишь самую элементарную еду, в первую очередь экономя на мясе и фруктах.

Зарплаты в регионах, если отбросить путинскую пропаганду, лежат в районе 12-14 тыс руб. При этом,

встречаются зарплаты меньше пенсии.

Да-да, такой вот парадокс. Учитель получает 8000 руб (250 дол), воспитатель в детском саду 5200 руб (160 дол). Техник на заводе 9000 руб, инженер 12 тыс руб. Хотя на заводах военного комплекса бывают з.п. и по 80 и по 120 тыс, справедливости ради стоит отметить.

Банковская сфера: 12% годовых в рублях если вклад на 5 лет без права досрочного снятия и довложения. 3-4% по долларам/евро.

Потребительские кредиты начинаются от 15% годовых, только сейчас в России стали появляться беспроцентные кредиты в основном на акционные товары, цена на которые первоначально завышена. Вся техника стоит дороже на 15-30%, нежели в Украине. Открывайте Яндекс.Маркет и проверяйте! Это факт!

Теперь Украина. Медицина и образование. Первая условно бесплатная, никаких полисов и никаких вычетов из зарпалты, приём специалиста, анализы всех видов, срочное оперативное вмешательств - бесплатны. Просят сдать в фонд больницы или в фонд кабинета – ваше право отказаться. Если возмущаться – отстанут, если молча платить, будут требовать ещё и ещё!

Что касается плановых операций – та же проблема, что и в России, но чуть на иной лад. Никаких очередей нет, но то, что могут сделать на Украине – весьма ограниченный набор, так же страна увешана бигбордами, в баготворительных рубриках тысячи писем – помогите собрать на операцию!

Образование бесплатное, в школах собирают только на ремонт класса в конце года. Высшее и среднеспециальное – тоже бесплатные.

В Украине нет столь явно выраженной социальной и территориальной расслоенности общества. Но Киев тоже исключим, с его почти 50% выше средней зарплатой.

Пенсии по всей стране одинаковы, никаких преференций для жителей избранных городов нет!

Пенсия начинается от 894 гривен, высокой считается 3000 грв. (тоже исключаем чиновников и прочую элиту) итого – 110 – 350 дол (возьмём среднюю в 150 дол – 1200 гривен). Средняя пенсия постоянно растёт и довольно большая доля пенсионеров, которые только сейчас выходят на пенсию, получают даже больше, чем в России. Но эта тенденция заметна только последние 3 года.

Оплата квартиры не может быть больше 10% от дохода, таким образом на руках остается 135 дол. Мы видим что остаток после коммунальных платежей что в России, что в Украине сравнялся!

Проезд в общественном транспорте 20 центов, цена на ЖД на 20-30% ниже российских. Для нормального полноценного питания необходимо 150 дол/мес. Таким образом, учитывая меньшую стоимость продуктов питания пенсионер украинский почти ничем не отличается от российского. Но уже здесь видно, что коли что удалось сэкономить – к родственникам в другой город поехать дешевле выйдет.

Зарплаты в регионах лежат в районе 2000-5000 гривен. Зарплат меньше пенсии нет, что как бы не нарушает нормальной логики. Учитель получает 2400 грв (300 дол) воспитатель в детском саду 1800 грв (225 дол). Техник на заводе 3000 грв, инженер 3000-5000 тыс руб.

Никаких перегибов в военной сфере нет, на любом заводе уровень з.п. более-менее одинаков, и мы видим, что средняя з.п. в Украине аналогична таковой в России и даже больше (за исключением Москвы и СП, как выше указывалось)

Банковская сфера: 22-25% годовых в гривне с возможностью частичного снятия и довложения средств, термин 1 год, 9-11% по долларам/евро. Кто имеет хоть какие-то накопления, может подзаработать лишние несколько сот гривен, есть вклады с помесячным начислением, которые очень удобны пенсионерам, 2 доллара лежит и более - уже начисляются проценты. За год наберётся хоть сколько-то.

В России такая же прибыль будет при размещении от трёхкратно большей суммы, да ещё и её нахождения на счету обязательно весь период вклада! Потребительские кредиты начинаются от 20% годовых, однако на технику почти везде предоставляется беспроцентный кредит на 12-24 мес, при этом он по-настоящему беспроцентный, никаких скрытых комиссий и платежей. Такая ситуация появилась в 2004 г, как только пал Кучмовский режим. Интернет дешевле, а вот мобильная связь дешевле в разы, тем более, что внутри страны нет роуминга, вообще, как мне кажется,

Россия - единственная страна с роумингом внутри.

Таким образом медицина в общем довольно спорна, но вот образование несомненно лучше в Украине, ещё не додумались в школах платное делать! Далее, если пенсии и з.п. за вычетом коммунальных услуг сравниваются, то покупательская способность в Украине несомненно выше, и вряд ли пенсионеру придётся несколько месяцев откладывать деньги на ремонт холодильника, проще купить в рассрочку беспроцентную на 12 месяцев!

Очень дешёвые сезонные товары, картошка – 1 гривна (4 рубля), яблоки по 2 гривны, огурцы-помидоры 3-4 гривны. Цены чуть ли не в 3 раза ниже российских!

При этом бензин стоит на 10 росс. рублей дороже. Как же так? Всё очень просто. Украина полноценно интегрирована в ВТО, пошлины на ввоз товаров минимальны, таким образом внутри страны жёсткая конкуренция! К примеру DVD диск стоит 1.1 гривен – 4.4 рубля. Найдите как его по такой цене в России! Вот такую мелочёвку можно с лёгкостью апроксимировать на дорогие товары, к примеру приличный ТВ с поддержкой 3D от Sony стоит на 10 000 руб дешевле.

Если добавить дешевизну квартир, при этом мы даже не отбрасываем Киев, где на окраине можно приобрести жильё по цене 1000 дол/м2., жизнь в Украине предстаёт совсем в других цветах, нежели её рисуют правительственные рос. Каналы и СМИ. Перелёт Киев-Дортмунд (Германиия) обойдётся вам в 800 гривен -3000 руб. найдите как такую же цену в России. Очень много россиян предпочитает добраться до Киева или Львова, а оттуда уже лететь в Европу. Экономия очень существенна!

В общем думайте сами, решайте сами…