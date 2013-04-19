<div style="background-color:#fff;padding:10px;margin:0;display:table;"> <div style="border-bottom:1px solid #cccccc;"> <a href="https://www.gazeta.ru"><img src="https://static.gazeta.ru/nm2012/i/gazetaru_ljsend_logo.png" alt="Газета.Ru" style="width:177px;height:23px;border:0;" /></a> <p style="padding:10px 0 5px 0;margin:0;color:#939fa7;font-family:Arial;font-size:12px;">23.04.2013, 11:49</p> </div> <div style="padding:20px 0 0 0;"> <a href="https://www.gazeta.ru/money/2013/04/19_e_5261893.shtml"><img src="https://img.gazeta.ru//img.gazeta.ru//img.gazeta.ru/files3/717/5262717/TASS_1422292-pic148-148x98-47223.jpg" alt="Ìû ñòàëè òðàòèòü áîëüøå, âåðíóâøèñü äîìîé èç Ìîñêâû" style="float:left;border:0;width:148px;height:98px;margin:0px 10px 10px 0;" /></a> <div style="width:100%;"> <h2 style="padding:0;margin:0 0 5px 0;"><a href="https://www.gazeta.ru/money/2013/04/19_e_5261893.shtml" style="font-family:Arial;font-size:19px;color:#671a1d;text-decoration:none;">Мы стали тратить больше, вернувшись домой из Москвы</a></h2> <p style="padding:0;margin:0;"><a href="https://www.gazeta.ru/money/2013/04/19_e_5261893.shtml" style="font-family:Arial;font-size:13px;color:#000000;text-decoration:none;">Когда наша семья (3 взрослых и 2 детей) жила в Москве, у нас на питание тоже уходило около 5000 руб. в неделю. </a></p> <p><a href="https://www.gazeta.ru/money/2013/04/19_e_5261893.shtml" style="font-family:Arial;font-size:13px;color:#cccccc;text-decoration:underline;">https://www.gazeta.ru/money/2013/04/19_e_5261893.shtml</a></p> </div> </div> </div>

Когда наша семья (3 взрослых и 2 детей) жила в Москве, у нас на питание тоже уходило около 5000 руб. в неделю.

От редакции. Мы публикуем отклик на «личный опыт» нашего читателя «А в Москве-то дешевле, чем на Урале». Обращаем ваше внимание, что тексты, опубликованные в рубрике «Личный опыт», написаны читателями «Газеты.Ru». Редакция не всегда разделяет их точку зрения.

Закупались, так же как и автор, в Ашане. Причем, в эти 5 тыс. помимо еды входили и шампуни, и стиральные порошки, и прочая бытовая химия.

В магазинах шаговой доступности около дома покупалось только свежее молоко и хлеб.

Вернувшись в родной город, стали тратить на питание существенно больше.

Хотя, если честно, подсчитывать не пытались.

Основные причины я вижу в следующем: в московском Ашане в основном продукция крупных производителей, она, как правило, дешевле того, что произведено на небольших региональных производствах.

В нашем городе Ашан тоже есть, но мы туда перестали ездить - продукты в нем не такие вкусные как в магазинах, торгующих от местного производителя.

Пришли к выводу, что в Москве на прилавках недорогих сетевых магазинов (Ашан, Окей, 5-ка, Карусель, Магнит и т.п.) продается «корм» - доступная большинству еда.

Чтобы прокормить такой огромный город, этот «корм» приходится производить, не особо считаясь с качеством.

Если в Москве покупать продукты там, где они вкуснее и свежее (например, в био-маркетах), в 5000 руб. в неделю на семью точно не уложишься!

В Ашане в нашем городе где-то 30-50% занимает продукция местных производителей, но в основном продукты такие же, как в Москве.

Да, мы изменили стиль жизни. Если раньше мы ездили за продуктами один раз в неделю, то сейчас практически каждый день заезжаем после работы за свежей колбаской, хлебом, молоком. И тратим в итоге больше.

Но считаем, что эта еда вкуснее, полезнее, здоровее.