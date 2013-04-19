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Мы стали тратить больше, вернувшись домой из Москвы

Тратим больше, покупая более полезные продукты

Фотография: Владимир Смирнов/ИТАР-ТАСС

Когда наша семья (3 взрослых и 2 детей) жила в Москве, у нас на питание тоже уходило около 5000 руб. в неделю.

От редакции. Мы публикуем отклик на «личный опыт» нашего читателя «А в Москве-то дешевле, чем на Урале». Обращаем ваше внимание, что тексты, опубликованные в рубрике «Личный опыт», написаны читателями «Газеты.Ru». Редакция не всегда разделяет их точку зрения.

Закупались, так же как и автор, в Ашане. Причем, в эти 5 тыс. помимо еды входили и шампуни, и стиральные порошки, и прочая бытовая химия.

В магазинах шаговой доступности около дома покупалось только свежее молоко и хлеб.

Вернувшись в родной город, стали тратить на питание существенно больше.

Хотя, если честно, подсчитывать не пытались.

Основные причины я вижу в следующем: в московском Ашане в основном продукция крупных производителей, она, как правило, дешевле того, что произведено на небольших региональных производствах.

В нашем городе Ашан тоже есть, но мы туда перестали ездить - продукты в нем не такие вкусные как в магазинах, торгующих от местного производителя.

Пришли к выводу, что в Москве на прилавках недорогих сетевых магазинов (Ашан, Окей, 5-ка, Карусель, Магнит и т.п.) продается «корм» - доступная большинству еда.

Чтобы прокормить такой огромный город, этот «корм» приходится производить, не особо считаясь с качеством.

Если в Москве покупать продукты там, где они вкуснее и свежее (например, в био-маркетах), в 5000 руб. в неделю на семью точно не уложишься!

В Ашане в нашем городе где-то 30-50% занимает продукция местных производителей, но в основном продукты такие же, как в Москве.

Да, мы изменили стиль жизни. Если раньше мы ездили за продуктами один раз в неделю, то сейчас практически каждый день заезжаем после работы за свежей колбаской, хлебом, молоком. И тратим в итоге больше.

Но считаем, что эта еда вкуснее, полезнее, здоровее.

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Все письма читателей (1)

Елена23.04.2013, 15:58

Колбаса - не полезно