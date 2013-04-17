<div style="background-color:#fff;padding:10px;margin:0;display:table;"> <div style="border-bottom:1px solid #cccccc;"> <a href="https://www.gazeta.ru"><img src="https://static.gazeta.ru/nm2012/i/gazetaru_ljsend_logo.png" alt="Газета.Ru" style="width:177px;height:23px;border:0;" /></a> <p style="padding:10px 0 5px 0;margin:0;color:#939fa7;font-family:Arial;font-size:12px;">19.04.2013, 11:14</p> </div> <div style="padding:20px 0 0 0;"> <a href="https://www.gazeta.ru/money/2013/04/17_e_5259677.shtml"><img src="https://img.gazeta.ru//img.gazeta.ru//img.gazeta.ru/files3/837/5259837/brkoenrefff-pic148-148x98-85626.jpg" alt="Âûæèâàþ òîëüêî áëàãîäàðÿ Óêðàèíå" style="float:left;border:0;width:148px;height:98px;margin:0px 10px 10px 0;" /></a> <div style="width:100%;"> <h2 style="padding:0;margin:0 0 5px 0;"><a href="https://www.gazeta.ru/money/2013/04/17_e_5259677.shtml" style="font-family:Arial;font-size:19px;color:#671a1d;text-decoration:none;">Выживаю только благодаря Украине</a></h2> <p style="padding:0;margin:0;"><a href="https://www.gazeta.ru/money/2013/04/17_e_5259677.shtml" style="font-family:Arial;font-size:13px;color:#000000;text-decoration:none;">Я, пенсионер, выживаю только за счет близости с Украиной, так как покупаю все там.</a></p> <p><a href="https://www.gazeta.ru/money/2013/04/17_e_5259677.shtml" style="font-family:Arial;font-size:13px;color:#cccccc;text-decoration:underline;">https://www.gazeta.ru/money/2013/04/17_e_5259677.shtml</a></p> </div> </div> </div>

Я, пенсионер, выживаю только за счет близости с Украиной, так как покупаю все там.

От редакции. Мы публикуем отклик на «личный опыт» нашего читателя «130-140 долларов в неделю - это наш уровень». Обращаем ваше внимание, что тексты, опубликованные в рубрике «Личный опыт», написаны читателями «Газеты.Ru». Редакция не всегда разделяет их точку зрения.

Четыре тысячи в месяц с человека, все рассчитано на необходимое - мясо, рыба.

Масло сливочное и подсолнечное, хлеб, крупы, сыр, изредка молочные продукты, овощи и фрукты (в основном яблоки, потому что самые дешевые).

8800 пенсия - 4000 на продукты,1500 - газ, свет (я живу в своем доме, плачу 1500 каждый месяц, не зависимо от сезона, чтобы не выбиться из нормы, так как зимой только газ будет 2000-25000 в месяц).

1000 на лекарства (тоже покупаю в Харькове, потому что дешевле), 500 - на необходимые поездки в Белгород, так как живу в районе (проезд пока 45 руб., километраж 30 км).

Все время удивляюсь:

в Украине бензин дороже на 12 рублей.

Но почему то продукты и стоимость проезда дешевле.

Итак, остается 2000 - и начинается кубик рубик. Если нужно что-то из одежды - это сэконд, на обувь приходится собирать.

В прошлом году сломался холодильник (всего то после 3 лет работы), пришлось менять компрессор. Два месяца откладывала деньги.

И напоследок, интересная деталь. Все время говорят, что москвичам доплачивают к пенсии из-за дороговизны.

Но моя сестра живет в Подмосковье и мясо покупает хорошее по цене 200 руб.

А у нас хорошее 350.

Остается сказать -

слава Богу, что живу на границе.

А то бы сидела только картошке и макаронах.