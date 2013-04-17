13 ноября 2017

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Выживаю только благодаря Украине

О жизни российского пенсионера на границе с Украиной

Фотография: iStockPhoto

Я, пенсионер, выживаю только за счет близости с Украиной, так как покупаю все там.

От редакции. Мы публикуем отклик на «личный опыт» нашего читателя «130-140 долларов в неделю - это наш уровень». Обращаем ваше внимание, что тексты, опубликованные в рубрике «Личный опыт», написаны читателями «Газеты.Ru». Редакция не всегда разделяет их точку зрения.

Четыре тысячи в месяц с человека, все рассчитано на необходимое - мясо, рыба.

Масло сливочное и подсолнечное, хлеб, крупы, сыр, изредка молочные продукты, овощи и фрукты (в основном яблоки, потому что самые дешевые).

8800 пенсия - 4000 на продукты,1500 - газ, свет (я живу в своем доме, плачу 1500 каждый месяц, не зависимо от сезона, чтобы не выбиться из нормы, так как зимой только газ будет 2000-25000 в месяц).

1000 на лекарства (тоже покупаю в Харькове, потому что дешевле), 500 - на необходимые поездки в Белгород, так как живу в районе (проезд пока 45 руб., километраж 30 км).

Все время удивляюсь:

в Украине бензин дороже на 12 рублей.

Но почему то продукты и стоимость проезда дешевле.

Итак, остается 2000 - и начинается кубик рубик. Если нужно что-то из одежды - это сэконд, на обувь приходится собирать.

В прошлом году сломался холодильник (всего то после 3 лет работы), пришлось менять компрессор. Два месяца откладывала деньги.

И напоследок, интересная деталь. Все время говорят, что москвичам доплачивают к пенсии из-за дороговизны.

Но моя сестра живет в Подмосковье и мясо покупает хорошее по цене 200 руб.

А у нас хорошее 350.

Остается сказать -

слава Богу, что живу на границе.

А то бы сидела только картошке и макаронах.

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Все письма читателей (3)

Николай 25.04.2013, 02:22

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Елена К.21.04.2013, 20:21

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лика21.04.2013, 16:14

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