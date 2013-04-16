<div style="background-color:#fff;padding:10px;margin:0;display:table;"> <div style="border-bottom:1px solid #cccccc;"> <a href="https://www.gazeta.ru"><img src="https://static.gazeta.ru/nm2012/i/gazetaru_ljsend_logo.png" alt="Газета.Ru" style="width:177px;height:23px;border:0;" /></a> <p style="padding:10px 0 5px 0;margin:0;color:#939fa7;font-family:Arial;font-size:12px;">17.04.2013, 12:45</p> </div> <div style="padding:20px 0 0 0;"> <a href="https://www.gazeta.ru/money/2013/04/16_e_5257617.shtml"><img src="https://img.gazeta.ru//img.gazeta.ru//img.gazeta.ru/files3/749/5257749/iStock_000023683077Small-pic148-148x98-83238.jpg" alt="Íà 200 äîëëàðîâ â ìåñÿö ìîæíî æèòü ïðèïåâàþ÷è" style="float:left;border:0;width:148px;height:98px;margin:0px 10px 10px 0;" /></a> <div style="width:100%;"> <h2 style="padding:0;margin:0 0 5px 0;"><a href="https://www.gazeta.ru/money/2013/04/16_e_5257617.shtml" style="font-family:Arial;font-size:19px;color:#671a1d;text-decoration:none;">На 200 долларов в месяц можно жить припеваючи</a></h2> <p style="padding:0;margin:0;"><a href="https://www.gazeta.ru/money/2013/04/16_e_5257617.shtml" style="font-family:Arial;font-size:13px;color:#000000;text-decoration:none;">Хочу поделиться своим опытом как на 200 долларов в месяц можно жить припеваючи. Именно такую сумму в месяц я на еду...</a></p> <p><a href="https://www.gazeta.ru/money/2013/04/16_e_5257617.shtml" style="font-family:Arial;font-size:13px;color:#cccccc;text-decoration:underline;">https://www.gazeta.ru/money/2013/04/16_e_5257617.shtml</a></p> </div> </div> </div>

Хочу поделиться своим опытом как на 200 долларов в месяц можно жить припеваючи. Именно такую сумму в месяц я на еду планирую и всегда хватает, иногда даже дешевле выходит. Причем я ем все свежее, только натуральное и никакой химии на стол у меня не попадает.

От редакции. Мы публикуем отклик на «личный опыт» нашего читателя «Могу научить, как покупать правильные продукты». Обращаем ваше внимание, что тексты, опубликованные в рубрике «Личный опыт», написаны читателями «Газеты.Ru». Редакция не всегда разделяет их точку зрения.

Секрет прост - надо не лениться и научиться ловить рыбу. Купите хороший спиннинг, лексу, крючки, поплавки и вперед. Я ловлю либо на блесну, либо на живых креветок. На креветки клюет лучше. В соседнем магазине 50 живых креветок стоит 5 долларов. Это на 2 дня рыбалки.

Если идти в рыбные места, то ловится морская форель, луфарь, нерка и снук. Три-четыре жирненьких форели это еды на два дня. Одна большая нерка - на день хватит. Все свежее, рыбу я никогда не замораживаю, просто кладу на лед и все. Часов двенадцать она спокойно пролежит.

Дальше в меню обязательно должны быть свежие крабы. Это вообще можно сказать бесплатно: ловушка для крабов стоит 27 долларов и служит несколько лет. Закидываете ее на дно вечером, а утром уже 10-15 крабов в ней сидит. Берете кастрюлю, кипятите в воду и бросаете туда крабов, обязательно живых - так вкуснее. Это не каждый день конечно, но

пару раз в неделю я себя крабами балую - с сухим белым вином они очень хорошо идут.

Только не думайте, что вот я дескать такой жмот и боюсь на еду копейку истратить. Нет конечно, но трачу с умом. В небольшом ресторанчике неподалеку по вторникам и средам распродажа устриц - 6 долларов дюжина. Вот именно во вторник или среду я туда и наведываюсь, беру 2 дюжины устриц и бутылку сухого. В двадцатку обычно укладываюсь, ну может быть на пару долларов больше с чаевыми, но раз в неделю себе устрицы позволять надо обязательно - в них полно микроэлементов, йода, белка и так далее.

Главное убедиться в том, чтобы устрицы были живые, - это легко определить, брызнув на устрицу лимонным соком - она должна немного съежиться.

Теперь фрукты и овощи. Вместо того, чтобы переплачивать за них в супермаркете, я приучился ходить на фермерский рынок - там гораздо дешевле. Полбушеля (12 кг) свежих грейпфрутов - 6 долларов, ниже просто не бывает. Беру мешок обычно и авокадо, когда они на распродаже.

Поймав форель, выжимаю стакан грейфрутового сока, нарезаю авокадо кружочками и ем форель с авокадо, запивая грейпфрутовым соком. И очень вкусно и очень полезно!

Не думайте пожалуйста, что я мяса чураюсь или в целях экономии никуда не хожу. Конечно и мясо на столе бывает, и в ресторанах я бываю. Мясо я покупаю на распродаже (свинина - от 1.09 за фунт - два доллара килограмм или ветчина от 1 доллара за килограмм).

На распродажах, если походить по магазинам, и не такие цены можно найти. Ну вот, когда я нападаю, то я сразу кило 10 свинины беру и делаю свои консервы.

Это очень просто: нужны стеклянные банки и скороварка.

Я уже много лет как свои мясные консервы делаю,

причем достаточно экзотичные, например делаю свиную тушенку в красном вине с ананасом. Жутко вкусно! И хранить такие консервы можно не в холодильнике, а просто на полке.

Весь секрет заключается в том, чтобы мясо под давлением в 15 PSI (фунтов на квадратный дюйм) проваривалось в скороварке не менее 90 минут. Ни одна известная науке бактерия не выдерживает таких условий и погибает.

Проверено многолетним опытом - закатанные таким образом мясо или рыба могут до года храниться без проблем, возможно, что и дольше.

Что еще я упустил? Ах да, креветки. Вот в этом вопросе я пока еще отстаю, но можно обзавестись сачком и мощным подводным фонарем и научиться вылавливать креветок ночью самому. У нас многие тут эти делом занимаются, ночью на пирсе толпа целая собирается любителей поудить креветок.

Иногда меня берут на акулью охоту (но это редко бывает), оттуда можно притащить несколько кило акульего мяса и сделать из него стейки, зажарив на гриле. Все это тоже ничего не стоит - просто помогаешь ребятам и все.

Итак мораль такова:

научитесь добывать продукты питания своими руками.

Если у вас рядом нет моря или, что лучше, океана, начните с речки. Там водятся и караси и раки. Посмотрите, есть ли рядом озеро или водоем, узнайте какая рыба там водится и на что она клюет.

Смело следуйте моему примеру - сочетайте свежую рыбу и свежие фрукты и овощи. Забудьте о картошке, рисе, макаронах. Устрицы и белое вино. Луфарь и авокадо. Нерка в помидорах.

Тогда вы и чувствовать себя лучше будете (откажетесь от всякой химии, которой во всех промышленных продуктах видимо-невидимо напихано) и обеспечите себе интересное времяпрепровождение. Рыбалка, я вам по секрету скажу - жутко затягивающее мероприятие, своего рода наркотик. Особенно когда рыба хорошо идет. Тут уже не остановиться, тут с раннего утра и до позднего вечера можно этим делом заниматься.

Благодаря рыбалке мой месячный бюджет на еду ну ни на цент не больше 200 долларов (не считая вина и сигарет, разумеется, они совершенно по другой статье расходов проходят).