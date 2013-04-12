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Как нас обманывают в торговых сетях
Что нам продают под видом нормальных товаров
Фотография: Александра Мудрац/ИТАР-ТАСС| Бывалый
Мировой потребительский рынок трясет. Боже! 3% конины в говяжьей пицце! Последнюю неделю все обсуждают рыбу - сайда вместо трески, масляная рыба вместо осетра... Всем интересно, все хитро подмигивают продавцам: «Знаем мы ваши шахеры-махеры...»
Но здесь обман трудно раскрываемый и, зачастую, разоблачение по зубам только ученым-генетикам.
От редакции. Мы публикуем отклик на «личный опыт» нашего читателя «Мужиков выкидывают, если они теряют работу». Обращаем ваше внимание, что тексты, опубликованные в рубрике «Личный опыт», написаны читателями «Газеты.Ru». Редакция не всегда разделяет их точку зрения.
А я вот на протяжении последних лет десяти наблюдаю откровенное пищевое надувательство практически во всех наших торговых сетях.
Фокус очень простой - продажа мелких апельсинов под видом мандаринов.
По размеру и виду они практически неотличимы.
Разницу вы понимаете дома, когда оказываетесь не в состоянии почистить этот фрукт.
Шкурка настоящего мандарина слетает с него легко, как в стриптизе, а самозванец чистится «с мясом». Разрезав его, наконец, ножом, вы получаете порцию кислятины на десерт.
А теперь об экономической составляющей этого фокуса.
Для обмана закупаются так называемые технические сорта, используемые для соков. Их цена отличается от цены мандаринов иногда раза в четыре, а на полке супермаркета эта продукция идет уже рублей по 70 за кг и именуется не иначе, как «мандарины отборные».
При том, что цена на апельсины для сока обычно находится в диапазоне 25-40 руб за кг.
Правда, приходится потратиться на упаковку в пластиковую сетку, иначе обман легко может раскрыться. Грешат этим практически все крупные сети, за небольшим исключением.
Мой совет - коли нас так бессовестно надувают,
не стесняйтесь сквозь сетку поддеть ногтем кожуру «мандарина отборного» и понюхать.
Сразу поймете разницу.
Доколе, сограждане!
В следующий раз про помидоры напишу - тоже наболело...
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