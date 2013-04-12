<div style="background-color:#fff;padding:10px;margin:0;display:table;"> <div style="border-bottom:1px solid #cccccc;"> <a href="https://www.gazeta.ru"><img src="https://static.gazeta.ru/nm2012/i/gazetaru_ljsend_logo.png" alt="Газета.Ru" style="width:177px;height:23px;border:0;" /></a> <p style="padding:10px 0 5px 0;margin:0;color:#939fa7;font-family:Arial;font-size:12px;">16.04.2013, 12:05</p> </div> <div style="padding:20px 0 0 0;"> <a href="https://www.gazeta.ru/money/2013/04/12_e_5253697.shtml"><img src="https://img.gazeta.ru//img.gazeta.ru//img.gazeta.ru/files3/945/5253945/mandarini-pic148-148x98-55940.jpg" alt="Êàê íàñ îáìàíûâàþò â òîðãîâûõ ñåòÿõ" style="float:left;border:0;width:148px;height:98px;margin:0px 10px 10px 0;" /></a> <div style="width:100%;"> <h2 style="padding:0;margin:0 0 5px 0;"><a href="https://www.gazeta.ru/money/2013/04/12_e_5253697.shtml" style="font-family:Arial;font-size:19px;color:#671a1d;text-decoration:none;">Как нас обманывают в торговых сетях</a></h2> <p style="padding:0;margin:0;"><a href="https://www.gazeta.ru/money/2013/04/12_e_5253697.shtml" style="font-family:Arial;font-size:13px;color:#000000;text-decoration:none;">Мировой потребительский рынок трясет. Боже! 3% конины в говяжьей пицце! Последнюю неделю все обсуждают рыбу - сайда...</a></p> <p><a href="https://www.gazeta.ru/money/2013/04/12_e_5253697.shtml" style="font-family:Arial;font-size:13px;color:#cccccc;text-decoration:underline;">https://www.gazeta.ru/money/2013/04/12_e_5253697.shtml</a></p> </div> </div> </div>

Мировой потребительский рынок трясет. Боже! 3% конины в говяжьей пицце! Последнюю неделю все обсуждают рыбу - сайда вместо трески, масляная рыба вместо осетра... Всем интересно, все хитро подмигивают продавцам: «Знаем мы ваши шахеры-махеры...»

Но здесь обман трудно раскрываемый и, зачастую, разоблачение по зубам только ученым-генетикам.

От редакции. Мы публикуем отклик на «личный опыт» нашего читателя «Мужиков выкидывают, если они теряют работу». Обращаем ваше внимание, что тексты, опубликованные в рубрике «Личный опыт», написаны читателями «Газеты.Ru». Редакция не всегда разделяет их точку зрения.

А я вот на протяжении последних лет десяти наблюдаю откровенное пищевое надувательство практически во всех наших торговых сетях.

Фокус очень простой - продажа мелких апельсинов под видом мандаринов.

По размеру и виду они практически неотличимы.

Разницу вы понимаете дома, когда оказываетесь не в состоянии почистить этот фрукт.

Шкурка настоящего мандарина слетает с него легко, как в стриптизе, а самозванец чистится «с мясом». Разрезав его, наконец, ножом, вы получаете порцию кислятины на десерт.

А теперь об экономической составляющей этого фокуса.

Для обмана закупаются так называемые технические сорта, используемые для соков. Их цена отличается от цены мандаринов иногда раза в четыре, а на полке супермаркета эта продукция идет уже рублей по 70 за кг и именуется не иначе, как «мандарины отборные».

При том, что цена на апельсины для сока обычно находится в диапазоне 25-40 руб за кг.

Правда, приходится потратиться на упаковку в пластиковую сетку, иначе обман легко может раскрыться. Грешат этим практически все крупные сети, за небольшим исключением.

Мой совет - коли нас так бессовестно надувают,

не стесняйтесь сквозь сетку поддеть ногтем кожуру «мандарина отборного» и понюхать.

Сразу поймете разницу.

Доколе, сограждане!

В следующий раз про помидоры напишу - тоже наболело...