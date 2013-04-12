<div style="background-color:#fff;padding:10px;margin:0;display:table;"> <div style="border-bottom:1px solid #cccccc;"> <a href="https://www.gazeta.ru"><img src="https://static.gazeta.ru/nm2012/i/gazetaru_ljsend_logo.png" alt="Газета.Ru" style="width:177px;height:23px;border:0;" /></a> <p style="padding:10px 0 5px 0;margin:0;color:#939fa7;font-family:Arial;font-size:12px;">17.04.2013, 12:25</p> </div> <div style="padding:20px 0 0 0;"> <a href="https://www.gazeta.ru/money/2013/04/12_a_5253689.shtml"><img src="https://img.gazeta.ru//img.gazeta.ru//img.gazeta.ru/files3/709/5253709/sbererer-pic148-148x98-40919.jpg" alt="Ïóòü ê ìå÷òå" style="float:left;border:0;width:148px;height:98px;margin:0px 10px 10px 0;" /></a> <div style="width:100%;"> <h2 style="padding:0;margin:0 0 5px 0;"><a href="https://www.gazeta.ru/money/2013/04/12_a_5253689.shtml" style="font-family:Arial;font-size:19px;color:#671a1d;text-decoration:none;">Путь к мечте</a></h2> <p style="padding:0;margin:0;"><a href="https://www.gazeta.ru/money/2013/04/12_a_5253689.shtml" style="font-family:Arial;font-size:13px;color:#000000;text-decoration:none;">Вы строите успешную карьеру, на вашем банковском счете, казалось бы, достаточно средств для строительства дома, покупки...</a></p> <p><a href="https://www.gazeta.ru/money/2013/04/12_a_5253689.shtml" style="font-family:Arial;font-size:13px;color:#cccccc;text-decoration:underline;">https://www.gazeta.ru/money/2013/04/12_a_5253689.shtml</a></p> </div> </div> </div>

Вы строите успешную карьеру, на вашем банковском счете, казалось бы, достаточно средств для строительства дома, покупки новой машины, экзотического путешествия и достойного образования для детей. Но денег почему-то все равно не хватает... Как оптимально распорядиться накоплениями? Где найти того, кто поможет разобраться и составить конкретный финансовый план?

Персональное финансовое планирование - новый подход в банковском обслуживании частных клиентов. Теперь совсем рядом – в офисах Сбербанка.

Новая услуга Сбербанка - персональное финансовое планирование (ПФП) - сразу стала популярной.

Менее чем за год в банк обратилось около 100 тыс. клиентов с просьбой составить личный финансовый план.

«Многие наши клиенты, располагая значительной суммой денег, даже не знали, что этими средствами можно управлять эффективнее - рассказывает Дмитрий Огуряев, директор Управления Сберегательных и Инвестиционных продуктов Сбербанка. - Как показала практика, с введением в Сбербанке финансового планирования, у части клиентов поменялось отношение к управлению личными финансами».

В рамках формата обслуживания Сбербанк Премьер, персональные менеджеры, прошедшие специальное обучение, предлагают клиентам только те продукты, которые действительно подходят им. Прежде чем сформировать портфель в рамках ПФП, менеджер обсуждает с клиентом финансовые цели и жизненные потребности.

Только после этого, они вместе составляют финансовый план, работают над стратегией вложений денежных средств, определяя оптимальный набор банковских продуктов, оформляют документы на их приобретение.

Один из клиентов Сбербанка, Сергей - держатель золотой карты. Ее срок действия истекал, и менеджер пригласил клиента в офис для получения новой карты. Оформляя документы, менеджер обратил внимание, что на счете Сергея лежит вполне приличная сумма.

Деньги считались неприкосновенным запасом, и долгое время лежали на счетах нетронутыми. На эти средства планировалось начать строительство большого дома для всей семьи и в будущем обеспечить детям первоклассное образование.

ПФП, которое провели для этого клиента, показало, что если грамотно разместить его сбережения и регулярно инвестировать свободные средства в выбранные банковские продукты, хватит не только на учебу детей и собственный дом, но еще и на новую машину.

Для каждого клиента ПФП формирует свой «рецепт успеха», распределяя продукты в портфеле в зависимости от поставленных им целей и отношения к инвестиционному риску.

Финансовое планирование оптимально подходит как для тех, кто ставит краткосрочные цели, так и для тех, кто планирует свое будущее на годы вперед.

Выбирая подходящие продукты под задачи клиента, ПФП позволяет сразу увидеть прогнозируемую будущую стоимость портфеля и расчёты с детализацией до квартала. Это позволяет клиенту определить, какие цели достижимы уже сейчас, а для каких требуется оптимизировать портфель.

На руки Сергей получил готовый финансовый план на девяти страницах, с обозначением его целей, риск-профиля и портфелем с выбранными продуктами. На составление плана он затратил всего 30 минут и что приятно, ни копейки не заплатил – услуга ПФП в Сбербанке абсолютно бесплатная.

Составление персонального финансового плана в Сбербанке не только поможет понять, насколько эффективнее могут работать Ваши деньги, но и научит контролировать расходы и грамотно распределять свои доходы. Ведь жизнь – не игра, и в ней все зависит от обдуманных и спланированных поступков.

Сбербанк

* Услуга доступна для клиентов банка, которые обслуживаются в канале Сбербанк Премьер, т.е. для тех, чей ежемесячный доход более 150 тыс. рублей в Москве и более 50 тысяч рублей в регионах, либо имеющие сбережения на сумму от 1 млн. рублей в Москве и от 400 тысяч рублей в регионах. Услуга предоставляется во всех Территориальных банках ОАО «Сбербанка России» за исключением Западно-Уральского банка. Подробную информацию Вы можете получить по телефону контактного центра 8 800 555 02 55.

ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка России №1481 от 08.08.2012.