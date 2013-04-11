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Почему надо увозить своих детей за границу
Умные дети должны иметь возможность для нормальной жизни
Фотография: iStockPhoto| TozheOlga
Мне очень не безразлична судьба моей родины, несмотря на эмиграцию. Очень хочется, чтобы оставшимся было бы полегче и получше жить в России. И раньше прогресс наблюдался постоянно, и очень радовало, что подрастает много талантливой молодежи, готовой учиться, работать, действовать.
От редакции. Мы публикуем отклик на «личный опыт» нашего читателя «Нормально жить на 20 тысяч у нас не получается». Обращаем ваше внимание, что тексты, опубликованные в рубрике «Личный опыт», написаны читателями «Газеты.Ru». Редакция не всегда разделяет их точку зрения.
Был и негатив: дети всех моих друзей и знакомых надеялись получить квартиры в Москве от дедушек/бабушек/тетушек/родителей, и большинство получало.
Вообще стремление к халяве часто было хорошо заметно даже у наиболее нормальной части молодого поколения.
Но раньше мне это все казалось неважным: работают ведь, стремятся оставаться на родине, мыслят и спорят, совсем, как мы в свое время по кухням.
Думалось, поймут, что на халяве не проедешь, а фундамент, образование есть. А потом потихоньку я стала понимать, не только по форумам, но и по личным наблюдениям, что в конце туннеля все меньше света.
Что перспектива для всех этих умненьких детишек - не нормальная самостоятельная жизнь с самореализацией и решением своих проблем, а все та же халява вечная: родители помрут, квартиру можно сдавать, на это жить, либо родители пристроят на теплое место.
Либо пролезть в чиновники (слово ругательное, но зато кормит), где можно ничего реально не делать, но зато много денег поиметь.
А если не повезет, или не получится, то полная безысходность и безнадега.
Такой вот выбор житейский замечательный. Или халявщик, или труженик, над которым все кругом измываются, как хотят. И в общем на примере некоторых сильно разбогатевших родных я поняла, почему они так стремятся отправить детей жить за границу, особенно умненьких.
Ведь жить богато дети могут и в России, но за границей они могут жить нормально и стать нормальными людьми, занимаясь нормальной работой.
Я пыталась убедить свою кузину, что ее доченька в Америке будет жить скорее скромно, как я, а не раскатывать на Мерседесе, как она в Питере. И услышала в ответ: не в Мерседесе счастье (ну кто бы мог подумать!).
И денег-то они ей много в Америку не дадут, образование оплатят, а дальше пусть самостоятельно жизнь устраивает. Ну прямь как мой сын-эмигрант, образование мы ему оплатили, а дальше сам. Я говорю кузине: сын у меня инженер, получает 60 штук, ездит на старом форде, снимает квартиру.
А она: зато жизнью небось доволен? всего ему хватает? работа нравится? любовь нормальная есть? перспектива есть? Да. Ну вот, я и для дочки такого хочу, говорит.
И я еще раз осознала, что для молодежи и людей среднего возраста Штаты/Канада/Австралия - это страны, где нормальный образованный человек с мозгами может сам решать свои насущные проблемы и устраивать свою жизнь так, как ему хочется.
И что языковые барьеры, акцент, культурный шок,
поиски работы и прочие проблемы переезда неизмеримо проще преодолеваются, чем глухая стена на родине, которая безнадежно непреодолима.
Когда меня спрашивают: а не было ли тебе страшно одной уезжать за границу, взяв маленького сына (4 года) под мышку, я отвечаю, да что вы! Уезжала я по работе, сразу стала заниматься любимым делом.
Страшно мне было жить в Питере в 90-е, когда жилья не было, зарплату в моем институте не платили, перспектив не было никаких. А родной язык, березки, друзья и родные, - это конечно хорошо, но никак не могло помочь решать реальные проблемы.
И второе: скромная, небогатая жизнь в Америке устроена гораздо приятнее, а главное, нормальнее, чем скромная жизнь в России. И что даже очень страшные проблемы, такие как болезни, решаются быстрее, легче и лучше в Штатах.
Среди моих знакомых есть только одна русская семья, которая ненавидит Россию, у них ребенок болен тяжелым аутизмом, и они с ним многого хлебнули на родине в Москве. А в захолустном городишке в Штатах его вытащили до почти нормального состояния, он получил образование, работает, все ОК.
Так что неожиданно получается, что несмотря на отсутствие системы поддержки родных и друзей, возможности устройства по знакомству, возможности исхитриться и вывернуться (все по закону), тем не менее здесь, в Америке, легче, не просто лучше, но и проще.
Именно это я и сказала своей кузине, добавив, присылай дочку к нам, мы поможем, как можем. А она - нет, пусть дочка сама, так правильнее будет, ты же говоришь, что проблемы решать легко, вот пусть и решает. Боюсь я, правда, что уже поздно, привычка к халяве уже пустила корни, не захочет племяшка упираться, попросится обратно к маме под бок, к Мерседесу.