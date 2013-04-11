<div style="background-color:#fff;padding:10px;margin:0;display:table;"> <div style="border-bottom:1px solid #cccccc;"> <a href="https://www.gazeta.ru"><img src="https://static.gazeta.ru/nm2012/i/gazetaru_ljsend_logo.png" alt="Газета.Ru" style="width:177px;height:23px;border:0;" /></a> <p style="padding:10px 0 5px 0;margin:0;color:#939fa7;font-family:Arial;font-size:12px;">12.04.2013, 13:47</p> </div> <div style="padding:20px 0 0 0;"> <a href="https://www.gazeta.ru/money/2013/04/11_e_5252353.shtml"><img src="https://img.gazeta.ru//img.gazeta.ru//img.gazeta.ru/files3/889/5252889/1iStock_000022638811Small-pic148-148x98-77734.jpg" alt="Ïî÷åìó íàäî óâîçèòü ñâîèõ äåòåé çà ãðàíèöó" style="float:left;border:0;width:148px;height:98px;margin:0px 10px 10px 0;" /></a> <div style="width:100%;"> <h2 style="padding:0;margin:0 0 5px 0;"><a href="https://www.gazeta.ru/money/2013/04/11_e_5252353.shtml" style="font-family:Arial;font-size:19px;color:#671a1d;text-decoration:none;">Почему надо увозить своих детей за границу</a></h2> <p style="padding:0;margin:0;"><a href="https://www.gazeta.ru/money/2013/04/11_e_5252353.shtml" style="font-family:Arial;font-size:13px;color:#000000;text-decoration:none;">Мне очень не безразлична судьба моей родины, несмотря на эмиграцию. Очень хочется, чтобы оставшимся было бы полегче и...</a></p> <p><a href="https://www.gazeta.ru/money/2013/04/11_e_5252353.shtml" style="font-family:Arial;font-size:13px;color:#cccccc;text-decoration:underline;">https://www.gazeta.ru/money/2013/04/11_e_5252353.shtml</a></p> </div> </div> </div>

Мне очень не безразлична судьба моей родины, несмотря на эмиграцию. Очень хочется, чтобы оставшимся было бы полегче и получше жить в России. И раньше прогресс наблюдался постоянно, и очень радовало, что подрастает много талантливой молодежи, готовой учиться, работать, действовать.

От редакции. Мы публикуем отклик на «личный опыт» нашего читателя «Нормально жить на 20 тысяч у нас не получается». Обращаем ваше внимание, что тексты, опубликованные в рубрике «Личный опыт», написаны читателями «Газеты.Ru». Редакция не всегда разделяет их точку зрения.

Был и негатив: дети всех моих друзей и знакомых надеялись получить квартиры в Москве от дедушек/бабушек/тетушек/родителей, и большинство получало.

Вообще стремление к халяве часто было хорошо заметно даже у наиболее нормальной части молодого поколения.

Но раньше мне это все казалось неважным: работают ведь, стремятся оставаться на родине, мыслят и спорят, совсем, как мы в свое время по кухням.

Думалось, поймут, что на халяве не проедешь, а фундамент, образование есть. А потом потихоньку я стала понимать, не только по форумам, но и по личным наблюдениям, что в конце туннеля все меньше света.

Что перспектива для всех этих умненьких детишек - не нормальная самостоятельная жизнь с самореализацией и решением своих проблем, а все та же халява вечная: родители помрут, квартиру можно сдавать, на это жить, либо родители пристроят на теплое место.

Либо пролезть в чиновники (слово ругательное, но зато кормит), где можно ничего реально не делать, но зато много денег поиметь.

А если не повезет, или не получится, то полная безысходность и безнадега.

Такой вот выбор житейский замечательный. Или халявщик, или труженик, над которым все кругом измываются, как хотят. И в общем на примере некоторых сильно разбогатевших родных я поняла, почему они так стремятся отправить детей жить за границу, особенно умненьких.

Ведь жить богато дети могут и в России, но за границей они могут жить нормально и стать нормальными людьми, занимаясь нормальной работой.

Я пыталась убедить свою кузину, что ее доченька в Америке будет жить скорее скромно, как я, а не раскатывать на Мерседесе, как она в Питере. И услышала в ответ: не в Мерседесе счастье (ну кто бы мог подумать!).

И денег-то они ей много в Америку не дадут, образование оплатят, а дальше пусть самостоятельно жизнь устраивает. Ну прямь как мой сын-эмигрант, образование мы ему оплатили, а дальше сам. Я говорю кузине: сын у меня инженер, получает 60 штук, ездит на старом форде, снимает квартиру.

А она: зато жизнью небось доволен? всего ему хватает? работа нравится? любовь нормальная есть? перспектива есть? Да. Ну вот, я и для дочки такого хочу, говорит.

И я еще раз осознала, что для молодежи и людей среднего возраста Штаты/Канада/Австралия - это страны, где нормальный образованный человек с мозгами может сам решать свои насущные проблемы и устраивать свою жизнь так, как ему хочется.

И что языковые барьеры, акцент, культурный шок,

поиски работы и прочие проблемы переезда неизмеримо проще преодолеваются, чем глухая стена на родине, которая безнадежно непреодолима.

Когда меня спрашивают: а не было ли тебе страшно одной уезжать за границу, взяв маленького сына (4 года) под мышку, я отвечаю, да что вы! Уезжала я по работе, сразу стала заниматься любимым делом.

Страшно мне было жить в Питере в 90-е, когда жилья не было, зарплату в моем институте не платили, перспектив не было никаких. А родной язык, березки, друзья и родные, - это конечно хорошо, но никак не могло помочь решать реальные проблемы.

И второе: скромная, небогатая жизнь в Америке устроена гораздо приятнее, а главное, нормальнее, чем скромная жизнь в России. И что даже очень страшные проблемы, такие как болезни, решаются быстрее, легче и лучше в Штатах.

Среди моих знакомых есть только одна русская семья, которая ненавидит Россию, у них ребенок болен тяжелым аутизмом, и они с ним многого хлебнули на родине в Москве. А в захолустном городишке в Штатах его вытащили до почти нормального состояния, он получил образование, работает, все ОК.

Так что неожиданно получается, что несмотря на отсутствие системы поддержки родных и друзей, возможности устройства по знакомству, возможности исхитриться и вывернуться (все по закону), тем не менее здесь, в Америке, легче, не просто лучше, но и проще.

Именно это я и сказала своей кузине, добавив, присылай дочку к нам, мы поможем, как можем. А она - нет, пусть дочка сама, так правильнее будет, ты же говоришь, что проблемы решать легко, вот пусть и решает. Боюсь я, правда, что уже поздно, привычка к халяве уже пустила корни, не захочет племяшка упираться, попросится обратно к маме под бок, к Мерседесу.