13 ноября 2017

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Могу научить, как покупать правильные продукты

Тратить деньги на продукты надо с умом

Фотография: Сергей Фадеичев/ИТАР-ТАСС

Много шума! Суть в том, что у каждой ячейки общества свой список продуктов, но зачем его выкладывать? Собственно как и маршрут до «воробья» (перевод с франц.). Не хочу разозлить людей, но дело в менталитете и устрое жизни.

От редакции. Мы публикуем отклик на «личный опыт» нашего читателя «А в Москве-то дешевле, чем на Урале». Обращаем ваше внимание, что тексты, опубликованные в рубрике «Личный опыт», написаны читателями «Газеты.Ru». Редакция не всегда разделяет их точку зрения.

Я вообще не понимаю как можно всадить от 8 до 12 рублей (по Вашему это 8.000 и 12.000 руб) в неделю на продукты?

Может, уже хватит жрать?

Да, и смотрите, что Вы кушаете!

Опять же личное наблюдение: я возьму сок гранатовый 1л за 200 деревяшек, а эти берут крашеную воду цистернами на сумму в 2 раза больше (семья большая, бла бла бла, все пить хотят, но почему Вы травите близких, заказывайте бутилированную воду).

Далее, я беру сыр «моцарелла», эти российский сыр тоннами укладывают в телегу.

Но зачем? Там ничего нет полезного, кроме жира!

Они берут йогурт «манон с химией» упаковками, я предпочитаю литовский.

По цене примерно одинаково выходит.

Они едят белый хлеб, я его в рацион не пускаю.

Может дело в том, что эти «как бэ» продукты пусты: отправил в рот, переварил, ценных и полезных веществ «нема».

Сбросил ненужное, и снова кушать «хоцца».

Единственная проблема - мясо, в моем случае баранина.

Я возьму кусочек 0.5 кг, т.к. оно лучше, ибо

барашек всякую фигню жрать не будет.

А эти свинину, курицу, говядину, сою - все метут, все едят...

В общем, больше трех рублей в неделю (только продукты) не получается, плюсом еще еда вне дома, где-то в районе 3 рублей...

Еще раз заостряю внимание: никого обидеть не желаю!

Выбор за Вами. И смотрите, что кушаете!

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Все письма читателей (9)

зульфия19.04.2013, 09:54

йогурт и молодой сыр мы делаем сами из домашнего молока которое покупаем на рынке, полу...

Иван16.04.2013, 23:22

1. Бутилированная вода?! - мне вас жалко, она же горчит после угольных фильтров, вы раз...

галина13.04.2013, 11:39

а я вот уже больше 20 лет принципиально не покупаю прибалтийские продукты! а за баранин...