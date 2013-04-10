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Могу научить, как покупать правильные продукты
Тратить деньги на продукты надо с умом
Фотография: Сергей Фадеичев/ИТАР-ТАСС| В.В.
Много шума! Суть в том, что у каждой ячейки общества свой список продуктов, но зачем его выкладывать? Собственно как и маршрут до «воробья» (перевод с франц.). Не хочу разозлить людей, но дело в менталитете и устрое жизни.
От редакции. Мы публикуем отклик на «личный опыт» нашего читателя «А в Москве-то дешевле, чем на Урале». Обращаем ваше внимание, что тексты, опубликованные в рубрике «Личный опыт», написаны читателями «Газеты.Ru». Редакция не всегда разделяет их точку зрения.
Я вообще не понимаю как можно всадить от 8 до 12 рублей (по Вашему это 8.000 и 12.000 руб) в неделю на продукты?
Может, уже хватит жрать?
Да, и смотрите, что Вы кушаете!
Опять же личное наблюдение: я возьму сок гранатовый 1л за 200 деревяшек, а эти берут крашеную воду цистернами на сумму в 2 раза больше (семья большая, бла бла бла, все пить хотят, но почему Вы травите близких, заказывайте бутилированную воду).
Далее, я беру сыр «моцарелла», эти российский сыр тоннами укладывают в телегу.
Но зачем? Там ничего нет полезного, кроме жира!
Они берут йогурт «манон с химией» упаковками, я предпочитаю литовский.
По цене примерно одинаково выходит.
Они едят белый хлеб, я его в рацион не пускаю.
Может дело в том, что эти «как бэ» продукты пусты: отправил в рот, переварил, ценных и полезных веществ «нема».
Сбросил ненужное, и снова кушать «хоцца».
Единственная проблема - мясо, в моем случае баранина.
Я возьму кусочек 0.5 кг, т.к. оно лучше, ибо
барашек всякую фигню жрать не будет.
А эти свинину, курицу, говядину, сою - все метут, все едят...
В общем, больше трех рублей в неделю (только продукты) не получается, плюсом еще еда вне дома, где-то в районе 3 рублей...
Еще раз заостряю внимание: никого обидеть не желаю!
Выбор за Вами. И смотрите, что кушаете!