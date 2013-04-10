<div style="background-color:#fff;padding:10px;margin:0;display:table;"> <div style="border-bottom:1px solid #cccccc;"> <a href="https://www.gazeta.ru"><img src="https://static.gazeta.ru/nm2012/i/gazetaru_ljsend_logo.png" alt="Газета.Ru" style="width:177px;height:23px;border:0;" /></a> <p style="padding:10px 0 5px 0;margin:0;color:#939fa7;font-family:Arial;font-size:12px;">11.04.2013, 12:42</p> </div> <div style="padding:20px 0 0 0;"> <a href="https://www.gazeta.ru/money/2013/04/10_e_5250725.shtml"><img src="https://img.gazeta.ru//img.gazeta.ru//img.gazeta.ru/files3/597/5251597/TASS_4216898-pic148-148x98-1893.jpg" alt="Ìîãó íàó÷èòü, êàê ïîêóïàòü ïðàâèëüíûå ïðîäóêòû" style="float:left;border:0;width:148px;height:98px;margin:0px 10px 10px 0;" /></a> <div style="width:100%;"> <h2 style="padding:0;margin:0 0 5px 0;"><a href="https://www.gazeta.ru/money/2013/04/10_e_5250725.shtml" style="font-family:Arial;font-size:19px;color:#671a1d;text-decoration:none;">Могу научить, как покупать правильные продукты</a></h2> <p style="padding:0;margin:0;"><a href="https://www.gazeta.ru/money/2013/04/10_e_5250725.shtml" style="font-family:Arial;font-size:13px;color:#000000;text-decoration:none;">Много шума! Суть в том, что у каждой ячейки общества свой список продуктов, но зачем его выкладывать? Собственно как и...</a></p> <p><a href="https://www.gazeta.ru/money/2013/04/10_e_5250725.shtml" style="font-family:Arial;font-size:13px;color:#cccccc;text-decoration:underline;">https://www.gazeta.ru/money/2013/04/10_e_5250725.shtml</a></p> </div> </div> </div>

Много шума! Суть в том, что у каждой ячейки общества свой список продуктов, но зачем его выкладывать? Собственно как и маршрут до «воробья» (перевод с франц.). Не хочу разозлить людей, но дело в менталитете и устрое жизни.

От редакции. Мы публикуем отклик на «личный опыт» нашего читателя «А в Москве-то дешевле, чем на Урале». Обращаем ваше внимание, что тексты, опубликованные в рубрике «Личный опыт», написаны читателями «Газеты.Ru». Редакция не всегда разделяет их точку зрения.

Я вообще не понимаю как можно всадить от 8 до 12 рублей (по Вашему это 8.000 и 12.000 руб) в неделю на продукты?

Может, уже хватит жрать?

Да, и смотрите, что Вы кушаете!

Опять же личное наблюдение: я возьму сок гранатовый 1л за 200 деревяшек, а эти берут крашеную воду цистернами на сумму в 2 раза больше (семья большая, бла бла бла, все пить хотят, но почему Вы травите близких, заказывайте бутилированную воду).

Далее, я беру сыр «моцарелла», эти российский сыр тоннами укладывают в телегу.

Но зачем? Там ничего нет полезного, кроме жира!

Они берут йогурт «манон с химией» упаковками, я предпочитаю литовский.

По цене примерно одинаково выходит.

Они едят белый хлеб, я его в рацион не пускаю.

Может дело в том, что эти «как бэ» продукты пусты: отправил в рот, переварил, ценных и полезных веществ «нема».

Сбросил ненужное, и снова кушать «хоцца».

Единственная проблема - мясо, в моем случае баранина.

Я возьму кусочек 0.5 кг, т.к. оно лучше, ибо

барашек всякую фигню жрать не будет.

А эти свинину, курицу, говядину, сою - все метут, все едят...

В общем, больше трех рублей в неделю (только продукты) не получается, плюсом еще еда вне дома, где-то в районе 3 рублей...

Еще раз заостряю внимание: никого обидеть не желаю!

Выбор за Вами. И смотрите, что кушаете!