<div style="background-color:#fff;padding:10px;margin:0;display:table;"> <div style="border-bottom:1px solid #cccccc;"> <a href="https://www.gazeta.ru"><img src="https://static.gazeta.ru/nm2012/i/gazetaru_ljsend_logo.png" alt="Газета.Ru" style="width:177px;height:23px;border:0;" /></a> <p style="padding:10px 0 5px 0;margin:0;color:#939fa7;font-family:Arial;font-size:12px;">10.04.2013, 08:52</p> </div> <div style="padding:20px 0 0 0;"> <a href="https://www.gazeta.ru/money/2013/04/09_e_5249233.shtml"><img src="https://img.gazeta.ru//img.gazeta.ru//img.gazeta.ru/files3/557/5249557/ension-pic148-148x98-23726.jpg" alt="Íîðìàëüíî æèòü íà 20 òûñÿ÷ ó íàñ íå ïîëó÷àåòñÿ" style="float:left;border:0;width:148px;height:98px;margin:0px 10px 10px 0;" /></a> <div style="width:100%;"> <h2 style="padding:0;margin:0 0 5px 0;"><a href="https://www.gazeta.ru/money/2013/04/09_e_5249233.shtml" style="font-family:Arial;font-size:19px;color:#671a1d;text-decoration:none;">Нормально жить на 20 тысяч у нас не получается</a></h2> <p style="padding:0;margin:0;"><a href="https://www.gazeta.ru/money/2013/04/09_e_5249233.shtml" style="font-family:Arial;font-size:13px;color:#000000;text-decoration:none;">Только что оправил свой доход и расход. Я пенсионер, получаю 23809 руб., расход за февраль составил 23616 рублей. В...</a></p> <p><a href="https://www.gazeta.ru/money/2013/04/09_e_5249233.shtml" style="font-family:Arial;font-size:13px;color:#cccccc;text-decoration:underline;">https://www.gazeta.ru/money/2013/04/09_e_5249233.shtml</a></p> </div> </div> </div>

Только что оправил свой доход и расход. Я пенсионер, получаю 23809 руб., расход за февраль составил 23616 рублей. В остатке в банке 11400 рублей. Это все накопление за 6 лет.

От редакции. Мы публикуем отклик на «личный опыт» нашего читателя «130-140 долларов в неделю - это наш уровень». Обращаем ваше внимание, что тексты, опубликованные в рубрике «Личный опыт», написаны читателями «Газеты.Ru». Редакция не всегда разделяет их точку зрения.

Мне нужно решить стоматологическую проблему. Не мешало бы обновить телевизор, произвести текущий ремонт в своем доме, оформить в собственность землю 10 соток, где мое домовладение.

Поездка на недельный отдых - это несбыточная мечта, мне 63 года. Пытаюсь уложится в 20000 руб. - не получается. Возникают непредвиденные расходы.

Ведь есть люди-пенсионеры с доходом от 6000-10000 рублей. Как они живут?

Поражаюсь, а среди моих друзей есть и такие.

Конечно, я исключение - детей от второго брака двое: 5 и 2 года.

Проработал 40 лет. Начинал работу с месячным доходом 90-100 руб.

В правоохранительных органах работал 35 лет, со 124 р. в месяц до 380 р.в советское время. Все время денег кот накапал. Никаких излишеств.

В конце работы особенно до дефолта зарплата была по тем временам около 600-700 зеленых, был более-менее достаток кратковременный.

Боюсь заболеть - медицина у нас бесплатная.

Боюсь, что сломается холодильник или насос.

Жена мечтает 7 лет о стиральном автомате. Увы, не получится. Пахал и получил.

На моей работе соблазн получить иной доход был невероятный (взятки). Но бог миловал, не соблазнился. Другая закалка была.

«Сначала думай о Родине, а потом о себе» - помните песню? Я-то думал о ней, а вот она мало думает о нас.

Мне грех жаловаться. Я выше говорил о моих сверстниках - им то вообще как, если у меня с моей зарплатой не жизнь, а существование.

Старшая дочь косоглазит, на лечение надо около 100 000 р. с неизвестным исходом.

Как жить, если это не могу, а о других молчу. Вот вам и социальное государство.

Некоторые жируют на госслужбе с прихватом иных доходов. На себя надо рассчитывать, но мне уже поздно. Удачи всем.

P.S. Cемья - 4 человека: я, жена 2 девочки - 5 и 2 годика. Я военный пенсионер. Жена безработная.

Расходы в феврале следующие:

Продукты питания 6958 р.

Как мусульманин, по мере возможности стараюсь помочь наиболее обездоленным - 333 р.

Курю - 1290 р.

Книги, журналы, газеты - 397 р.

Мобильные телефоны (2 шт.) и интернет - 1100 р.

Бытовые мелочи (пакеты, спички, и т.д.) - 220 р.

Медицина (лекарства) - 750 р.

Содержание детей 6000 р., из них 5000 р. - оплата детсада (частная), в государственную мест нет.

Ремонт (поломки в основном в бытовой сфере - холодильник, краны и.т.д.) - 2030 р., а так в среднем в месяц около 700 р.

Предметы гигиены - 150 р.

ЖКХ - 4785 р. (дом частный).

Носильных вещей не покупали.

Итого - 23616 р.