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Нормально жить на 20 тысяч у нас не получается
Как прожить семье с двумя детьми на 24 тысячи в месяц
Фотография: Александр Рюмин/ИТАР-ТАСС| Ваха
Только что оправил свой доход и расход. Я пенсионер, получаю 23809 руб., расход за февраль составил 23616 рублей. В остатке в банке 11400 рублей. Это все накопление за 6 лет.
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Мне нужно решить стоматологическую проблему. Не мешало бы обновить телевизор, произвести текущий ремонт в своем доме, оформить в собственность землю 10 соток, где мое домовладение.
Поездка на недельный отдых - это несбыточная мечта, мне 63 года. Пытаюсь уложится в 20000 руб. - не получается. Возникают непредвиденные расходы.
Ведь есть люди-пенсионеры с доходом от 6000-10000 рублей. Как они живут?
Поражаюсь, а среди моих друзей есть и такие.
Конечно, я исключение - детей от второго брака двое: 5 и 2 года.
Проработал 40 лет. Начинал работу с месячным доходом 90-100 руб.
В правоохранительных органах работал 35 лет, со 124 р. в месяц до 380 р.в советское время. Все время денег кот накапал. Никаких излишеств.
В конце работы особенно до дефолта зарплата была по тем временам около 600-700 зеленых, был более-менее достаток кратковременный.
Боюсь заболеть - медицина у нас бесплатная.
Боюсь, что сломается холодильник или насос.
Жена мечтает 7 лет о стиральном автомате. Увы, не получится. Пахал и получил.
На моей работе соблазн получить иной доход был невероятный (взятки). Но бог миловал, не соблазнился. Другая закалка была.
«Сначала думай о Родине, а потом о себе» - помните песню? Я-то думал о ней, а вот она мало думает о нас.
Мне грех жаловаться. Я выше говорил о моих сверстниках - им то вообще как, если у меня с моей зарплатой не жизнь, а существование.
Старшая дочь косоглазит, на лечение надо около 100 000 р. с неизвестным исходом.
Как жить, если это не могу, а о других молчу. Вот вам и социальное государство.
Некоторые жируют на госслужбе с прихватом иных доходов. На себя надо рассчитывать, но мне уже поздно. Удачи всем.
P.S. Cемья - 4 человека: я, жена 2 девочки - 5 и 2 годика. Я военный пенсионер. Жена безработная.
Расходы в феврале следующие:
Продукты питания 6958 р.
Как мусульманин, по мере возможности стараюсь помочь наиболее обездоленным - 333 р.
Курю - 1290 р.
Книги, журналы, газеты - 397 р.
Мобильные телефоны (2 шт.) и интернет - 1100 р.
Бытовые мелочи (пакеты, спички, и т.д.) - 220 р.
Медицина (лекарства) - 750 р.
Содержание детей 6000 р., из них 5000 р. - оплата детсада (частная), в государственную мест нет.
Ремонт (поломки в основном в бытовой сфере - холодильник, краны и.т.д.) - 2030 р., а так в среднем в месяц около 700 р.
Предметы гигиены - 150 р.
ЖКХ - 4785 р. (дом частный).
Носильных вещей не покупали.
Итого - 23616 р.