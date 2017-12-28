«Никто не перехлестнет Путина»
Режиссер, актриса и сценарист Рената Литвинова рассказала о сексуальном харассменте, певице Земфире, а также о своем отношении к мэру Москвы Сергею Собянину и президенту России Владимиру Путину.
Полная версия интервью Литвиновой выйдет в 2018 году на канале "Дрель".
- Робо-трактор доехал до главного приза
- В России вновь будут взимать НДС на продажу лома и отходов цветных и черных металлов
- Россия остро нуждается в развитой сети узловых аэропортов
- Истина, как всегда, где-то посередине
- Представители ГАЗа заявили об «атаке» со стороны иностранного инвестиционного фонда Prosperity Capital