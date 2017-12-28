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«Никто не перехлестнет Путина»

Режиссер, актриса и сценарист Рената Литвинова рассказала о сексуальном харассменте, певице Земфире, а также о своем отношении к мэру Москвы Сергею Собянину и президенту России Владимиру Путину.

Полная версия интервью Литвиновой выйдет в 2018 году на канале "Дрель".

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