«Щи-борщи в Таиланде дешевле, чем в России»

Хочу представить вам вполне достойный вариант проживания в Паттайе на одного человека, но без всяких аскетических ограничений и перегибов типа «Доширака» или комнаты на четверых за 2500 батов в месяц. Все цены не взяты с потолка, а основаны на реальных счетах и опыте, собственном и друзей-знакомых.

Жилье

Уже не год и не два слышу вокруг заверения «знатоков», что жилье в Паттайе очень сильно подорожало и найти приемлемое теперь приравнивается к эпическому подвигу. Совершенно искренне заявляю, что меня это, видимо, обошло стороной.

По-прежнему простенькое кондо метров 20 с туалетом, душем, холодильником, телевизором, кондиционером, но, скорее всего, без плиты и дополнительной мойки можно найти в районе 6000 батов. Это будет скромное, но чистое и вполне неплохо обставленное жилище (возможно, новая мебель из «Индекса» или чего-то подобного). Да, если вы не претендуете на некий европейский стиль, то можно и дешевле (как вариант – снять комнаты в доме за Сукхумвитом или кондо тай-стайл), но я подобные варианты не буду рассматривать, ибо пост пишу все же не для желающих прожить на 200 долларов в месяц. И да, это будет городское жилье (а не бунгало у моря) и вряд ли с бассейном.

Однако жилье идет в комплекте со счетчиками — как минимум это электричество и вода. КВт по госцене стоит 4 бата (т.е. именно столько выставляет государственная электрическая компания своему потребителю). Обслуживающая проект (кондоминиум, поселок) компания «продает» электричество домовладельцам по договорной цене. Эта цена может не отличаться от государственной, а может и отличаться: например, достигать батов 7 (что практически в два раза выше). Стоимость КВт в итоге зависит от проекта и его местоположения, от обслуживающей компании и т.д.

Если не пользоваться кондиционером и не готовить постоянно и много на электрической плите, то, скорее всего, за месяц в такой небольшой квартире нагорит порядка 100-150 Квт (холодильник, лампочки, ноутбук, вентилятор периодически, другие электроприборы типа чайника, фена, ТВ и т.д.). Если пользоваться кондиционером и плитой, сумма счета может быть совершенно фантастической: люди с успехом нажигают и по 2500 Квт в месяц. В данном случае, правда, речь о больших домах, постоянном использовании электроплиты, стиральной машины и нескольких кондиционеров. Как и везде, предела практически нет. Будем считать, что некий минимум на электричество составит 400 батов.

Второй обязательный счетчик – это вода. Минимум за м3 – 30–35 батов. Сколько кубов вам необходимо в месяц, возможно, вы имеете представление, исходя из нажитого опыта. В России установленная месячная норма составляет семь кубов. Большинство обходятся гораздо меньшим объемом. Однако не стоит забывать, что в местном климате в душ обычно хочется гораздо чаще, чем при освежающих –20. Еще 200 батов в месяц.

Третья статья обязательных, как мне кажется, расходов – интернет. Грубо возьмем, что месячный план обойдется в 600 батов. Если вам нужен не просто приемлемый, не совсем буддийский интернет, а нечто более вменяемое, то дороже (результат все равно не всегда ожидаемый). Иногда в стоимость жилья уже включен wi-fi. На мобильный интернет тарифы разные, но в принципе, скорее всего, он будет обходиться в районе 1000 в месяц.

Телевизор, стационарный телефон (если есть) нередко тоже уже включены в стоимость жилья. Если нет, то от 150 батов.

Итого счетчики и интернет в среднем и по-скромному обойдутся где-то в 1200.

Таким образом, скромное жилье со скромным использованием расходных и обычным интернетом обойдется минимум тысяч в семь.

Да, да и еще раз да, в Паттайе есть такие варианты – и во множестве.

Жилье надо поддерживать в порядке, т.е. убирать. Так как мы считаем бюджетный вариант, то делать это будем самостоятельно. Хотя на студию метров до 50 уборка обойдется всего батов в 300 за раз. Пусть это будет 1200 в месяц (и никаких моющих средств покупать не придется) или 100 (эти самые моющие средства) – если без специально обученных тетенек.

Поддержание в порядке одежды тоже стоит денег. Это либо прачечная (самообслуживание – 20–50 батов за загрузку, можно обстираться; попозиционная оплата с сушкой и глажкой выйдет, конечно, дороже: комплект постельного белья обойдется батов в 150–200, рубашка или штаны – 25–40, нижнее белье по 5; ну или снова самостоятельно – ручками (вряд ли в бюджетном жилье окажется стиралка), тогда только порошок и ополаскиватель (батов 100 вполне хватит месяца на три, а то и больше).

Добавим на чистоту 300 батов в месяц.

Питание

Желающие лопать щи-борщи могут делать это в Паттайе буквально на каждом углу. Да, это будет дешевле, чем питаться в кафе в России, но все же дороже, чем есть тайскую кухню. Блюдо местных радостей (можно ознакомиться у меня по тегу «тайская кухня») по-прежнему во многих уличных забегаловках и на рынках обойдется батов в 40. Плошка риса на обед, плошка лапши на ужин; допустим, на завтрак кофе, йогурт (13 батов, кстати) и какие-нибудь печеньки. Добавим еще фруктов (целиковый ананас – 25 батов на рынке, манго – 40–70 батов за кг, гуава 20–40 батов за фрукт). Допустим, итого 150.

Прожить так можно вполне, но наверняка душа все же попросит разнообразия в виде хотя бы наивкуснейшей рыбки в соли на вертеле (150 батов, в сопровождении лапши и зелени) и пива (50 батов). Или похода хотя бы в скромный ресторан тай-стайл с морепродуктами (ну или мясом), опять же с пивом: поужинать супом-карри и каким-нибудь блюдом типа цыпленка с кешью и рисом обойдется где-то батов в 400 (или несколько меньше, если, например, удовольствоваться безлимитным буфетом за 180 батов плюс напитки). Добавим пару завтраков в кафе для пижонства (от 100 батов).

Будем считать, что на круг выйдет где-то так: 26 дней Х 150 батов + 2 дня Х (200+100+40) батов + 2 дня Х (400+40+40) батов = 5540 батов.

Сюда неизбежно попадут вода и прочие напитки, разные мелочи типа мороженого (ну или в силу своих вкусовых преференций). Вопрос с водой решается дешево (1 бат=1 литр в любом автомате с обратным осмосом – можно пить и в некипяченом виде). Снеки и кулинарные излишества, соответственно, идут плюсом.

Транспорт

Сонгтэо – наше все. И одна поездка по-прежнему стоит 10 батов. Мототаксисты и сонгтэо как такси, однако, имеют тенденцию задирать цены, ну что поделать: безответственный туризм развращает.

Байк, как ни крути, – самое удобное в Паттайе средство передвижения. И по-прежнему простенькие и старенькие варианты есть от 2000 батов. За 4000 это уже будет замечательный фаранг-байк (Honda PCX). Заложим на бензин те же 600 батов на месяц. С непредвиденными расходами сложнее, особенно если у вас нет местных прав (логично обзавестись). Штраф за езду без прав – 400 батов, за проезд на красный – 1000. Есть еще мойка (150). Все равно

при желании можно уложиться в месяц в 3000 батов.

Общественный транспорт плюс/минут встанет в ту же сумму в итоге (или меньше, если ходите пешком; ну и больше, если перемещаетесь на такси). Ах, ну да: аренда авто в месяц от 15 000 батов. И еще одно «ну да»: при длительном проживании есть смысл рассматривать приобретение байка. Поюзанные скромные варианты (типа «Скупи» или «Фино», например) можно приобрести и за 20 тысяч.

Виза

Теперь уже можно постоянно визараниться: 1600–1800 батов (раз в месяц) — и живешь практически бесконечно. В любом случае это не самый удобный вариант для долгосрочного пребывания: помимо довольно непонятных перспектив (пустят–не пустят, снизят планку с 30 дней до 15), необходимость на постоянной основе терять по полдня (да еще и перемещаться с водителями-летчиками) – не то, о чем мечтаешь.

Путь до и от границы – порядка трех часов, время ожидания на КПП – как повезет. Из минусов — минус день из жизни и ранний подъем; из плюсов — камбоджийский дьюти-фри с вкуснейшим кофе и дешевыми сигаретами и алкоголем.

Другие варианты: туристическая виза на два въезда. Продолжительность пребывания по каждому въезду – два месяца с возможностью продления на месяц в иммигрейшене. В итоге имеем полгода легального пребывания. Стоимость визы – 2000 батов, каждого продления – 1900 батов (всего 2), визаран для активации второго въезда – 1700.

Итого полгода обойдутся в 7500, но не надо забывать о стоимости самой поездки за визой (визу можно оформить заранее на родине, кстати).

Кстати, туристическую визу дают и на три въезда, но мало кто об этом знает.

Совершенно точно такие визы получали в Гонконге и в лаосском Суваннакете (не во Вьентьяне).

Образовательная (студенческая) виза имеет смысл, если вы надолго (от года). Есть варианты (не совсем легальные, само собой) приобрести образовательную визу без обучения. Если постараться, то можно найти предложения за 15000 (3 месяца виза и возможность продления еще на 12).

Стоимость визы – 2000 батов, «обучения» – 15000, 4 продления в иммигрейшене (каждые 3 месяца) по 1900 – 7600. Ну и стоимость поездки оформления визы (логично делать это в Лаосе). Итого порядка 25 тысяч на 15 месяцев. В общем, по деньгам те же яйца, вид сбоку. Ворк-пермиты с бизнес-визами в данном случае не рассматриваю.

Прочие неотложные нужды

Одежда, обувь, мыльно-рыльные принадлежности, мобильная связь, страховка (нет, даже так: СТРАХОВКА). Не углубляясь в подробности, заложим на одежду-обувь-мыльно-рыльные 500, на мобильную связь 300, на страховку 1000 (например, от «Альянса»). Итого 1800.

Считаем получившийся минимум: 6000+1200+300+5540+3000+2000+1800=19840.

Надо понимать, что наверняка захочется и прочих радостей. Массаж от 100 батов (в основном по 200). Пусть раз в неделю. Итого 1000 в месяц.

Кальян (фруктовый шейк вечером в кафе или кальянной) – 100–150 батов. Пусть тоже раз в неделю. Итого 600 в месяц.

Поездки на пляж. Можно уложиться и в 100 батов с поездкой на Ко Лан (по 30 – кораблик в каждую сторону, 40 – лежак); на байке можно доехать до некоторых близлежащих пляжей; наконец, при отсутствии особой щепетильности можно купаться и в городе (лучше на Донгтане). Итого в месяц можно уложиться в 500 (пляж раз в неделю).

Получилось еще минимум 2000 в месяц на прочие радости.

Накинем еще 3000 на непредвиденные радости и нерадости (например, непокрываемую страховкой стоматологию; фантазию получить местные права; приобщение к культурной жизни нашего городка в виде посещения различных ферм и прочих достопримечательностей).

Получим, что на 25 000 батов в принципе можно прожить вполне пристойно. Нет, не с шиком, не с блеском, но уж точно комфортнее, чем в съемной однушке за 40 000 рублей в Москве у конечной станции метро.

Ну и мой личный вывод: за те пять лет, что я имею счастье наблюдать за жизнью в Паттайе, очевидный рост цен продемонстрировал, пожалуй, только ресторанный сектор. Да, давным-давно вырос проезд на пароме до Ко Лана (в полтора раза, да), но, принимая во внимание абсолютные цифры (с 20 до 30 батов), этим повышением можно пренебречь.

Тариф на проезд в общественном транспорте не изменился (10 батов). Ценник на жилье не изменился, а кое на что даже и упал (например, пять лет назад снять студию в 5 ВТ дешевле 20 тысяч можно было только во сне по телевизору). Массаж по цене не изменился, кальян не изменился, прачечная не изменилась. Фрукты практически не изменились.

Визовые вопросы не изменились (и появились варианты визаранов или студвиз чуть дешевле, чем ранее). Страховка – появились варианты чуть дешевле, чем ранее. В общем, стабильно все у нас, нетревожно. Ура.

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