«В Китае я чувствую себя гораздо безопаснее, чем в родном городе»

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Для начала - три вещи, которые мне тут нравятся:

1. Безопасность.

В Китае практически в любом месте я себя чувствую гораздо безопаснее, чем в своём родном городе, в знакомом дворе. Китайцы более дружелюбные, они всегда рады иностранцам и сами стараются помочь, даже если их уровень английского откровенно говоря плох.

magic4x.livejournal.com

Многие дворы жилых районов находятся под охраной, поэтому можно быть уверенным в сохранности своих вещей.

2. Разнообразные фрукты и овощи круглый год.

Я живу в южном Китае и очень рада, что можно круглый год покупать недорогие и вкусные овощи и фрукты.

magic4x.livejournal.com

Очень много разнообразной свежей зелени, которая стоит копейки. 5 рублей за пучок салата, который стоит у нас 50 рублей!

3. Возможность легко путешествовать и узнавать новое о Китае.

Китай очень хорошо развит для передвижений между городами. Сейчас у нас открылся скорый поезд, который практически в два раза быстрее может довезти, например, до Гуанчжоу. Автобусы ходят постоянно. Можно без знания китайского прийти на любой автовокзал, показать иероглифы города или назвать его и через несколько минут уже ехать в этом направлении.

В Китае очень много достопримечательностей, даже в нашей деревне есть что посмотреть и куда сходить. Хорошо организованы зоны отдыха, парки. Китай очень разнообразен: здесь есть и безумно красивая природа, и интересные исторические постройки, и огромные мегаполисы, и настоящие деревни.

magic4x.livejournal.com

Китайская копия австрийской деревни Хальштадт, которая находится недалеко от Шеньженя. Даже маленькая Европа есть в Китае!

Теперь о том, что мне тут категорически не нравится:

1. Жестокое обращение с животными.

Меня просто шокирует сам факт того, что китайцы продают брелки с запаянными внутрь маленькими рыбками, черепашками и ящерицами. Бедные животные мучаются там несколько недель и потом умирают.

magic4x.livejournal.com

Что самое интересное, эти брелки покупают!

В некоторых кафе, вам предлагают выбрать живую птицу или рыбу и при вас ее убивают. У меня сразу всплывает такая сцена в воображении: мама с сыночком подходят к клеткам с животными, мама спрашивает: «Ну, сыночек, кого ты хочешь сегодня покушать?».

2. Отсутствие ресторанов и кафе здорового питания.

Обычный обед китайца: это варёный рис и всевозможные жареные блюда и соленья. Такие блюда можно найти везде, а вот салат из свежих овощей найти практически нереально. Приходится постоянно заботится о том, что покушать в дороге и в путешествии. Ещё китайцы едят черепах, лягушек, голубей, зародышей птенчиков, копыта свиней, все внутренности у животных. Не удивительно, что в Китае я стала вегетарианцем.

magic4x.livejournal.com

Обычный китайский ларёк, где продают любимые лакомства китайцев.

3. Культура поведения.

Я до сих пор не могу привыкнуть к курящим везде китайцам. Китайцы курят в лифтах (наличие детей и женского пола их не беспокоит), в магазинах, кафе, саунах, больницах, тренажёрных залах, заходят с сигаретой в зубах прямо к нам в офис. На свадьбах вместе с конфетами на входе предлагают сигаретку.

magic4x.livejournal.com

Это считается хорошим тоном — предложить сигарету собеседнику и вместе постоять и покурить.

Не могу привыкнуть к жуткому отхаркиванию. Это всегда неприятно слышать, когда кто-то за спиной собирает всю слюну в горле и смачно отхаркивается и плюёт на асфальт. Иногда поворачиваешься, а это оказывается девушка! Только представьте, как вы едете с таким китайцем на междугороднем автобусе часа 4, и он всю дорогу отхаркивается и собирает свои слюни в мешочек. Фууууу....

Китайские мамочки не стесняются сажать своих детей пописать в мусорное ведро у всех на виду. Не удивительно, что можно часто встретить писающих детей в общественных местах.

magic4x.livejournal.com

Вот, например, мальчик писает прямо в огромном приличном супермаркете.

И, напоследок, о том, чего мне тут сильно не хватает:

1. Общение.

Китайский язык я не знаю, но даже если бы я его знала, мне всё равно бы не хватало непринуждённого русского общения. Если честно, китайский язык мне уже очень не нравится. У нас в Ченгхае разговаривают так, как будто каши в рот набрали. Также, смешно и странно слушать звуки, которые они издают: ха-ха-ха (сокращенно от «хао» - «хорошо»), ы-ы-ы (что-то на вроде «ок»), цыга-ныга (мне кажется, это слово паразит) и другие различные неприятные на слух звуки.

2. Русские продукты.

Я поняла, что я очень люблю гречку, обычную нашу коричневую гречку. Я скучаю по квасу и нашим маринованным огурчикам и помидорам. Скучаю по сметане и кефиру. И очень очень скучаю по нашим русским ягодам!

magic4x.livejournal.com

Это жалкое подобие малины. Нет такого аромата и вкуса, хотя очень похоже, а справа неведомая совершенно невкусная ягода, похожая на землянику.

3. Нормальный интернет.

В Китае запрещен facebook, youtube, vimeo, blogspot и множество других сайтов. Но даже, если удается обойти этот файервол, то скорость интернета просто жутко плохая! В особые дождливые дни, когда все китайцы сидят дома и выходят в интернет, работать в сети практически невозможно. Конечно, может быть это касается только нашей деревни, про большие города я ничего не могу сказать.

В целом, в Китае мне нравится, но жить тут дальше я бы не хотела. Больше всего хочется нормального общения, хотя бы на английском языке. Наверное, ещё один немаловажный фактор моего будущего переезда — промышленная зона, в которой я живу. Иногда на улице просто нечем дышать. Говорят, в Пекине ещё хуже с экологией, но проверять я не хочу :)