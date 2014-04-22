Как стать марсианином на Земле

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У каждого нормального человека бывают сумасшедшие мечты! Одни хотят слетать на Марс, другие — почувствовать себя героями фильмов про индейцев и промчаться на лошади по прериям, поднимая столбы пыли, а третьим — и вовсе бы отрешиться от всего и по-настоящему почувствовать себя песчинкой во Вселенной.

Есть одно место на Земле, которое может воплотить все и сразу — я говорю о Долине Монументов на границе штатов Аризона и Юта, США.

ogni-moskvy.livejournal.com

Непривычный глазу ландшафт – красно-коричневая пустыня, простирающаяся до горизонта, остроконечные и плоские скалы причудливых форм, достигающие 300-метровой высоты, каменные глыбы, величиной в 10 человеческих роста, отколовшиеся от скальных массивов, небольшие каньоны-кратеры, позволяют любому желающему, не покидая Земли, почувствовать себя настоящим марсианином.

ogni-moskvy.livejournal.com

Зрелище это неописуемое и завораживающее, а для особо впечатлительных иногда даже немного жутковатое! Все вокруг какое-то «не такое», очень массивное, земля под ногами дышит историей и какой-то космической мощью. В Долине царит гробовая тишина, и когда оказываешься в совсем безлюдном месте, кажется, что можно услышать свое сердце.

На въезде в парк вы получите карту с основными достопримечательностями и удобным маршрутом осмотра. В рамках самостоятельной экскурсии - просто следуйте ей и указателям. Дорога песчаная, очень извилистая и разбитая, поэтому если вы хотите сосредоточиться на созерцании уникального чуда природы, а не на сохранности машины, возьмите в аренду внедорожник.

ogni-moskvy.livejournal.com

Долина Монументов – это необычное геологическое образование, часть плато Колорадо, на месте которого миллионы лет назад плескалось древнее море. Сильные ветра и дожди тысячелетиями разрушали верхние слои осадочной породы, оставляя над безжизненной пустыней удивительные образования из твердого песчаника – скалы-останцы. Наиболее выдающимся скалам даны имена собственные: «Восточная и Западная Варежки», «Три монахини», «Замок» и т.д.

ogni-moskvy.livejournal.com

Парк «Долина Монументов» находится на территории крупнейшей резервации индейцев Навахо. Орлиные носы и Лунные дымки живут в долине, говорят на родном языке, ведут нехитрое хозяйство, почти не используя благ цивилизации. Здесь все подчинено индейским законам, и даже время отличается от общепринятого в штате Аризона.

Только этнические представители имеют право проводить здесь экскурсии. За дополнительную плату можно покататься на лошади в сопровождении гида-аборигена, осмотреть поселения и попасть в самые необычные места. Стойла расположены прямо у подножия скал, и индеец сам крикнет вам: «Сэр! Не правда ли сегодня чудесная погодка, чтобы покататься на лошади?»

ogni-moskvy.livejournal.com

Мы не воспользовались предложением, т.к. у нас было всего пару часов на осмотр парка, и солнце уже садилось. Думаю, мы многое потеряли.

ogni-moskvy.livejournal.com

Сначала ты находишься под впечатлением от масштабов парка и скал-исполинов, а потом начинаешь видеть в изломах и объемных рельефах на их поверхности некие изображения или интересные очертания.

ogni-moskvy.livejournal.com

В штате Аризона довольно много индейцев проживает и вне резервации. Преодолевая один десяток километров за другим по аризонскому плато, диву даешься, как здесь вообще возможна жизнь. Из зимней растительности нет ничего, кроме пожухшего от жары и ветра перекати-поля. Под ногами – не обычный песок, как в пустыне, а слой каменной породы, да такой, что лопату, наверное, и на полштыка не воткнуть. Здесь даже дороги в буквальном смысле вырезаны в горах, словно ножом для масла. На языке так и вертится вопрос: «А как же грядки?! Чем здесь вообще заниматься, кроме просмотра телевизора?».

ogni-moskvy.livejournal.com

Местность поделена на ранчо, и одно владение от другого могут отделять сотни километров. Около каждого «вигвама» обязательно стоит несколько побитых ржавчиной пикапов. Без автомобиля жители остались бы в полной изоляции от мира. Местами попадаются и небольшие поселения из 15-20 домиков.

Возможно, во всем этом и кроется разгадка индейской мудрости - «для того, чтобы услышать себя, нужны молчаливые дни». Созерцание фантастических нерукотворных пейзажей, неба, усыпанного миллиардами звезд, аскетичный образ жизни и минимум общения – волей-неволей ты чувствуешь себя частью природы, задаешь вопросы и находишь ответы внутри самого себя.

От редакции

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