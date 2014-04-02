Греция, о которой вы не знали

Удивительно, когда в таком популярном уголке, откуда началась история, где каждый образ знаком с детства, мы все равно можем найти для себя нечто новое, родное, что-то, чего больше нигде не встретишь.

Татьяна Рамкина

Греки говорят, что если вам нужна исконная Греция, то нужно отправиться в путешествие по острову Эвия (в другом варианте Эвбиа). Это второй по величине остров страны после Крита. Здесь есть курорты, где в большинстве своем отдыхают или сами греки, или европейцы. Но вкупе остров имеет совершенно «нетуристическую направленность».

Тут больше деревушек и городков, где издавна занимаются сельским хозяйством, животноводством, рыболовством, добывают камень и пр.

Так мы и сделали. Заглянув на Эвию и другие маленькие острова, мы поняли, что в Греции есть еще столько неизведанного, чего хватит ни на одно путешествие.

Татьяна Рамкина

Чтобы отправиться на Эвбию, прилетев Афины, легче всего сесть на паром из порта города Рафина – это в 20 минутах езды от аэропорта. Пообедав в портовой таверне, минут 40 времени придется провести на пароме – отличная возможность полюбоваться красотами моря и начать загорать. Другой путь – наземный: тут нужно будет проехать час-полтора через Афины, далее по окружным и скоростным шоссе к столице острова – городу Халкида.

Татьяна Рамкина

Эвиа – это район, идеальный для пешего туризма и передвижения автостопом, а в городках острова можно взять напрокат автомобиль, мопед или велосипед. Тут найдутся и чистые, нелюдные пляжи с чистейшей водой, бухты для серфинга, горные водопады с прекрасными пролегающими видами с гор до самого горизонта через километры буйных лесов и рек, море и островов.

Если верить греческим мифам, Эвию от материка отделил сам Посейдон – так, одним ударом трезубца бог создал это удивительное место. Оно и ему самому очень нравилось – неподалеку от этого острова Посейдон построил себе роскошный подводный дворец.

Приехав в город Мармари, понимаешь, что боги не ошибались – красота древних развалин в сочетании с ухоженными немноголюдными набережными и уймой живописных лодочек встречают путешественников.

Татьяна Рамкина

Близ городка Каристос можно посетить средневековый величественный венецианский замок Кастелло Россо, что переводится как «Красный замок», построенный на вершине холма.

Татьяна Рамкина

Так называемые золотые пески у побережья Мармари – интереснейшее явление, требующее наблюдений хотя бы на протяжении двух дней. Дело в том, что из-за протекающих тут течений и уникального месторасположения бухты, каждый прилив и отлив образуют новый узор небольших песчаных островков. Тут любят отдыхать греческие чайки.

Татьяна Рамкина

В районе Неа Стира и Пано Стира можно увидеть необычные строения с загадочной историей создания и предназначения, которую до конца еще не удалось распознать. Речь идет о серии величественных когда-то зданий «Дома дракона» или Drakospita. Одни из них сохранились хорошо, другие – не очень.

Эти сооружения состоят из мраморных плит разного размера, которые не скреплены друг с другом никакими растворами. Кладка сохранились, глыбы просто лежат друг на друге. И до сих пор на своем месте, несмотря на многочисленные разрушительные землетрясения. Drakospita возведены, как говорят ученые, еще до нашей эры. По легенде только драконам было под силу переносить столь тяжелые камни, и ставить их так, что они стоят тут веками. Отсюда и название.

Татьяна Рамкина

Греческий язык – единственный из греческой группы языков, тем и уникален. Это один из немногих языков, не имеющий прямых лингвистических собратьев. Уникальность его полностью отражает уникальность культуры страны и видения мира греков. Несмотря на свою открытость и готовность сотрудничать, ассимилироваться и объединять усилия, Греция смогла сохранить свою аутентичность во многом.

Татьяна Рамкина

В порту Мармари обязательно возьмите лодочку, чтобы посмотреть на уникальную группу островов Петали. Они находятся в частной собственности, поэтому высаживаться на сушу запрещено. Но в чистом море рядом с ними вам никто не запретит провести столько времени, сколько нужно. Тут немало мест, которые привлекут внимание дайверов, так как из-за землетрясений тут образовалось множество трещин и подводных пещер.

Татьяна Рамкина

На островах сегодня заброшенные строения и церквушки. А кое-какие острова сейчас продаются. Например, самый большой из Петальских островов купил в свое время Пабло Пикассо, сейчас его сын, Клод продает этот кусочек райской земли. Всего за 10 млн евро. Ходят слухи, что один из русских миллиардеров недавно тоже приобрел один из здешних островков.

Татьяна Рамкина

Когда-то эти острова были очень популярны среди элиты – в частности, один из них принадлежал Аристотелю Онассису, на нем частенько бывали его именитые гости. А у его возлюбленной, Марии Каллас был даже отдельный домик. Сейчас все это в запустении.

Татьяна Рамкина

Чтобы не терять много времени на переезды, но при этом посмотреть остров Скирос, что расположился севернее вглубь Эгейского моря, лучше добраться туда прежде, чем исследовать Эвбию дальше.

На Скирос можно попасть двумя способами: паромным - тогда путь продлиться 2 часа из порта Кими, или авиасообщением из Афин – в зависимости от сезона самолеты в небольшой аэропорт Скироса летают регулярно: ежедневно или через день. Особо приятно, что билет на самолет немногим дороже билета на паром – всего 16 евро.

Татьяна Рамкина

Подплывая к острову, Скирос встречает обилием церквушек и замысловатым переплетением узких дорог, окутывая каким-то особым уютом и гостеприимством. А еще на острове всегда витают приятные запахи из-за обилия душистых трав и горных цветов. Остров называют иногда Эвию в миниатюре.

Татьяна Рамкина

Скирос – самый крупный и южный остров из архипелага Северные Спорады. Столица острова с одноименным названием – традиционный спокойный греческий городок с белыми зданиями, синими ставнями, крутыми и узкими переулками, замысловатыми ходами и гуляющими по ним свободолюбивыми кошками. Вечером все эти улочки оживают – тут есть небольшие заведения, большая часть из которых – рок-бары, где можно проводить задушевные беседы или танцевать всю ночь. Кафе работают до утра.

Татьяна Рамкина

Спокойствие, идиллия, тишина – вот что такое Скирос. А еще это уникальное разнообразие: Скирос когда-то был разделен на два острова, которые соединились после землетрясения в результате тектонического сдвига. С тех пор прошло немало времени, однако каждый может заметить эту разность двух частей острова. Они совершенно разные – что флора и фауна отличаются кардинально: на южной части с буйной высокой и густой растительностью не встретишь тех низкорослых растений, обдуваемых ветрами и невысоких животных, небольших птиц, что на северной. И наоборот.

Татьяна Рамкина

Контраст на Скиросе прослеживается во всем – даже микроклимат тут разный: возможно, вы застанете на севере проливной дождь на протяжение всего дня, а на юге – в этот же день будет светить солнце.

Татьяна Рамкина

На Скиросе надо обязательно познакомиться с уникальной породой лошадей, которая так и называется – лошадь с острова Скирос. Эти низкорослые лошадки представляют собой миниатюрный вид, защищенный ЮНЕСКО и запрещенный к вывозу с острова. Не путайте этих добрых и очаровательных лошадей с пони – это разные виды.

Татьяна Рамкина

На северной части, рядом с каменными глыбами, из которых ветер сделал свои изящный «скульптуры», растет необычный симбиоз – гибрид можжевельника и оливкового дерева. С упругими ветвями и небольшими листьями, он слегка напоминает кактус. Или пуфик. А еще то тут, то там вы будете встречать коз, которые могут взобраться даже на самые крутые каменные глыбы.

Татьяна Рамкина

Недалеко от аэропорта Скироса ведутся археологические раскопки, ведь в начале эры тут проживала развитая и во многом уникальная цивилизация. Перекресток торговых путей давал возможность местным жителям впитать особенности многих культур. Об этом вам смогут рассказать в местных музеях археологии и этнографии.

Татьяна Рамкина

Чистота здешних полей и земли не оставляет сомнения, так что если для вас важны экологичность продуктов, то на Скиросе вы найдете такие. Локальные продукты отмечены не только многими наградами, но и имеют лицензии и сертификаты, европейские маркировки, подтверждающие безопасность происхождения и производства.

Татьяна Рамкина

В небольшой церквушке на горе вашему взгляду предстанут образа по-настоящему удивительные. Странное сочетание на православных стенах икон и картин с мифологическими сюжетами объясняется тем, что эта церковь была создана в сложные времена, когда христианство на греческой земле только устаивалось.

Татьяна Рамкина

Какой-то аскетизм, будто из северных стран, и бурый цвет песка северной части острова придает ей фантасмагаричную окраску, где время останавливается, и лишь звук ветра и отдаленный шум волн напоминает, что ты еще находишься на земле.

Татьяна Рамкина

Уезжать со Скироса не хочется. Это оно из тех мест, куда непременно желаешь вернуться.

Проезжая по побережью Эвбии в центральной части острова, пожалуй, каждому русскому туристу будет интересно заглянуть в храм Святого Иоанна Русского в Прокопионе. В Греции это одна из самых почитаемых мест среди православных, куда приезжают со всех уголков мира, чтобы попросить прощения и исцеления.

Татьяна Рамкина

Церквей в Греции великое множество, даже больше, чем в России. В этой части Эвбии есть еще несколько крупных православных мест – например, женский монастырь Преображения Господня или мужской монастырь Святого Давида.

Татьяна Рамкина

Можно убедиться, что даже в самых отдаленных местах за каждой святыней продолжают ухаживать, следят за постройкой, регулярно проводят службы. Кстати, о том, что неподалеку находится церковь (даже если она в скале или посреди моря на маленьком необитаемом острове), можно узнать по характерной дорожке, обозначенной камнями, края которой окрашены в белый цвет.

Татьяна Рамкина

В городе Эретрия любители древностей и археологии найдут для себя много интересного – тут расположен большой музей истории с ценностями, неподалеку находятся действующие раскопки.

Татьяна Рамкина

Еще один любопытный факт – недавно ученые выяснили, что именно здешняя, распространенная в центральной части острова письменность легла в основу латинского алфавита.

А если вы любите гастрономические изыски, то Эвию вам посетить просто необходимо в разных сторонах острова производят мед, инжир, овощи, морепродукты, мясо тут потрясающе вкусные! Многие из этих продуктов не похожи ни на какие другие: например, инжир с Эвии – один из самых ценных в мире, как и мед. Еловый или сосновый мед – довольно редкое явление, но только не для этого острова.

Татьяна Рамкина

Северная часть Эвбии известная на весь мир обилием своих термальных источников.

Татьяна Рамкина

В курортном городке Эдипсос (Эдипс) каждый найдет отель со СПА-процедурами на свой карман: от фешенебельных до самых простых. Всего горячих источников тут насчитывается около 80, идущих с глубин 3 тысяч метров. Каждый из них отличается составом и благотворным воздействием на организм. Недаром, как рассказывают греки, в этих термальных источниках любил отдыхать сам Геракл.

Прогуливаясь по набережным Эдипсоса невозможно не уловить ароматы аристократической беззаботной праздной жизни начала двадцатого века. Старинные дома, постоянные европейскими именитыми архитекторами и отели с большой историей, чьи стены видели самых знаменитых людей прошлого века, прошепчут и вам некоторые загадки греческой земли.

Татьяна Рамкина

Заброшенные острова Лихадониссия – идеальное место для проведения пикника и рыбалки. Эти острова образовались в результате извержения вулкана, отчего здешние берега усыпаны черной галькой, а рассмотрение обломков магматических пород и красочных камушек может занять вас на долгие часы. По пути к Лихадониссии вы вполне можете увидеть морских котиков и стаи красивых медуз.

На дне бухты недалеко от побережья лежит военный корабль, затонувший тут во время Второй мировой – этот объект точно заинтересует дайверов и любителей подводной съемки.

Татьяна Рамкина

На диких пляжах Лихадониссии оборудованы лежаки, которые, впрочем, не особо пользуются популярностью. Так что позагорать в уединенности тут у вас получится точно.

Татьяна Рамкина

Двигаясь по побережью в северной части Эвии, продвигаясь все ближе к большому городу – столице округа Халкиде, по пути вам еще не раз встретятся исконно греческие персонажи и пейзажи. Эта завораживающая красота и изящество образов запомнятся на всю жизнь.

Татьяна Рамкина

Синее-синее море в любой стороне Греции не сможет не восхищать взгляд. Но, пожалуй, именно Эгейское море отражает ту греческую суть, присущую народу и стране – вольность, бескрайность и глубина.

Татьяна Рамкина

Халкида – современный город, который стоит прямо в месте, где остров и материковая Греция разделены проливом. Между этими двумя берегами в самом узком месте около 20 метров – там-то и находится разводной мост. Он, кстати, разводится не просто поднимая створки вверх, как в Петербурге, а сдвигая их внутрь.

Халкида интересна бурлящей светской жизнью. Но тут есть еще кое-что, отличающееся бурным течением – речь идет об уникальном природном явлении пролива Эврипос. Каждые шесть часов движение течения замедляется, затем на несколько минут останавливается вовсе. А после вообще меняется на противоположное.

Татьяна Рамкина

Сидя на лавочке на набережной Халкиды, размышляя о течении Эврипос и течении нашей жизни, вы сможете увидеть не только необычное явление природы, но и понять лучше себя и, возможно, промыслы судьбы.

Татьяна Рамкина

Может быть, понадобится не один визит в эти чудесные места, но в любом случае, вернуться сюда стоит! Эвиа и Скирос – неразгаданные уголки, чарующие и притягательные, останутся в сердце навсегда!