Где в Британии хорошая погода

Стелла Михайлова

Город занесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Его история известна с античных времен, когда здесь были обнаружены целебные источники и были построены известные на весь мир римские бани.

В древности бани были частью большого комплекса, не только оздоровительного, но и ритуального, однако до наших дней сохранилась только банная часть, и сейчас она доступна в виде музея для посещения туристами, которых здесь, к слову, по выходным становится очень много.

Стелла Михайлова

На втором ярусе центрального бассейна древнеримских бань можно увидеть статуи римских правителей Британии и императоров, имевших особо тесные отношения с британской частью империи. Внутри музея представлена сохранившаяся часть фронтона храма Силус Минервы, располагавшегося ранее в комплексе.

Стелла Михайлова

Одна из особенностей фронтона – голова, комбинация образов медузы Горгоны и Посейдона, – ставшая символом местного университета, хотя у многих она вызывает ассоциации с логотипом минеральной воды Bon Aqua.

Стелла Михайлова

Первое, что бросается в глаза по приезде в город – выдержанный архитектурный стиль. В основном, преобладают георгианские постройки 18-го века и строения викторианской эпохи, а все более современные здания строятся в соответствии с уже имеющимся культурным ансамблем. Так что здесь будет довольно трудно найти элегантное здание 200-летней давности, соседствующее с современным торговым центром, выстроенным из стекла, бетона и пластиковых панелей.

Стелла Михайлова

От других городов Великобритании, в особенности шотландских, Бат приятно отличается очень светлыми, бежево-кремовыми цветами построек, придающими легкость и воздушность этому небольшому городку.

Стелла Михайлова

Другая приятная особенность Бата – погода. Здесь не встретишь ни ливней, ни мороси, столь характерных для других частей Англии. За три осенних месяца, что я пробыла здесь, более-менее серьезные дожди шли не более 7 раз, а слабых практически не было. Зато солнце и природа бесконечно радовали глаз.

Стелла Михайлова

Картины природы здесь можно наблюдать совершенно удивительные.

Стелла Михайлова

Если прогуляться из центра города к его окраине (что займет около 15-20 минут), то можно встретить обширные ухоженные поля, на которых пасутся разнообразные парнокопытные, например, овцы или коровы.

Стелла Михайлова

Основные достопримечательности, как это и полагается, располагаются в центре. Здесь же протекает большая часть жизни города.

Стелла Михайлова

Аббатство Бата – одно из наиболее знаменитых зданий города. Возле него часто можно встретить уличных актеров или посетить важные для города мероприятия, такие как ежегодная рождественская ярмарка (Christmas Market).

Стелла Михайлова

Прогуливаясь дальше, можно зайти в известный музей Джейн Остин. Начиная с 18 века, город был фешенебельным курортом, куда каждое лето стекалась аристократия и знаменитости, и именно здесь протекает действие двух романов писательницы, ставших в некотором роде одной из визитных карточек Бата.

Стелла Михайлова

Сейчас Бат часто называют городом студентов и пенсионеров: здесь находится один из топовых вузов Великобритании – University of Bath, в то время как почтенные граждане изысканно и спокойно проводят здесь свою старость.

Стелла Михайлова

Дети на улицах Бата – приятная редкость.

Стелла Михайлова

Бат предоставит множество возможностей занять свое время.

Стелла Михайлова

Можно, например, посмотреть грандиозный манеж «Королевский полумесяц», который порой трудно охватить взглядом; или просто посидеть на траве перед ним под ласкающими лучами солнца. Или посмотреть на местные церкви, такие как церковь Святой Марии.

Стелла Михайлова

Стелла Михайлова

А можно просто зайти в любой паб или ресторан и заказать традиционное блюдо fish&chips, которое подают практически везде. Хотя выпечка Бата заслуживает не меньшего внимания.

В общем, приятного всем отдыха.

От редакции

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