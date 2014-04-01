Где в Британии хорошая погода
Бат глазами путешественника
Всего в часе езды от столицы Великобритании, в графстве Сомерсет, располагается удивительный город Бат.
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Город занесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Его история известна с античных времен, когда здесь были обнаружены целебные источники и были построены известные на весь мир римские бани.
В древности бани были частью большого комплекса, не только оздоровительного, но и ритуального, однако до наших дней сохранилась только банная часть, и сейчас она доступна в виде музея для посещения туристами, которых здесь, к слову, по выходным становится очень много.
На втором ярусе центрального бассейна древнеримских бань можно увидеть статуи римских правителей Британии и императоров, имевших особо тесные отношения с британской частью империи. Внутри музея представлена сохранившаяся часть фронтона храма Силус Минервы, располагавшегося ранее в комплексе.
Одна из особенностей фронтона – голова, комбинация образов медузы Горгоны и Посейдона, – ставшая символом местного университета, хотя у многих она вызывает ассоциации с логотипом минеральной воды Bon Aqua.
Первое, что бросается в глаза по приезде в город – выдержанный архитектурный стиль. В основном, преобладают георгианские постройки 18-го века и строения викторианской эпохи, а все более современные здания строятся в соответствии с уже имеющимся культурным ансамблем. Так что здесь будет довольно трудно найти элегантное здание 200-летней давности, соседствующее с современным торговым центром, выстроенным из стекла, бетона и пластиковых панелей.
От других городов Великобритании, в особенности шотландских, Бат приятно отличается очень светлыми, бежево-кремовыми цветами построек, придающими легкость и воздушность этому небольшому городку.
Другая приятная особенность Бата – погода. Здесь не встретишь ни ливней, ни мороси, столь характерных для других частей Англии. За три осенних месяца, что я пробыла здесь, более-менее серьезные дожди шли не более 7 раз, а слабых практически не было. Зато солнце и природа бесконечно радовали глаз.
Картины природы здесь можно наблюдать совершенно удивительные.
Если прогуляться из центра города к его окраине (что займет около 15-20 минут), то можно встретить обширные ухоженные поля, на которых пасутся разнообразные парнокопытные, например, овцы или коровы.
Основные достопримечательности, как это и полагается, располагаются в центре. Здесь же протекает большая часть жизни города.
Аббатство Бата – одно из наиболее знаменитых зданий города. Возле него часто можно встретить уличных актеров или посетить важные для города мероприятия, такие как ежегодная рождественская ярмарка (Christmas Market).
Прогуливаясь дальше, можно зайти в известный музей Джейн Остин. Начиная с 18 века, город был фешенебельным курортом, куда каждое лето стекалась аристократия и знаменитости, и именно здесь протекает действие двух романов писательницы, ставших в некотором роде одной из визитных карточек Бата.
Сейчас Бат часто называют городом студентов и пенсионеров: здесь находится один из топовых вузов Великобритании – University of Bath, в то время как почтенные граждане изысканно и спокойно проводят здесь свою старость.
Дети на улицах Бата – приятная редкость.
Бат предоставит множество возможностей занять свое время.
Можно, например, посмотреть грандиозный манеж «Королевский полумесяц», который порой трудно охватить взглядом; или просто посидеть на траве перед ним под ласкающими лучами солнца. Или посмотреть на местные церкви, такие как церковь Святой Марии.
А можно просто зайти в любой паб или ресторан и заказать традиционное блюдо fish&chips, которое подают практически везде. Хотя выпечка Бата заслуживает не меньшего внимания.
В общем, приятного всем отдыха.
От редакции
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