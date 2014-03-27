11 минусов переезда в Новую Зеландию

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volha-olga.livejournal.com

1. Активное солнце

Если говорить проще, то загорать в Новой Зеландии опасно, а лучше — и вовсе не стоит (тем более — обгорать!), потому как последствия могут вылезти в виде рака кожи. К слову, рак кожи в Новой Зеландии есть у многих, обычно он незлокачественный, но удалять «очаги» стоит вовремя.

volha-olga.livejournal.com

2. «Медленная» медицина

Медицина в Новой Зеландии бесплатна. Платить нужно только за посещение GP (детям до 5 лет и беременным платить не нужно) — нечто вроде нашего терапевта/специалиста широкого профиля. Его посещение стоит в районе 30 и выше NZD (сейчас это около 900 руб.). GP потом направляет вас к нужному специалисту.

Так вот, специалисты в Новой Зеландии — бесплатны. Исключение — стоматологи (существуют и бесплатные стоматологи, но их очень-очень мало). Посетить специалиста без GP практически невозможно. А ждать приема специалиста можно месяцами (в случае «не очень срочных» болезней).

volha-olga.livejournal.com

3. Дорогие услуги

Сравнивать цены на продукты и другие товары сложно, потому что все зависит от потребностей человека. Поэтому скажу только про услуги: они — дорогие. Неважно, что это будет: ремонт компьютера, стрижка или удаление зуба, — все будет дорого. Например, удаление зуба (без всяких осложнений) — 180 NZD (5400 руб.), стрижка (челка и «подравнять», заняло 15 минут, голову не мыли/не мочили) — 30 NZD (900 руб.).

volha-olga.livejournal.com

4. Дорогая недвижимость (аренда и покупка)

Мы арендовали дом за 190 NZD в неделю (показывала ТУТ), но это были Вайхи — то есть деревня. В Окленде аренда — от 400 NZD. А покупка дома даже вне большого города не обойдется вам слишком дешево, рассчитывайте приблизительно на 150-200 000 NZD (дом без земли, в деревне, не новый, не большой, но жить можно, сад-огород есть). Цены в Окленде в разы выше.

volha-olga.livejournal.com

5. Негласный расизм

Назовем это так. Несмотря на наличие прав человека, новозеландцы-европейцы не особо жалуют любовью маори (потому что те — «бездельники, живут на пособие»), а маори не жалуют европейцев (потому что те «пришли и забрали их землю»). В лицо это говорится очень редко, но в воздухе витает.

Есть даже такой анекдот: В многоквартирном доме на первом этаже жил китаец, на втором — маори, на третьем — европеец. Однажды в доме случился пожар. Как вы думаете, кто погиб в огне? Маори! Потому что все остальные были на работе!

volha-olga.livejournal.com

6. Холодный океан и вообще — холодно

Несмотря на то, что я в нем купалась, океан в Новой Зеландии холодный. Поэтому тут принято покупать теплые купальные костюмы, а серферы и вовсе только в них плавают (у меня такое ощущение). В общем, пляжный отдых в Новой Зеландии — никакой!

И если кто еще не в курсе и верит в Деда Мороза, то Новая Зеландия — не тропическая страна, а зимой на Южном острове даже снег выпадает!

volha-olga.livejournal.com

7. Высокие налоги

Они составляют от 12,5% до 33% (мы говорим о физических лицах). Принцип такой: чем больше вы зарабатываете, тем больше процент с вас берут на налоги. Самое главное — не платить налоги в Новой Зеландии очень сложно!

volha-olga.livejournal.com

8. Расположение

Новая Зеландия расположена далеко от всего, даже старушка Австралия находится в трех часах лёту, что, по меркам киви, «совсем рядом».

Если же говорить о выходных в Европе или отпуске в Америке, то это нечто вообще нереальное (включая стоимость перелета). Конечно же, можно отдыхать на ближайших островах: Фиджи, Самоа и так далее, но и до них лететь несколько часов.

volha-olga.livejournal.com

9. Землетрясения

Трясет Новую Зеландию достаточно часто, в разных местах. Последствия — самые разные.

volha-olga.livejournal.com

10. Не сильный новозеландский доллар

Новозеландцы жалуются, что, поехав в отпуск в Европу с новозеландским долларом, «не особо разгонишься»! Бывают иногда моменты, когда по ТВ показывают счастливых киви, улетевших отдыхать в Австралию, когда новозеландский доллар находился «на пике», но случается это не так уж и часто.

volha-olga.livejournal.com

11. Дорогой Интернет

Интернет — это вообще больная тема. Вот сколько мы за него платили: «Интернет (30 Gb) — 75 NZD в месяц (за модем у нас не взяли ничего, потому что мы подписали контракт на год, если подписываешь на меньшее, то берут за модем — 149 NZD, а также вроде берут и за подключение интернета — 101,2 NZD)». А про расторжение контракта раньше, чем через год, вообще ничего говорить не буду — это просто триллер :)

Собственно, больше ничего не вспомнила и не заметила. Если у кого-то есть что добавить — добро пожаловать! Буду только рада!

Хорошей нам Новой Зеландии! :)