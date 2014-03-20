Самая известная тюрьма Америки

От редакции. Обращаем ваше внимание, что тексты, опубликованные в рубрике «Личный опыт», написаны читателями «Газеты.Ru». Редакция не всегда разделяет их точку зрения.

Место славилось жесткой дисциплиной. Помимо четырех основных прав — на еду, одежду, крышу над головой и медицинское обслуживание — заключенные имели возможность заработать привилегии, связанные с режимом свиданий, посещением тюремной библиотеки, занятиями рисованием или музыкой, — хорошим поведением и трудом.

ogni-moskvy.livejournal.com

Многие зеки отмечали пристойные условия содержания в Алькатрасе (например, то, что в каждой камере находился только один человек). Обстановка была лучше, чем в других федеральных тюрьмах, и некоторые заключенные даже просили перевести их в Алькатрас.

В зависимости от тяжести совершенных преступлений, зеки были разделены на 3 группы, каждая из которых могла рассчитывать на определенные бенефиции. Нарушение же тюремного распорядка могло повлечь не только отмену всех привилегий, но и строгие дисциплинарные взыскания, например, каторжные работы, ношение тяжелых цепей на лодыжках или помещение в изолятор на хлеб и воду.

Пишут, что одним из самых жестоких наказаний для узников был не карцер, а вид на Сан-Франциско, в котором кипела жизнь, по набережным гуляли счастливые люди, а столь близкая свобода была недоступной.

ogni-moskvy.livejournal.com

До 1934 года Алькатрас принадлежал Министерству обороны, и узники содержались в нем, в основном, за дезертирство и иные военные преступления. В 1934 году из-за высоких затрат на содержание, связанных с местоположением, Министерство обороны решило закрыть тюрьму и передать ее на содержание Министерству юстиции.

ogni-moskvy.livejournal.com

В это же время Великая Депрессия стала началом новой эры организованной преступности. Гангстеры орудовали в городе. Это создало потребность в новой тюрьме высокой степени безопасности, где побеги будут абсолютно невозможны.

ogni-moskvy.livejournal.com

В 1934 в связи с новыми требованиями безопасности началась модернизация тюрьмы. Были установлены новые окна, закрыты для доступа сервисные туннели.

ogni-moskvy.livejournal.com

Деревянные решетки камер были заменены на металлические.

ogni-moskvy.livejournal.com

По периметру были установлены башни охраны.

ogni-moskvy.livejournal.com

ogni-moskvy.livejournal.com

Ни одна из 600 клеток заключенных не была смежна с какой-либо стеной периметра, поэтому даже если бы заключенному удалось сбежать, то он бы просто попал в соседнюю камеру.

ogni-moskvy.livejournal.com

В потолке столовой были установлены специальные баллоны со слезоточивым газом, которые могли быть дистанционно активированы во время нештатной ситуации. К слову сказать, за все годы существования Алькатраса газовые баллоны ни разу не были использованы!

ogni-moskvy.livejournal.com

ogni-moskvy.livejournal.com

Заключенным предлагалось вполне сносное меню.

ogni-moskvy.livejournal.com

ogni-moskvy.livejournal.com

Комнаты охраны, оборудованные по последнему слову тогдашней техники.

ogni-moskvy.livejournal.com

Кабинет начальника тюрьмы. 50-60-е годы. Обратите внимание, здесь есть даже кулер.

ogni-moskvy.livejournal.com

Тюрьма Алькатрас всегда считалась одной из самых надежных не только из-за усиленных мер безопасности на самом острове. Тюрьма также была окружена ледяными водами залива Сан-Франциско с сильными течениями. Содержались здесь, в основном, за ограбления банков, киднэппинг и убийства. Кроме того, в Алькатрас переводили из других тюрем беглецов, бунтарей и тех, кто систематически нарушал режим содержания.

За 29 лет (1934-1963 гг.), пока Алькатрас использовался в качестве федеральной тюрьмы, было совершено 14 попыток побега. Официально считается, что ни одна из них не была удачной, однако до сих пор пятеро заключенных внесены в список как «отсутствующие, предположительно утонувшие». Заключенным специально подавали довольно горячую воду во время принятия душа, чтобы их тела не привыкали к низким температурам.

ogni-moskvy.livejournal.com

В Алькатрасе отбывали наказание не только знаменитые на весь мир гангстеры, такие как Аль Капоне, Джордж «Пулемет» Келли (враг государства №1) и Артур «Док» Баркер, но и другие особо опасные преступники, ставшие «популярными» уже после смерти, например, Роберт Страуд, по прозвищу «Птицелов».

В действительности, Страуд никогда не разводил в Алькатрасе птиц, да и вообще, большую часть срока провел вовсе не в этой тюрьме. Однако с детства он интересовался пернатыми, и за 17 лет, проведенных в Алькатрасе, он написал две книги о канарейках и распространенных у них заболеваниях. Он также не был милым дядюшкой, каким его изобразил Берт Ланкастер в фильме «Птицелов из Алькатраса» (Birdman Of Alcatraz, 1962).

ogni-moskvy.livejournal.com

После закрытия тюрьмы обсуждалось множество идей дальнейшего использования острова. Например, рассматривался вариант строительства здесь монумента ООН. Бизнесмены пытались забрать остров под отели и торговые центры, а индейцы – под культурный центр коренного населения Америки. В 1969 году группа индейцев, получив широкую общественную поддержку среди разных слоев населения, фактически захватила остров. Однако индейцы не могли обеспечить порядок на всем острове, и в 1971 году были изгнаны по решению правительства.

В 1972 году Алькатрас попал в число объектов Национального парка «Золотые ворота», и в 1973 году «Скала» была открыта для доступа публики. Ежегодно Алькатрас посещают миллионы туристов. Всего за 30 долларов вы можете попасть туда, где гангстеры, ставшие прототипами героев многих кинофильмов, десятилетиями платили по счетам за свои подвиги.

Билеты на экскурсию можно приобрести на сайте музея или в кассах на Пирсе 33. Продолжительность ее около двух часов. Бесплатный аудиогид — на 10 языках, кроме русского. Американский вариант озвучен голосами бывших заключенных и смотрителей тюрьмы, и это делает экскурсию очень атмосферной.