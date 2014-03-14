Берег скелетов
Когда-то на этом побережье Намибии массово гибли мореплаватели. Южная Атлантика — не шутки, всему виной антарктическое Бенгельское течение. Тут частые шторма, туманы, сложная мореходная обстановка, сильнейший прибой, сотни километров до ближайших населенных пунктов и полное отсутствие пресной воды.
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Для большинства Берег Скелетов начинается и заканчивается с пригорода курортного Свакопмунда, где на самом видном месте лежит остов рыболовного корабля. Но исторический Skeleton Coast совсем не тут, он начинается в 200км северней и уходит далеко в Анголу.
Наши в городе! Парни купаются в 15-градусной воде. Рыбацкий кэмп Торра бэй — последний оплот цивилизации, дальше до самой Анголы на несколько сотен километров тянется пустошь без населенных пунктов и пресной воды. Пустыня Намиб, частью которой принято считать побережье - одна из самых сухих и неблагоприятных пустынь для жизни.
Дорога на север тянется вдоль берега, но с каждым километром все хуже и хуже. Постоянный ветер, дующий из пустыни, каждый год расширяет береговую линию принесенным песком. Столбики, когда-то ограждавшие дорогу, теперь находятся в сотне метров от линии прибоя. Засаживаем в песок сначала один переднеприводный X-trail, потом и второй. Солнце садится, дамы волнуются, все как всегда.
Мечта матрасника. В геологическом смысле Берег Скелетов — один из старейших участков поверхности земли возрастом около полутора миллиардов лет.
Мертвый морской котик.
Под ногами обычная галька, укатанная волнами. Только что древняя.
Тут мало что изменилось за последние сотни лет. Пристать к берегу возможно и на шлюпках, но прибой в этих местах такой силы, что обратно на веслах уже не выбраться.
Берег богат рыбой, по открытой части побережья путешествуют караванами и целыми кемпингами, горячая вода в самом сердце пустоши.
Кунг-фу показывают.
По интерактивным дорожным указателям нашли корабль.
Что-то рыбацкое.
Останки относительно свежие — в скелете есть нержавейка и дизельный движок (я кэп).
Еще интересное — немецкий Эдвард Болен, кораблекрушение 1909г, по ссылке есть координаты. Один из немногих хорошо сохранившихся кораблей, к которым можно относительно легко добраться.
Не думаю, что тут кто-то погиб от жажды — за спиной дорога.
Южнее по побережью идет отличное асфальтовое шоссе, о былом напоминают только ворота на въезде в национальный парк. По дороге встретили пару заброшенных алмазных шахт, но они нас не заинтересовали.
От редакции
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