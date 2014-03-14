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machulsky.livejournal.com

Для большинства Берег Скелетов начинается и заканчивается с пригорода курортного Свакопмунда, где на самом видном месте лежит остов рыболовного корабля. Но исторический Skeleton Coast совсем не тут, он начинается в 200км северней и уходит далеко в Анголу.

machulsky.livejournal.com

Наши в городе! Парни купаются в 15-градусной воде. Рыбацкий кэмп Торра бэй — последний оплот цивилизации, дальше до самой Анголы на несколько сотен километров тянется пустошь без населенных пунктов и пресной воды. Пустыня Намиб, частью которой принято считать побережье - одна из самых сухих и неблагоприятных пустынь для жизни.

machulsky.livejournal.com

Дорога на север тянется вдоль берега, но с каждым километром все хуже и хуже. Постоянный ветер, дующий из пустыни, каждый год расширяет береговую линию принесенным песком. Столбики, когда-то ограждавшие дорогу, теперь находятся в сотне метров от линии прибоя. Засаживаем в песок сначала один переднеприводный X-trail, потом и второй. Солнце садится, дамы волнуются, все как всегда.

machulsky.livejournal.com

Мечта матрасника. В геологическом смысле Берег Скелетов — один из старейших участков поверхности земли возрастом около полутора миллиардов лет.

machulsky.livejournal.com

Мертвый морской котик.

machulsky.livejournal.com

Под ногами обычная галька, укатанная волнами. Только что древняя.

machulsky.livejournal.com

Тут мало что изменилось за последние сотни лет. Пристать к берегу возможно и на шлюпках, но прибой в этих местах такой силы, что обратно на веслах уже не выбраться.

machulsky.livejournal.com

Берег богат рыбой, по открытой части побережья путешествуют караванами и целыми кемпингами, горячая вода в самом сердце пустоши.

machulsky.livejournal.com

Кунг-фу показывают.

machulsky.livejournal.com

По интерактивным дорожным указателям нашли корабль.

machulsky.livejournal.com

Что-то рыбацкое.

machulsky.livejournal.com

Останки относительно свежие — в скелете есть нержавейка и дизельный движок (я кэп).

machulsky.livejournal.com

Еще интересное — немецкий Эдвард Болен, кораблекрушение 1909г, по ссылке есть координаты. Один из немногих хорошо сохранившихся кораблей, к которым можно относительно легко добраться.

machulsky.livejournal.com

Не думаю, что тут кто-то погиб от жажды — за спиной дорога.

machulsky.livejournal.com

Южнее по побережью идет отличное асфальтовое шоссе, о былом напоминают только ворота на въезде в национальный парк. По дороге встретили пару заброшенных алмазных шахт, но они нас не заинтересовали.

От редакции

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